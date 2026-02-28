Çalışma Bakanı Işıkhan yeni düzenlemeleri TAKVİM'e anlattı: Gençlere iş, yaşlıya sigorta, emekliye destek...
Çalışma Bakanı Işıkhan sosyal güvenlikte gerçekleşecek yenilikleri anlattı. Gençler, yaşlılar, çalışanlar, anneler için yeni bir dönem başlıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan7'den 70'e herkesi ilgilendiren yeni düzenlemeleri TAKVİM'e anlattı. Üniversiteli gençler ile ilgili GÜÇ (Gençliğin Üretim Çağı) Programı ile ilgili de bilgi veren Bakan Işıkhan, "Gençlerin eğitimden kopmadan işgücü piyasasına katılmalarını hedefleyen program; stajdan ilk işe, mesleki eğitimden üniversite hayatına, özel sektörden sosyal uyum programlarına kadar geniş bir yelpazede destek mekanizmalarını bir araya getiriyor" dedi.
MAAŞ DEVLETTEN
Bakan Işıkhan'ın verdiği bilgiye göre 3 milyon gence ulaşması hedeflenen program değişik uygulamalardan oluşacak. İŞKUR'un yürüttüğü Staj Portalı ile Ulusal Staj Programı'nın entegre edilmesi sayesinde, öğrencilerin stajlara erişimi kolaylaştırılacak. 3 yılda 800 bin öğrenciye staj imkânı sağlanması planlanıyor.
Meslek lisesi ve meslek yüksekokulu son sınıf öğrencilerine yönelik "Geleceğim Meslekte" programı ile gençler henüz öğrenciyken işverenlerle bir araya gelecek. 3 yıl içinde 750 bin gence bireysel kariyer desteği verilmesi hedefleniyor. İlk kez iş hayatına atılacak 18–25 yaş arası gençler için "İşe İlk Adım" programı kapsamında ücret ve sigorta primi desteği sağlanacak.
İşe giren gençlerin 6 ay maaş ve primleri karşılanacak. 3 yıl içinde 750 bin gencin bu programdan yararlanması planlanıyor. Üniversite öğrencilerine yönelik İŞKUR Gençlik Programı ile 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Öğrenciler, ders dışında iş başında deneyim kazanacak.
ATIL GENÇLERE İSTİHDAM
Ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlere yönelik NEET İşgücü Uyum Programı (NİUP) ile üç yıl içinde 450 bin gencin yeniden üretim sürecine kazandırılması hedefleniyor. Yarı zamanlı ve esnek bir çalışma modeli sunan program, gençlerin temel beceriler kazanmasını ve çalışma hayatına adım adım uyum sağlamasını amaçlıyor.
YAŞLILARA BAKIM SİGORTASI
Bakan Vedat "Uzun Süreli Yaşlı Bakım Sigortası'nın Türkiye'de hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kişilerin yaşlılık döneminde sağlık ve bakım giderlerinin karşılanmasına yönelik sigorta, ilk defa sigorta girişi yaptıracak vatandaşları kapsayacak ve yaşlılık döneminde giderler sigorta tarafından karşılanacak." dedi
İKRAMİYE YASASI HAZIR
Bakan Işıkhan emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinin artırılması ile ilgili yasal düzenlemenin de hazır olduğunu rakam konusunda karar verildiğinde hemen TBMM'ye sunulacağını belirtti. Emekliler şu anda her bayram için 4 bin TL ikramiye alıyor. Bunun 5 bin-6 bin aralığında bir rakama yükseltilmesi gündemde.
İZİN UZUYOR
Annelerin ve babaların kullandığı doğum izinleri ile ilgili çalışmanın da sona yaklaştığı bilgisini veren Bakan Işıkhan, "Düzenleme TBMM gündemine gelecek. Bu konuda izin süreleri uzatılacak"dedi.
ESNEK ÇALIŞMA GELİYOR
Bakan Işıkhan, esnek çalışma ve hibrit modellerin yaygınlaştırılması yönünde çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Işıkhan, "Öncelikle kısmi süreli ve çağrı üzerine çalışmaya ilişkin olarak, uygulamada yaşanan belirsizlikleri gidermeyiamaçlıyoruz. Bur adaki temel yaklaşımımız, esnek çalışmayı kayıt dışılığa iten bir alan olmaktan çıkarıp güçlü bir hukuki zemine kavuşturmaktır. Hibrit ve uzaktan çalışma artık geçici değil, kalıcı modele dönüştü, İşin görüleceği yerin açıkça belirlenmesi, işverenin sorumluluk alanının netleşmesi ve sözleşmesel çerçevenin güçlendirilmesiyle hem iş sağlığı ve güvenliği bakımından hem de hukuki belirlilik açısından sağlam bir altyapı oluşturmayı hedefliyoruz"dedi.