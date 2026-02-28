Düşük gelirliye 5 bin 615 TL vatandaşlık maaşı: Ödemeler 2026 Haziran ayında başlayacak

Gelir tespiti için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın veri entegrasyonu sağlanacak merkezi bir sistem kurulacak.

Destek ödemeleri kira, fatura ve çocuk yardımı olarak toplamda 5 bin 615 TL'yi geçmeyecek şekilde planlanıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)

Çalışmaya göre, vatandaşlık maaşından geliri 9 bin 358 TL'nin altında bulunan vatandaşlar yararlanacak. Destek ödemeleri 5 bin 615 TL'yi geçemeyecek. Hükümet, vatandaşlık maaşını 2026 yılının ikinci yarısında hayata geçirmeyi planlıyor.



YARARLANMA KRİTERİ NE OLACAK?



Hükümetin çalışmasına göre; vatandaşlık maaşından yararlanmak için bir ailede eve giren toplam gelirin asgari ücretin üçte birinden fazla olmaması gerekiyor. Buna göre, aylık geliri 9 bin 358 TL'nin üstünde olanlar vatandaşlık maaşı uygulamasından yararlanamayacak.

YARDIM MİKTARI NE KADAR?



Yürütülen çalışmada geliri düşük vatandaşlara verilecek destek miktarı konusunda da asgari ücretin yüzde 15, yüzde 17 ve yüzde 20'si oranlarında destek yapılmasına ilişkin senaryolar üzerinden etki analizi çıkarıldı. Asgari ücretin yüzde 20'sini geçmeyecek kadar destek verilmesi uygulanabilir senaryo olarak ortaya çıktı. Elektrik, doğal gaz, barınma ve yakacak yardımını içeren "konut desteği"nin yüzde 15 seviyesinde, çocuk yardımı destek oranının da yüzde 5 olması düşünülüyor.