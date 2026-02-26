Ayça Bingöl'ün kızları büyüdü! İşte 10 yaşına giren ikizlerinin son hali!

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞMURU: ANNESİNİN KOPYASI! Ayça Bingöl'ün ikiz kızları Leyla ve Aylin'in 10. yaş gününden paylaşılan o kareler, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

Takipçileri, Bingöl'ün gözlerden uzak büyüttüğü kızları için "Zaman ne çabuk geçmiş","Cemile'nin kızları kocaman olmuş" ve "Gülüşleri bile aynı annesi"şeklinde yorumlar yaptı.

"21. HAFTADA SAHNEDE SUYUM GELDİ!" Bugünlerde kızlarının 10. yaşını kutlamanın mutluluğunu yaşayan Ayça Bingöl'ün bu mucizeye ulaşmak için geçtiği o zorlu yol ise tekrar gündeme geldi.

Ünlü oyuncu, yıllar önce bir sosyal medya fenomenine verdiği röportajda hamilelik sürecinde yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlatmıştı: "Hamileliğim 21. haftasında sahnede suyum geldi! Oyunun bitmesine 15 dakika vardı galiba, yine de bitirdim oyunu. Anlamadım önce ciddi bir durum olduğunu, hiç kondurmadım yani. Çevremin baskısıyla doktorumu aradım. Anlatırken bile gözlerim doluyor... 'Hemen hastaneye bekliyoruz!' dediler. Gittim. Acil müdahaleler yapıldı ve beni doğuma kadar, bir daha ayağa kalkmamak üzere hastaneye yatırdılar! Bu kadar hızlı oldu"