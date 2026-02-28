Düşük gelirliye 5 bin 615 TL vatandaşlık maaşı: Ödemeler 2026 Haziran ayında başlayacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna açıkladığı vatandaşlık maaşında sona gelindi. İkinci yarıda hayata geçirilmesi planlanan vatandaşlık maaşıyla ilgili detaylar netleşiyor. Hane geliri 9.358 TL’nin altında olan vatandaşlara 5.615 lira destek ödemesi planlanıyor. Yeni destek sistemi ilk olarak pilot illerde başlayacak. Pilot iller Haziran 2026'ya kadar belirlenecek ve ödemeler başlayacak.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nden aylık geliri 9 bin 358 TL'nin altında olan vatandaşlar yararlanacak.
- Destek ödemeleri kira, fatura ve çocuk yardımı olarak toplamda 5 bin 615 TL'yi geçmeyecek şekilde planlanıyor.
- Sistem önce pilot illerde Haziran 2026'da başlayacak, 2027 yılında tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacak.
- Gelir tespiti için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın veri entegrasyonu sağlanacak merkezi bir sistem kurulacak.
- Sistemden emeklilerin de yararlanması öngörülüyor ve düzenlemeye ilişkin Meclis'e yasa teklifi sunulacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna açıkladığı 'vatandaşlık maaşı' olarak bilinen "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi"nin kapsamı ve takvimi netleşiyor.
Çalışmaya göre, vatandaşlık maaşından geliri 9 bin 358 TL'nin altında bulunan vatandaşlar yararlanacak. Destek ödemeleri 5 bin 615 TL'yi geçemeyecek. Hükümet, vatandaşlık maaşını 2026 yılının ikinci yarısında hayata geçirmeyi planlıyor.
YARARLANMA KRİTERİ NE OLACAK?
Hükümetin çalışmasına göre; vatandaşlık maaşından yararlanmak için bir ailede eve giren toplam gelirin asgari ücretin üçte birinden fazla olmaması gerekiyor. Buna göre, aylık geliri 9 bin 358 TL'nin üstünde olanlar vatandaşlık maaşı uygulamasından yararlanamayacak.
YARDIM MİKTARI NE KADAR?
Yürütülen çalışmada geliri düşük vatandaşlara verilecek destek miktarı konusunda da asgari ücretin yüzde 15, yüzde 17 ve yüzde 20'si oranlarında destek yapılmasına ilişkin senaryolar üzerinden etki analizi çıkarıldı. Asgari ücretin yüzde 20'sini geçmeyecek kadar destek verilmesi uygulanabilir senaryo olarak ortaya çıktı. Elektrik, doğal gaz, barınma ve yakacak yardımını içeren "konut desteği"nin yüzde 15 seviyesinde, çocuk yardımı destek oranının da yüzde 5 olması düşünülüyor.
5 BİN 615 TL ÖDEME YAPILACAK
Buna göre, kira, fatura ve çocuk yardımı olarak 5 bin 615 TL ödeme gerçekleştirilecek. Böylece hane gelirini tamamlayıcı işlev sağlanmış olacak. Senaryolar arasında yer alan desteğin asgari ücretin yüzde 17'si kadar verilmesi düşük ihtimal olarak görülüyor. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, bu planlamada konut destek oranı yüzde 12, çocuk yardımı destek oranı yüzde 5 olarak hesaplanıyor. Asgari ücreti yüzde 15'i kadar destek senaryosunda ise konut destek oranının yüzde 10, çocuk yardımında destek oranının da yüzde 5 olarak uygulanması planlanıyor.
GELİR NASIL BELİRLENECEK?
Vatandaşlık maaşı ödemelerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere tüm bakanlıkların veri entegrasyonu sağlanacak. Tek çatı altında merkezi bir sistem kurulacak. Bu sisteme Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, SGK, gelir idaresi, banka hesap hareketleri, tapu gibi veriler girilecek. Geliri düşük vatandaşların tespiti için kapı kapı gezilmeyecek. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nden emeklilerin de yararlanması öngörülüyor.
HAZİRANDA BAŞLIYOR
Yeni destek sistemi ilk olarak pilot illerde başlayacak. Pilot iller Haziran 2026'ya kadar belirlenecek ve ödemeler başlayacak. Destek programı uygulamasının başarısı takip edilecek, aksayan yönler varsa çözülecek ve 2027 yılında tüm illeri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak. Sistem istihdamı ve iş gücüne katılımı engellemeyecek şekilde planlanacak. Düzenlemeye ilişkin önümüzdeki süreçte Meclis'e bir yasa teklifi sunulacak.
YAŞLILARA ÖNCELİK
Yeni destek sistemiyle hem aileler hem de yaşlı vatandaşlar sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmış olacak. Giderek artan yaşlı nüfus ve bunların sorunları destek ödeme programında öncelikli olarak dikkate alınacak.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Destek ödemelerinden yararlanmak için başvuru yapanlar, merkezi sisteme kayıt olmak zorunda. Başvurular e-devlet üzerinden de yapılabilecek. Belirlenecek kriterler doğrultusunda başvurular elektronik sistemle otomatik sonuçlandırılacak.
AYLIK TAKİP OLACAK
Başvuruları elektronik sistem üzerinden kontrol edilecek olan vatandaşların destek programına kabul edilmeleri halinde aylık hane gelirleri her ay kontrol edilecek. Gelir artışı görülen vatandaşlar sistemden çıkarılacak.
KART VERİLECEK
Destek verilecek vatandaşlar için "vatandaşlık maaşı kartı" çıkarılacak. Verilecek tüm destek ödemeleri bu kartta toplanacak. Vatandaş destek ödemelerinin bir kısmını nakit çekebilirken, gıda ve temizlik maddeleri gibi ihtiyaçlarını da verilecek kartla indirimli olarak karşılayabilecek.