Süper Kupa bugün başlıyor! Gözler Turkuvaz'da olacak...

Süper Kupa şöleni bugün start alıyor... Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Samsunspor maçları ATV’den yayımlanacak. Kupadaki dev maçlar ile ilgili gelişmeler A Spor’da olacak...

Giriş Tarihi :05 Ocak 2026
Yeni formatıyla Süper Kupa heyecanı bugün başlıyor... Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunspor'un yer alacağı Süper Kupa, üst üste 2 maça sahne olacak. Bugün Galatasaray ile Trabzonspor yarın ise Fenerbahçe ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Kazanan takımlar cumartesi günü finalde karşılaşacak. 3 büyük mücadele ATV'den naklen yayımlanacak. Turkuvaz Medya, şifresiz olarak futbol keyfi yaşatacak. Gaziantep'te oynanacak Galatasaray-Trabzonspor ve Adana'da oynanacak Fenerbahçe- Samsunspor maçlarından sonraki tüm gelişmeler ve röportajlar A Spor'da olacak. İzleyenler, futbol ziyafeti yaşayacak. ATV ve A Spor, Süper Kupa yayınlarıyla yine zirveye çıkacak.

Trump’tan Güney Amerika’ya açık tehdit! Maduro’dan sonra Petro mu? Kolombiya operasyonu kulağa iyi geliyor
ABD’nin kaçırdığı Venezuela Başkanı Maduro darbeyi içerden yedi! İşte Kesin çözüm harekatının perde arkası...
Trafikte terör estirenlere verilecek cezalar artıyor! 180 bin TL’ye varan cezalar için görüşmeler başladı
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın sevgilisine attığı ses kayıtları aile içi gerilimi açığa çıkardı!
Türkiye sağlıkta devler liginde! Başkan Erdoğan’ın hayali milletin umudu oldu: 9 yılda otel konforunda 27 şehir hastanesi
Emekliye %12,71 memura %19,15 enflasyon farkı hesabı: TÜİK oranıyla 2026 maaşları zamlanacak
Başkan Erdoğan Genç İstihdam Hamlesi’ni yarın açıklayacak! 3.5 milyon genç yeni işlerine kavuşacak...
Sayıştay raporu İETT’deki ihmali ortaya çıkardı! Günde 38 kazaya karışan araçlarda denetimsizlik had safhada...
Maduro’nun dans görüntüleri ABD’yi askeri müdahaleye götürdü
Elif Kumal’ı arama çalışmalarının 8’inci gününde acı haber geldi
Maduro sonrası Venezuela ordusu mercek altında: Rakamlarla askeri kapasite
Kabine toplanıyor: 2026’nın yol haritası yükleniyor!
Başkan Erdoğan ile Trump yarın görüşecek: Gazze ve Venezuela dosyaları masada
Valilik listeyi duyurdu! 5 Ocak 2026 kar tatili olan iller son dakika: Ankara, Van, Batman, Siirt...
SDG uzatmaları oynuyor! Abdi İmralı’dan gelen çağrı sonrası Şam’a gitti... Yanında götürdüğü isimler ve kabul edilemez talepler
PKK’dan yine ’darbe’ çığırtkanlığı! Elebaşı Mustafa Karasu birinci ağızdan sabotaja kalktı: Süreç tıkanır
Okan Buruk ve Fatih Tekke Süper Kupa’yı istiyor! Dev maç öncesi sakatlık mesajı ve transfer açıklaması
Güvenli odanın kapısını açtı ama kapatamadı! Dakika dakika Maduro’nun son anları: Eşiyle yerlerde sürüklenerek kaçırıldı
Siyasi egemenlik Venezuela halkınındır! AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Maduro açıklaması: Özgür Özel’e sert tepki
Maduro’nun kaderini değiştiren 1 hafta! NYT yazdı: Türkiye teklifini reddetti düğmeye basıldı