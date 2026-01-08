Fenerbahçe Guendouzi’den sonra rotasını forvete çevirdi

Orta saha için Lazio forması giyen Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe'de sırada golcü transferi var. Forvet transferi için liste başındaki isimlerden biri olan Alexander Sorloth için Atletico Madrid ile bonservis pazarlıklarını sürdüren Sarı- Lacivertliler'in transferde ciddi bir ilerleme kaydettiği öğrenildi.

B PLANI HAZIR



NORVEÇLI golcü ve İspanyol ekibiyle temaslarını sürdüren Fenerbahçe'nin bu transferin olumsuz sonuçlanma ihtimaline karşılık Milan'dan Christopher Nkunku ve Atalanta'dan Ademola Lookman ile de temaslarına devam ettiği öğrenildi.

ROTA ISPANYA

İTALYAN teknik direktör Domenico Tedesco'nun 3 isimden birinin kadroya katılmasını talep ettiği de gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe'de transferden sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları'nın ilerleyen günlerde Sörloth transferi için İspanya'ya gideceği ve burada yapılacak görüşmelerin ardından golcü transferinin şekilleneceği belirtiliyor.