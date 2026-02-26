Ayça Bingöl'ün kızları büyüdü! İşte 10 yaşına giren ikizlerinin son hali!
'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinin Cemile'si Ayça Bingöl, gözlerden uzak büyüttüğü ikiz kızları Leyla ve Aylin'in 10. yaş gününü kutladı. Siyah-beyaz paylaşılan karelerde kızların annelerine olan benzerliği dikkat çekerken, Bingöl'ün sahnede suyu gelmesiyle başlayan zorlu hamilelik süreci yıllar sonra yeniden gündem oldu.
Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde hayat verdiği 'Cemile' karakteriyle hafızalara kazınan Ayça Bingöl, performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. 'Benim Adım Melek', 'Yeditepe İstanbul' ve 'Kirli Sepeti' gibi projelerde rol alan oyuncu, kariyerini istikrarlı şekilde sürdürürken zaman zaman özel hayatıyla da gündem oluyor.
2001 yılında prodüktör Ali Gökmen Altuğ ile evlenen Ayça Bingöl, 2015 yılında ikiz kızları Leyla ve Aylin'i kucağına aldı. Magazin dünyasından uzak, sakin bir hayat süren aile, geçtiğimiz günlerde ikizlerin 10'uncu yaş gününü kutladı.
Kutlamadan siyah-beyaz olarak paylaşılan kareler kısa sürede dikkat çekti. Fotoğraflarda, Leyla ve Aylin'in anneleri Ayça Bingöl'e olan benzerlikleri gözlerden kaçmadı.
SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞMURU: ANNESİNİN KOPYASI!
Ayça Bingöl'ün ikiz kızları Leyla ve Aylin'in 10. yaş gününden paylaşılan o kareler, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyanın gündemine oturdu.
Takipçileri, Bingöl'ün gözlerden uzak büyüttüğü kızları için "Zaman ne çabuk geçmiş","Cemile'nin kızları kocaman olmuş" ve "Gülüşleri bile aynı annesi"şeklinde yorumlar yaptı.
"21. HAFTADA SAHNEDE SUYUM GELDİ!"
Bugünlerde kızlarının 10. yaşını kutlamanın mutluluğunu yaşayan Ayça Bingöl'ün bu mucizeye ulaşmak için geçtiği o zorlu yol ise tekrar gündeme geldi.
Ünlü oyuncu, yıllar önce bir sosyal medya fenomenine verdiği röportajda hamilelik sürecinde yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlatmıştı:
"Hamileliğim 21. haftasında sahnede suyum geldi! Oyunun bitmesine 15 dakika vardı galiba, yine de bitirdim oyunu. Anlamadım önce ciddi bir durum olduğunu, hiç kondurmadım yani. Çevremin baskısıyla doktorumu aradım. Anlatırken bile gözlerim doluyor... 'Hemen hastaneye bekliyoruz!' dediler. Gittim. Acil müdahaleler yapıldı ve beni doğuma kadar, bir daha ayağa kalkmamak üzere hastaneye yatırdılar! Bu kadar hızlı oldu"
HASTANE ODASINDA GEÇEN 13 HAFTA
Yaşanan bu acil durumun ardından haftalarca hastanede yatarak kızlarını bekleyen Bingöl, o dönemki psikolojik savaşını ve özgürlüğe kavuştuğu o ilk anı ise ifadelerle aktarmıştı:
"Hiç kalkmak yok, hiç, hiç... 28. haftaya girdiğimde hafif oturmalı tekerlekli sandalyem vardı, arada bir onunla hava almaya çıkıyordum. Yere 33. haftada bastım ilk kez. Akıl sağlığım için 5 gün eve gönderdiler o hafta, aaahhh yeniden doğmuş gibi olmuştum hastane odasından çıkınca"
O günkü hislerini yıllar sonra ifade eden oyuncu, "Belirsizlik, insanın tahammülünü çok zorlayan bir durum. Kimse sevmez belirsizliği, bilmek isteriz ne olacak, nasıl olacak, ne zaman olacak? Hele hayati bir konuda bunu yaşamak o kadar zordu ki… Tavanlara bakarak, çaresizce zamanın akıp gitmesini beklemek..."demişti.
MERAK EDİLENLER
Ayça Bingöl kaç yaşında?
51 yaşındaki Ayça Bingöl, 1975 yılında İstanbul'da doğdu.
Ayça Bingöl'ün ikizleri kaç yaşında?
2015 doğumlu olan Leyla ve Aylin, şu an 10 yaşındadır.
Ayça Bingöl'ün eşi kim?
Prodüktör Ali Gökmen Altuğ ile 2001 yılından beri evlidir.
(Fotoğraflar: Sosyal medyadan alınmıştır.)