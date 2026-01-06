PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Felipe Augusto gol attı ama yetmedi! Mağlubiyeti önleyemedi...

Trabzonspor’un Brezilyalı yıldızı etkili performansını golle süslese de takımının mağlubiyetini önleyemedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ocak 2026
Felipe Augusto gol attı ama yetmedi! Mağlubiyeti önleyemedi...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor'un Onuachu'nun yokluğundaki en büyük gol silahı olan Felipe Augusto, Galatasaray karşında hırslı ve istekli tavırlarıyla dikkat çekse de takımının finale çıkmasını sağlayamadı. Brezilyalı futbolcu takımının hücumda ayakta kalan isimlerinden biri olurken attığı golle de etkili performansını taçlandırdı ancak Augusto'nun golü Fırtına'ya yetmedi. Bordo-Mavili takımda Süper Lig(in ilk yarısında attığı gollerle dikkatleri çeken Ernest Muçi ise vasatı aşamadı. Arnavut 10 numara maçı şut çekemeden tamamladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP’de Kılıçdaroğlu’na çağrı: Partinin DNA’sını değiştirdiler yeni bir hareket başlat
2026 Ocak emekli zammı tablosu: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ve %12,19 kök maaş hesabı
İdefix
Timur Savcı’nın uyuşturucu kullandığı tespit edildi: Saçında kokain çıktı!
Memura emekliye enflasyon farkı: Ocak zammında 2’li artış geldi! Kaymakam, polis, öğretmen...
Erden Timur’a şikayete giden mağdurlara mafya tehdidi
Başkan Erdoğan’dan Venezuela açıklaması: Trump’a hassasiyetimizi ilettik
Nicolas Maduro hakim karşısına çıktı: Ben bir savaş esiriyim
İsrail yazdı Şara bozdu! Yapay zekalı suikast iddiası market alışverişiyle çöktü: Ödediği paraları hatıra olarak tutacağım
Gaziantep’te yine aynı senaryo! Galatasaray - Trabzonspor: 4-1 | MAÇ SONUCU
Uyuşturucu bataklığına yeni operasyon! Doğukan Güngör ve 24 kişi gözaltına alındı: Hadise ve Gülşen’in menajeri Haluk Şentürk de listede
Maduro hangi cezaevinde tutulacak? İşte o sorunlu hapishane
Domenico Tedesco Süper kupa’da kendinden emin Thomas Reis sürpriz peşinde! Anthony Musaba açıklaması
Fotoğrafları soydu cinsel içerikli görüntüler oluşturdu! Elon Musk’ın Grok’una AB’den inceleme
ABD’nin Latin Amerika sicili: Darbeler ve işgaller tarihi
Başkan Erdoğan Al Nahyan ile görüştü: Gazze’nin yeniden imarı için bir an önce adım atılmalı
Başkan Erdoğan’dan Trump’la kritik Venezuela görüşmesi
Fenerbahçe’nin transferine Galatasaray engeli! Aslan imza için devrede
Maduro darbeyi içerden yedi! ’CIA’sal tezgah ve hançerci iki bakan | Dakika dakika arka plan
Fenerbahçe’den stoper transferinde Skriniar formülü!