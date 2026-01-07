Beşiktaş İtalyan sol bek ile her konuda anlaşma sağladı

Beşiktaş'ta sol bektransferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. David Jurasek ile yollarını ayıran Siyah-Beyazlılar bu bölge için listesinde bulunan Lucas Piton ile anlaşma sağladı. 25 yaşındaki İtalyan sol bekle yıllık ücret ve sözleşme şartları konusunda prensip anlaşmasına varan yönetim, oyuncunun kulübü Vasco da Gama ile pazarlıklarını sürdürüyor.

12 GOLE KATKI SAĞLADI

Tecrübeli futbolcunun eski Beşiktaşlı oyuncular Bobo ve Josef'in tavsiyeleri sonrası Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği de gelen bilgiler arasında. Yönetimin Piton transferinde yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşı listesindeki diğer adaylarla da temaslarına devam ettiği öğrenildi. Bu sezon 55 maçta 1 gol, 11 asist kaydeden Piton'un Brezilya ekibi ile olan sözleşmesi 2028'de bitecek.