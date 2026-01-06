Felipe Augusto gol attı ama yetmedi! Mağlubiyeti önleyemedi...

Trabzonspor'un Onuachu'nun yokluğundaki en büyük gol silahı olan Felipe Augusto, Galatasaray karşında hırslı ve istekli tavırlarıyla dikkat çekse de takımının finale çıkmasını sağlayamadı. Brezilyalı futbolcu takımının hücumda ayakta kalan isimlerinden biri olurken attığı golle de etkili performansını taçlandırdı ancak Augusto'nun golü Fırtına'ya yetmedi. Bordo-Mavili takımda Süper Lig(in ilk yarısında attığı gollerle dikkatleri çeken Ernest Muçi ise vasatı aşamadı. Arnavut 10 numara maçı şut çekemeden tamamladı.

