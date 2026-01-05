Süper Kupa bugün başlıyor! Gözler Turkuvaz’da olacak...

Yeni formatıyla Süper Kupa heyecanı bugün başlıyor... Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunspor'un yer alacağı Süper Kupa, üst üste 2 maça sahne olacak. Bugün Galatasaray ile Trabzonspor yarın ise Fenerbahçe ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Kazanan takımlar cumartesi günü finalde karşılaşacak. 3 büyük mücadele ATV'den naklen yayımlanacak. Turkuvaz Medya, şifresiz olarak futbol keyfi yaşatacak. Gaziantep'te oynanacak Galatasaray-Trabzonspor ve Adana'da oynanacak Fenerbahçe- Samsunspor maçlarından sonraki tüm gelişmeler ve röportajlar A Spor'da olacak. İzleyenler, futbol ziyafeti yaşayacak. ATV ve A Spor, Süper Kupa yayınlarıyla yine zirveye çıkacak.

