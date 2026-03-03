Galatasaray'da hedef liderlik! İşte Alanyaspor maçı muhtemel 11'i
Galatasaray, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam ediyor. Alanyaspor deplasmanında rotasyon beklenirken sarı-kırmızılılara liderlik için beraberlik de yetiyor. Okan Buruk, zorlu maçta sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte detaylar...
Bu sezon mücadele ettiği üç kulvarda da iddiasını sürdüren Galatasaray, hedeflerinden taviz vermiyor. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda kupayı amaçlayan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde ise yoluna devam etmeyi planlıyor.
Süper Lig'de hafta sonu RAMS Park'ta 3-1 mağlup ettiği Alanyaspor'a bu kez Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son hafta maçında deplasmanda konuk olacak.
LİDERLİK İÇİN BERABERLİK YETİYOR
Galatasaray sahaya 3 puan hedefiyle çıkacak olsa da beraberlik de grup liderliği için yeterli olacak. Olası bir mağlubiyet halinde dahi sarı-kırmızılıların üst tura yükselme ihtimali yüksek.
Grubunu ilk sırada tamamlayan ekipler doğrudan tur atlayacak. En iyi iki grup üçüncüsü de çeyrek finale yükselecek. Bu tablo, Galatasaray'ın kupada yoluna devam etmesine kesin gözüyle bakılmasına neden oluyor.
Hafta sonundaki Beşiktaş derbisi öncesi teknik direktör Okan Buruk'un geniş kadro avantajını kullanarak rotasyona gitmesi bekleniyor.
COŞKULU KARŞILAMA
2 Mart Pazartesi günü Alanyaspor maçı için deplasmana giden Galatasaray kafilesi, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Sarı-kırmızılı futbolseverler takımlarına destek verdi.
KUPADA YENİLGİ YOK
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son mağlubiyetini 29 Şubat 2024'te Fatih Karagümrük karşısında aldı. Bu maçın ardından çıktığı 9 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
HAZIRLIKLAR TAMAM
Alanyaspor karşılaşması öncesi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, kupada liderliği garantilemek için sahaya çıkacak.
MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor: VICTOR, LIMA, ALITI, ÜMİT, HADERGJONAJ, JANVIER, MAKOUTA, MOUNIE, RUAN, MESCHACK, UI-JO HWANG
Galatasaray : GÜNAY, BOEY, KAAN, SINGO, EREN, İLKAY, TORREIRA, SARA, SANE, ASPRILLA, BARIŞ