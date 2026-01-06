Tedesco Samsun’a karşı oynanacak Süper Kupa Yarı Final maçı öncesinde konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor ile oynanacak Süper Kupa yarı final maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, "Burada olduğumuz için ve bu maçı oynayacağımız için mutluyuz. Samsun'a karşı bir maç oynadık ve en iyi maçımız değildi. Kötü bir maç çıkarmıştık iyi ve organize bir takıma karşı. Thomas Reis, harika bir iş çıkartıyor. Bizim için zor olacak ve iyi bir test olacak" diye konuştu. Tedesco, "Buraya ilk geldiğimde galibiyetlerin yerini hiçbir şey alamaz demiştim. Bizi birbirimize bağlayan en önemli şey galibiyet ve maçları kazanmak. Elimizden geleni yapacağız ama olmazsa da yolumuza devam edeceğiz" dedi. Tedesco, "Musaba forma giyecek mi?" sorusuna da "İlk izlenimimiz iyi. Yaklaşık 2,5 antrenman yaptı ama ligi ve Samsun'u iyi biliyor. Ne kadar oynayacağını göreceğiz" diye konuştu.



'ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ'

Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru, "Burada bulunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yarınki (bugün) maçın zorluğunun farkındayız ama iyi hazırlandık. Bir takım eksiklerimiz, oyuncularımız var. Ama ne olursa olsun, buraya geldik ve kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak için buradayız" ifadelerini kullandı.