Balkanlar'dan kar geliyor: İstanbul ve Ankara için kritik saatler açıklandı
Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına iniyor. İstanbul'da bu gece, Ankara'da ise yarın kar yağışı beklenirken; Erzurum'da sıcaklıklar -14 dereceye kadar düşüyor. İç kesimlerde sis ve pus hadiselerine karşı ulaşımda aksama uyarısı yapılıyor.
Balkanlar'dan gelen dondurucu soğuklar ve yağışlı hava, 25 Şubat 2026'dan itibaren Türkiye genelinde etkili oluyor. 1 Mart Pazar gününe kadar sürecek sistemle birlikte kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı görülüyor.
❄️ Bölgesel hava durumu ve yağış detayları
Balkanlar kaynaklı sistemin etkisiyle yağışlar form değiştirerek ülke genelinde yayılım gösteriyor. MGM verilerine göre yağış takvimi ve beklenen hadiseler şu şekilde sıralanıyor:
Kıyı Şeritleri: Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak yağış hakim oluyor.
İç ve Kuzey Kesimler: Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oluyor.
Sistem Çıkışı: Yağışlı havanın 1 Mart 2026 Pazar günü Doğu Karadeniz üzerinden yurdu terk etmesi öngörülüyor. Ancak sıcaklıklar pazar gününden sonra da düşük seyretmeye devam ediyor.
🏙️ Büyükşehirlerde son durum
|Şehir
|Beklenen Hava Olayı
|Tahmini Süre
|İstanbul
|Yüksek kesimlerde ve kuzeyde karla karışık yağmur ve kar.
|27 Şubat Cuma öğle saatlerine kadar.
|Ankara
|Yükseklerde kar, yarın (26 Şubat) şehir merkezinde kısa süreli kar.
|Perşembe günü boyunca etkili.
|İzmir
|Bulutlu ve sağanak yağışlı, sıcaklıkta ani düşüş.
|Hafta sonuna kadar.
🌡️ İllere göre beklenen en düşük sıcaklıklar (26 Şubat - 5 Mart 2026)
Soğuk hava dalgasıyla birlikte termometrelerin göreceği en düşük seviyeler aşağıda tablolaştırılmıştır:
|Şehir
|En Düşük Sıcaklık
|Şehir
|En Düşük Sıcaklık
|Ankara
|-3 °C
|Erzurum
|-14 °C
|İstanbul
|2 °C
|Sivas
|-8 °C
|Konya
|-2 °C
|Afyonkarahisar
|-7 °C
|Bolu
|-5 °C
|Tokat
|-5 °C
|Samsun
|1 °C
|Eskişehir
|-2 °C
|Balıkesir
|0 °C
|Trabzon
|4 °C
⚠️ Meteorolojik Uyarılar ve Alınması Gereken Önlemler
Soğuk hava dalgasının zirve yapacağı 26 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında vatandaşların dikkat etmesi gereken kritik noktalar şunlardır:
Zirai Don Riski: Sıcaklıkların İç Anadolu'da -2, Doğu Anadolu'da -14 dereceye kadar düşmesi nedeniyle tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde üreticilerin tedbirli olması gerekiyor.
Buzlanma ve Don Olayı: Özellikle gece ve sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı sürücülerin "kış lastiği" kullanımı ve takip mesafesi kuralına uyması önem arz ediyor.
Karbonmonoksit Zehirlenmesi: İç kesimlerde rüzgarın hız kesmesiyle birlikte soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı havalandırma kurallarına dikkat edilmelidir.
📈 Şehir Şehir Yağış Takvimi (25 Şubat - 1 Mart)
Hangi şehirde yağışın ne zaman başlayıp biteceğine dair detaylı planlama:
|Bölge / Şehir
|Yağışın Başlangıcı
|Yağışın Cinsi
|Sistemin Çıkış Tarihi
|Marmara (İstanbul/Kocaeli)
|25 Şubat Gece
|Karla Karışık Yağmur / Kar
|27 Şubat Cuma Öğle
|İç Anadolu (Ankara/Konya)
|26 Şubat Sabah
|Kar
|28 Şubat Cumartesi
|Doğu Anadolu (Erzurum/Sivas)
|26 Şubat Akşam
|Yoğun Kar Yağışı
|1 Mart Pazar
|Ege ve Akdeniz Kıyıları
|25 Şubat Bugün
|Sağanak Yağmur
|27 Şubat Cuma
❓ Sıkça Sorulan Sorular (Teknik Detaylar)
Hissedilen sıcaklık neden daha düşük olacak?
Balkanlar üzerinden gelen sistemle birlikte nem oranının artması ve yer yer etkili olan rüzgar, termometredeki değerlerin 3-4 derece daha altında hissedilmesine neden olacak. Örneğin; İstanbul'da 2 °C olarak ölçülen sıcaklık, rüzgar etkisiyle -1 °C civarında hissedilebilir.
Deniz ulaşımı etkilenecek mi?
Kuzey kesimlerde beklenen yağışlı hava ve rüzgarın etkisiyle Marmara Denizi ve Batı Karadeniz'de yer yer fırtınamsı rüzgar görülebilir. Yolcuların İDO ve BUDO gibi deniz yolu seferlerini kontrol etmesi önerilir.
Sis ve pus ne zaman dağılacak?
İç kesimlerdeki sis ve pus hadiseleri, yağışlı sistemin 1 Mart Pazar günü yurdu terk etmesinin ardından, rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte etkisini yitirmeye başlayacak.
İstanbul'da kar yağışı ulaşımı etkiler mi?
Meteoroloji verilerine göre yağışlar bu gece yüksek kesimlerde ve kuzey ilçelerde kar şeklinde görülüyor. 27 Şubat Cuma öğle saatlerine kadar sürecek yağışların, şehir merkezinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması beklendiğinden, sürücülerin özellikle yüksek rakımlı güzergahlarda buzlanmaya karşı dikkatli olması öneriliyor.
Ankara'da kar yağışı ne kadar sürecek?
Başkentte bugün başlayan yağışlar yükseklerde etkisini gösterirken, 26 Şubat Perşembe günü şehir merkezinde kısa süreli ve yerel kar geçişleri tahmin ediliyor. Sistem, hafta sonuna doğru etkisini kaybederek yerini çok soğuk ve kuru bir havaya bırakıyor.
Hangi illerde en düşük sıcaklıklar görülecek?
26 Şubat - 5 Mart tarihleri arasındaki periyotta Türkiye'nin en soğuk noktası -14 derece ile Erzurum oluyor. Erzurum'u -8 derece ile Sivas ve -7 derece ile Afyonkarahisar takip ediyor.
Kar yağışı ne zaman yurdu terk edecek?
Balkanlar üzerinden gelen sistemin 1 Mart 2026 Pazar günü Doğu Karadeniz üzerinden Türkiye sınırlarını terk etmesi bekleniyor. Pazar gününden itibaren yağış kesilse de soğuk hava dalgası etkisini bir süre daha koruyor.
Sis ve pus hadiselerine karşı hangi önlemler alınmalı?
Özellikle yurdun iç kesimlerinde beklenen sis nedeniyle görüş mesafesi düşebilir. Sürücülerin takip mesafesini korumaları, hızlarını düşürmeleri ve araçlarının sis farlarını kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.