Balkanlar'dan kar geliyor: İstanbul ve Ankara için kritik saatler açıklandı

İstanbul’da karla karışık yağmur bu gece kuzey ilçelerde başlıyor. Yağışın 27 Şubat Cuma öğlene kadar aralıklı sürmesi bekleniyor.

Buzlanma ve Don Olayı: Özellikle gece ve sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı sürücülerin "kış lastiği" kullanımı ve takip mesafesi kuralına uyması önem arz ediyor.

Zirai Don Riski: Sıcaklıkların İç Anadolu'da -2, Doğu Anadolu'da -14 dereceye kadar düşmesi nedeniyle tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde üreticilerin tedbirli olması gerekiyor.

Ankara ve Konya başta olmak üzere iç kesimlerde yarın (26 Şubat) kar yağışı şehir merkezlerinde etkisini gösterecek.

Önümüzdeki 5 günün en soğuk şehri -14 derece ile Erzurum olacak. Sivas -8, Afyonkarahisar ise -7 dereceyi görecek.

📈 Şehir Şehir Yağış Takvimi (25 Şubat - 1 Mart)

Hangi şehirde yağışın ne zaman başlayıp biteceğine dair detaylı planlama:

Bölge / Şehir Yağışın Başlangıcı Yağışın Cinsi Sistemin Çıkış Tarihi Marmara (İstanbul/Kocaeli) 25 Şubat Gece Karla Karışık Yağmur / Kar 27 Şubat Cuma Öğle İç Anadolu (Ankara/Konya) 26 Şubat Sabah Kar 28 Şubat Cumartesi Doğu Anadolu (Erzurum/Sivas) 26 Şubat Akşam Yoğun Kar Yağışı 1 Mart Pazar Ege ve Akdeniz Kıyıları 25 Şubat Bugün Sağanak Yağmur 27 Şubat Cuma

❓ Sıkça Sorulan Sorular (Teknik Detaylar)

Hissedilen sıcaklık neden daha düşük olacak?

Balkanlar üzerinden gelen sistemle birlikte nem oranının artması ve yer yer etkili olan rüzgar, termometredeki değerlerin 3-4 derece daha altında hissedilmesine neden olacak. Örneğin; İstanbul'da 2 °C olarak ölçülen sıcaklık, rüzgar etkisiyle -1 °C civarında hissedilebilir.

Deniz ulaşımı etkilenecek mi?

Kuzey kesimlerde beklenen yağışlı hava ve rüzgarın etkisiyle Marmara Denizi ve Batı Karadeniz'de yer yer fırtınamsı rüzgar görülebilir. Yolcuların İDO ve BUDO gibi deniz yolu seferlerini kontrol etmesi önerilir.