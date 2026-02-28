Fenerbahçe'den 3'lü transfer şov!
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro yapılanmasına başladı. Sarı lacivertliler, 3 futbolcunun daha peşine düştü. Listede Robert Lewandowski, Armando González ve Marcos Senesi bulunuyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları erken başladı. Domenico Tedesco'ya iyi bir kadro vermeyi hedefleyen yönetim, adımlarını atarak imzaları erkenden attırmak amacında.
REAL MADRID TURLADI ARDA 100'E ULAŞTI
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Benfica'yı Santiago Bernabéu'da 2-1 mağlup ederek toplamda 3-1'lik skorla son 16'ya yükseldi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler ise 84 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu bu karşılaşma ile 100. kez İspanyol ekibinin formasını giydi.
100. MAÇLA BİRLİKTE BONUS MADDESİ GÜNDEME GELDİ
Arda Güler'in 100. resmi maçına çıkmasının ardından, Fenerbahçe lehine sözleşmedeki performans bonuslarından biri daha devreye girdi. Sarı-lacivertli kulüp, 100 maç eşiğiyle birlikte 2 milyon euro daha kazanacak.
TOPLAM GELİR 28 MİLYON EUROYA ÇIKTI
Fenerbahçe, Arda Güler transferinden 20 milyon euro sabit bonservisin yanı sıra şimdiye kadar 8 milyon euro bonus geliri elde etti. Toplam rakam 28 milyon euroya ulaştı.
125. MAÇTA DA 2 MİLYON EURO
Arda Güler'in Real Madrid formasıyla 125. resmi maçına çıkması halinde Fenerbahçe'ye 2 milyon euro daha ödeneceği ve toplam bonus gelirinin 10 milyon euroya ulaşacağı biliniyor. Bu meblağ ile toplam kazanç 30 milyon euroya yükselecek.
SEBA'DAN İTİRAF
Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Rennes'e imza atan Sebastian Szymanski, daha erken ayrılma ihtimali bulunduğunu açıkladı. Ancak bu sürecin teknik direktör faktörü nedeniyle değiştiğini anlattı.
"F.BAHÇE'DEN DAHA ERKEN AYRILABİLİRDİM"
Szymanski, Mourinho'nun varlığının ayrılık sürecini doğrudan etkilediğini belirterek, "Jose Mourinho olmasaydı, Fenerbahçe'den biraz daha erken ayrılabilirdim." ifadelerini kullandı.
Deneyimli teknik direktörün kendisine duyduğu güvenin altını çizen Szymanski, "Size güvenen bir teknik direktörün olması büyük bir avantaj.
TRANSFERİ HAKKINDA
Fransa'ya transferinin ardından yeni bir başlangıç yaptığını belirten 26 yaşındaki oyuncu, Rennes'in kendisi için doğru adres olduğunu ifade etti.
Şehrin sakin yapısının kendisine iyi geldiğini söyleyen Szymanski, transfer öncesinde Frankowski, Marcin Bulka ve Mateusz Wieteska ile görüş alışverişinde bulunduğunu da aktardı. "Şu an mutluyum ve önümüzdeki dönemde performansımın yükseldiğini göstereceğime inanıyorum." dedi.
Rennes, devre arası transfer döneminde Szymanski için Fenerbahçe'ye 9.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Polonyalı futbolcu, Fransız ekibinde şu ana kadar 6 maçta forma giyerken 2 asistlik katkı sağladı.
PREMIER LİG İLGİSİ YENİDEN GÜNDEMDE
Fenerbahçe'nin savunmadaki önemli isimlerinden Jayden Oosterwolde için İngiltere'den ilgi yeniden gündeme geldi. Newcastle United'ın Hollandalı oyuncu için sezon sonunda yeniden harekete geçebileceği öne sürüldü.
YAZA YENİ PLAN
İngiliz medyasındaki haberlere göre Newcastle United, ara transfer döneminde de Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ancak somut sonuç alamadı. Son iddialarda İngiliz ekibinin yaz transfer dönemi için dosyayı yeniden açtığı ve teklifini yükseltmeye hazırlandığı belirtildi. Bazı yayınlarda olası teklifin 25 milyon euro seviyesine çıkabileceği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Oosterwolde 24 yaşında, ana pozisyonu stoper ve sol bekte de görev yapabiliyor. 2025/26 sezonunda toplam 31 resmi maçta forma giydi, 1 gol ve 1 asist üretti. Oyuncunun piyasa değeri son güncellemeye göre 16 milyon euro olarak listeleniyor.
İSMAİL YÜKSEK İDDİASI!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Nottingham Forest'ı deplasmanda 2-1 yendi. Ancak ilk maçtaki 3-0'lık yenilgi nedeniyle sarı-lacivertliler toplamda 4-2'lik skorla Avrupa'ya veda etti. Rövanşta öne çıkan isimlerden biri ise orta sahadaki etkili oyunu ile İsmail Yüksek oldu.
NOTTINGHAM FOREST DEVREYE GİRDİ
İsmail Yüksek, Nottingham Forest'ın radarına girdi. Haberde, 27 yaşındaki milli futbolcunun özellikle İngiliz ekibine karşı sergilediği performansın ardından yaz transfer dönemi için takip edilen isimlerden biri haline geldiği öne sürüldü.
RAKAMLARIYLA ÖNE ÇIKTI
Performans verilerine göre İsmail Yüksek, Nottingham Forest maçında 74 kez topla buluştu. Milli orta saha 8 ikili mücadele kazandı, 9 kez sahipsiz top topladı, 3 pas arası yaptı ve 2 top çalmayla savunma katkısını öne çıkardı. OptaCan'ın maç sonrası paylaştığı özet veri de bu rakamları destekledi.
FENERBAHÇE'NİN ORTA SAHADAKİ MERKEZİ OLDU
Nottingham deplasmanında Fenerbahçe'nin geri dönüş aradığı gecede İsmail Yüksek, temaslı oyunu ve alan kapatma becerisiyle takımın merkezdeki en diri isimlerinden biri olarak öne çıktı.
Başarılı futbolcu, İngiltere'deki performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı.
YAZ TRANSFERİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu beş yeni isimle güçlendirdikten sonra gözünü şimdiden yaz dönemine çevirdi.Sarı-lacivertliler kış transferinde Mert Günok, Anthony Musaba, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı. Yönetimin yeni hedefi ise savunma hattı ile santrfor bölgesine nokta atışı dokunuşlar yapmak.
STOPERDE İLK SIRADA MARCOS SENESI VAR
Fenerbahçe'nin savunma için gündemine aldığı ilk isimlerden birinin Marcos Senesi olduğu öne sürülüyor. Türk basınındaki son haberlerde Arjantinli stoperin daha önce de listenin üst sıralarında yer aldığı aktarılırken, İngiltere kaynaklı haberler de oyuncunun Bournemouth ile yeni sözleşmeye yanaşmadığını ve yaz aylarında serbest kalma ihtimalinin güçlendiğini yazıyor. Senesi'nin kontratı 30 Haziran 2026'da bitiyor.
AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ VAR
Marcos Senesi yalnızca Fenerbahçe'nin değil, başka kulüplerin de radarında. Son haftalardaki haber akışında Chelsea, Barcelona, Borussia Dortmund, Juventus, Roma ve bazı Premier Lig ekiplerinin oyuncunun durumunu takip ettiği belirtildi.
SANTRFORDA GÜNDEM YİNE LEWANDOWSKI
Hücum hattında ise Robert Lewandowski ismi bir kez daha gündeme geldi. Lewandowski'nin Barcelona ile sözleşmesinin 30 Haziran 2026'da sona erdiği belirtilirken, oyuncunun geleceği konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Son dönemde Chicago Fire'dan teklif aldığı, Fenerbahçe'nin de ilgisini koruduğu ancak oyuncunun Barcelona'da kalma seçeneğini de masada tuttuğu aktarıldı.
AYRILIK KESİN DEĞİL
Lewandowski cephesinde en net tablo, sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması. Buna karşın son günlerde çıkan haberler, 37 yaşındaki golcünün Barcelona'dan ayrılığının kesinleşmediğini, hatta yeni kontrat ihtimalinin tamamen kapanmadığını gösteriyor.
ARMANDO GONZALEZ SÜRPRİZİ LİSTEDE
Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir diğer forvet adayı ise Chivas forması giyen Armando González. Son günlerde çıkan haberlerde 22 yaşındaki Meksikalı santrforun Avrupa kulüplerinin radarında olduğu ve Fenerbahçe'nin de bu listede yer aldığı öne sürüldü.
2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Armando González için dikkat çeken en önemli ayrıntı ise sözleşme süresi. Chivas'ın 16 Aralık 2025 tarihli resmî açıklamasına göre genç golcü kulübüyle sözleşmesini 2029'a kadar uzattı. Bu nedenle oyuncunun kısa vadede bonservissiz ayrılması ihtimali bulunmuyor. Olası bir transferde Chivas'ın elinin güçlü olduğu görülüyor.
FENERBAHÇE'NİN PLANI ERKEN TEMAS
Fenerbahçe yönetiminin planında yaz dönemine erkenden hazırlanmak istemesi bulunuyor. Başkan Sadettin Saran ve ekibi, en kısa sürede takımı yeni sezona hazırlamayı hedefliyor.