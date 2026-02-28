Fenerbahçe'den 3'lü transfer şov!

TRANSFERİ HAKKINDA

Fransa'ya transferinin ardından yeni bir başlangıç yaptığını belirten 26 yaşındaki oyuncu, Rennes'in kendisi için doğru adres olduğunu ifade etti.

Şehrin sakin yapısının kendisine iyi geldiğini söyleyen Szymanski, transfer öncesinde Frankowski, Marcin Bulka ve Mateusz Wieteska ile görüş alışverişinde bulunduğunu da aktardı. "Şu an mutluyum ve önümüzdeki dönemde performansımın yükseldiğini göstereceğime inanıyorum." dedi.

Rennes, devre arası transfer döneminde Szymanski için Fenerbahçe'ye 9.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Polonyalı futbolcu, Fransız ekibinde şu ana kadar 6 maçta forma giyerken 2 asistlik katkı sağladı.