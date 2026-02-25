CANLI YAYIN

Balkanlar'dan kar geliyor: İstanbul ve Ankara için kritik saatler açıklandı

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına iniyor. İstanbul'da bu gece, Ankara'da ise yarın kar yağışı beklenirken; Erzurum'da sıcaklıklar -14 dereceye kadar düşüyor. İç kesimlerde sis ve pus hadiselerine karşı ulaşımda aksama uyarısı yapılıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Balkanlar'dan kar geliyor: İstanbul ve Ankara için kritik saatler açıklandı

Balkanlar'dan gelen dondurucu soğuklar ve yağışlı hava, 25 Şubat 2026'dan itibaren Türkiye genelinde etkili oluyor. 1 Mart Pazar gününe kadar sürecek sistemle birlikte kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı görülüyor.

Balkanlar üzerinden gelen dondurucu soğuklar bugün itibarıyla Türkiye'ye giriş yaptı. Sıcaklıklar 1 Mart’a kadar mevsim normallerinin altında seyredecek.

❄️ Bölgesel hava durumu ve yağış detayları

Balkanlar kaynaklı sistemin etkisiyle yağışlar form değiştirerek ülke genelinde yayılım gösteriyor. MGM verilerine göre yağış takvimi ve beklenen hadiseler şu şekilde sıralanıyor:

  • Kıyı Şeritleri: Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak yağış hakim oluyor.

  • İç ve Kuzey Kesimler: Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul ve Anakra için Bakanlık tarafından yapılan uyarı

  • Sistem Çıkışı: Yağışlı havanın 1 Mart 2026 Pazar günü Doğu Karadeniz üzerinden yurdu terk etmesi öngörülüyor. Ancak sıcaklıklar pazar gününden sonra da düşük seyretmeye devam ediyor.

İstanbul’da karla karışık yağmur bu gece kuzey ilçelerde başlıyor. Yağışın 27 Şubat Cuma öğlene kadar aralıklı sürmesi bekleniyor.

🏙️ Büyükşehirlerde son durum

ŞehirBeklenen Hava OlayıTahmini Süre
İstanbulYüksek kesimlerde ve kuzeyde karla karışık yağmur ve kar.27 Şubat Cuma öğle saatlerine kadar.
AnkaraYükseklerde kar, yarın (26 Şubat) şehir merkezinde kısa süreli kar.Perşembe günü boyunca etkili.
İzmirBulutlu ve sağanak yağışlı, sıcaklıkta ani düşüş.Hafta sonuna kadar.

İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan uyarı

🌡️ İllere göre beklenen en düşük sıcaklıklar (26 Şubat - 5 Mart 2026)

Soğuk hava dalgasıyla birlikte termometrelerin göreceği en düşük seviyeler aşağıda tablolaştırılmıştır:

ŞehirEn Düşük SıcaklıkŞehirEn Düşük Sıcaklık
Ankara-3 °CErzurum-14 °C
İstanbul2 °CSivas-8 °C
Konya-2 °CAfyonkarahisar-7 °C
Bolu-5 °CTokat-5 °C
Samsun1 °CEskişehir-2 °C
Balıkesir0 °CTrabzon4 °C

Ankara ve Konya başta olmak üzere iç kesimlerde yarın (26 Şubat) kar yağışı şehir merkezlerinde etkisini gösterecek.

⚠️ Meteorolojik Uyarılar ve Alınması Gereken Önlemler

Soğuk hava dalgasının zirve yapacağı 26 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında vatandaşların dikkat etmesi gereken kritik noktalar şunlardır:

  • Zirai Don Riski: Sıcaklıkların İç Anadolu'da -2, Doğu Anadolu'da -14 dereceye kadar düşmesi nedeniyle tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde üreticilerin tedbirli olması gerekiyor.

  • Buzlanma ve Don Olayı: Özellikle gece ve sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı sürücülerin "kış lastiği" kullanımı ve takip mesafesi kuralına uyması önem arz ediyor.

  • Karbonmonoksit Zehirlenmesi: İç kesimlerde rüzgarın hız kesmesiyle birlikte soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı havalandırma kurallarına dikkat edilmelidir.

Önümüzdeki 5 günün en soğuk şehri -14 derece ile Erzurum olacak. Sivas -8, Afyonkarahisar ise -7 dereceyi görecek.

📈 Şehir Şehir Yağış Takvimi (25 Şubat - 1 Mart)

Hangi şehirde yağışın ne zaman başlayıp biteceğine dair detaylı planlama:

Bölge / ŞehirYağışın BaşlangıcıYağışın CinsiSistemin Çıkış Tarihi
Marmara (İstanbul/Kocaeli)25 Şubat GeceKarla Karışık Yağmur / Kar27 Şubat Cuma Öğle
İç Anadolu (Ankara/Konya)26 Şubat SabahKar28 Şubat Cumartesi
Doğu Anadolu (Erzurum/Sivas)26 Şubat AkşamYoğun Kar Yağışı1 Mart Pazar
Ege ve Akdeniz Kıyıları25 Şubat BugünSağanak Yağmur27 Şubat Cuma

❓ Sıkça Sorulan Sorular (Teknik Detaylar)

Hissedilen sıcaklık neden daha düşük olacak?

Balkanlar üzerinden gelen sistemle birlikte nem oranının artması ve yer yer etkili olan rüzgar, termometredeki değerlerin 3-4 derece daha altında hissedilmesine neden olacak. Örneğin; İstanbul'da 2 °C olarak ölçülen sıcaklık, rüzgar etkisiyle -1 °C civarında hissedilebilir.

Deniz ulaşımı etkilenecek mi?

Kuzey kesimlerde beklenen yağışlı hava ve rüzgarın etkisiyle Marmara Denizi ve Batı Karadeniz'de yer yer fırtınamsı rüzgar görülebilir. Yolcuların İDO ve BUDO gibi deniz yolu seferlerini kontrol etmesi önerilir.

Yağış almayan iç bölgelerde sabah saatlerinde yoğun sis ve pus bekleniyor. Sürücülerin takip mesafesini artırması hayati önem taşıyor.

Sis ve pus ne zaman dağılacak?

İç kesimlerdeki sis ve pus hadiseleri, yağışlı sistemin 1 Mart Pazar günü yurdu terk etmesinin ardından, rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte etkisini yitirmeye başlayacak.

İstanbul'da kar yağışı ulaşımı etkiler mi?

Meteoroloji verilerine göre yağışlar bu gece yüksek kesimlerde ve kuzey ilçelerde kar şeklinde görülüyor. 27 Şubat Cuma öğle saatlerine kadar sürecek yağışların, şehir merkezinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması beklendiğinden, sürücülerin özellikle yüksek rakımlı güzergahlarda buzlanmaya karşı dikkatli olması öneriliyor.

Marmara ve Ege kıyılarında kar beklenmezken, kuvvetli yağmur ve fırtınamsı rüzgar ulaşımda aksamalara neden olabilir.

Ankara'da kar yağışı ne kadar sürecek?

Başkentte bugün başlayan yağışlar yükseklerde etkisini gösterirken, 26 Şubat Perşembe günü şehir merkezinde kısa süreli ve yerel kar geçişleri tahmin ediliyor. Sistem, hafta sonuna doğru etkisini kaybederek yerini çok soğuk ve kuru bir havaya bırakıyor.

Hangi illerde en düşük sıcaklıklar görülecek?

26 Şubat - 5 Mart tarihleri arasındaki periyotta Türkiye'nin en soğuk noktası -14 derece ile Erzurum oluyor. Erzurum'u -8 derece ile Sivas ve -7 derece ile Afyonkarahisar takip ediyor.

Nem ve rüzgarın etkisiyle termometreler 2 dereceyi gösterse bile hissedilen sıcaklıklar İstanbul ve Ankara’da dondurucu seviyelerde kalacak. (Fotoğraflar AA ve X üzerinden alınmıştır)
Kar yağışı ne zaman yurdu terk edecek?

Balkanlar üzerinden gelen sistemin 1 Mart 2026 Pazar günü Doğu Karadeniz üzerinden Türkiye sınırlarını terk etmesi bekleniyor. Pazar gününden itibaren yağış kesilse de soğuk hava dalgası etkisini bir süre daha koruyor.

Sis ve pus hadiselerine karşı hangi önlemler alınmalı?

Özellikle yurdun iç kesimlerinde beklenen sis nedeniyle görüş mesafesi düşebilir. Sürücülerin takip mesafesini korumaları, hızlarını düşürmeleri ve araçlarının sis farlarını kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

Türkiye’nin meteoroloji karnesi: 2025te 1011 ekstrem olay kayda geçtiTürkiye’nin meteoroloji karnesi: 2025te 1011 ekstrem olay kayda geçti
Türkiye’nin meteoroloji karnesi: 2025'te 1011 ekstrem olay kayda geçti
İstanbulda kar ve sağanak nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildiİstanbulda kar ve sağanak nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da kar ve sağanak nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler