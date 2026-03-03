Galatasaray'da hedef liderlik! İşte Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Bu sezon mücadele ettiği üç kulvarda da iddiasını sürdüren Galatasaray, hedeflerinden taviz vermiyor. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda kupayı amaçlayan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde ise yoluna devam etmeyi planlıyor.

Süper Lig'de hafta sonu RAMS Park'ta 3-1 mağlup ettiği Alanyaspor'a bu kez Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son hafta maçında deplasmanda konuk olacak.