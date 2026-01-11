Fenerbahçe’nin Olimpiyat’ta Galatasaray’ı yıkıp geçtiği Süper Kupa’yı müzesine taşıdığı dev derbiyi tüm Türkiye ATV’den takip etti

Süper Kupa Fenerbahçe'nin... Sarı- Lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu. 24'te Sane ortaladı, Icardi'nin kafa vuruşunu kaleci Ederson kurtardı. 4 dakika sonra Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi, ceza sahası dışından muhteşem vurdu, top ağlarla buluştu: 0-1. 37'de Yunus Akgün topu filelere gönderdi. Ancak hakem topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

OOSTERWOLDE'DEN ŞIK GOL

48'DE Asensio'nun kullandığı kornerde Oosterwolde dönerek sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve top köşeden ağlarla buluştu: 0-2... 66'da Levent Mercan, rakiplerini çalımlarla geçtikten sonra kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı. İçeri cevirdiği topa kimse dokunamadı. 74'te Talisca kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kelecinden seken topu çizgiden Lemina çıkardı. Fenerbahçe, Süper Kupa'yı müzesine taşıdı.

MÜCADELEMİZLE KUPAYI HAK ETTİK

Fenerbahçe'nin orta sahadaki yıldız oyuncularından İsmail Yüksek karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli ön libero, "Mükemmel mücadele, hak ederek kazandık. Tüm takımın ayağına sağlık. İnşallah sezon sonunun fragmanı olur. Herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

ARARIM SENİ HER YERDE!

Fenerbahçe, Süper Kupa zaferi sonrası resmi sosyal medya hesabından ezeli rakibi Galatasaray'a göndermelerde bulundu. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ı etiketliyerek, "Ararım seni her yerde" notunu düştü. Fenerbahçe'nin gece boyunca paylaşımları devam etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'yi tebrik etti. Erdoğan yaptığı paylaşımda, "2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY SEREMONİYE ÇIKMADI

Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray'dan şok hamle... Sarı-Kırmızılılar 90 dakika sonunda kupa seremonisine çıkmadı. Sarı-Kırmızılılar'ın bu kararı sosyal medyada da çok tartışıldı. Futbolseverler arasında büyük tartışmalar yaşandı.