Çalışma Bakanı Işıkhan yeni düzenlemeleri TAKVİM'e anlattı: Gençlere iş, yaşlıya sigorta, emekliye destek...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 7'den 70'e herkesi ilgilendiren yeni düzenlemeleri TAKVİM'e anlattı. Üniversiteli gençler ile ilgili GÜÇ (Gençliğin Üretim Çağı) Programı ile ilgili de bilgi veren Bakan Işıkhan, "Gençlerin eğitimden kopmadan işgücü piyasasına katılmalarını hedefleyen program; stajdan ilk işe, mesleki eğitimden üniversite hayatına, özel sektörden sosyal uyum programlarına kadar geniş bir yelpazede destek mekanizmalarını bir araya getiriyor" dedi.

Bakan Vedat Işıkhan yeni düzenlemeleri TAKVİM'e anlattı. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı ve Takvim Gazetesi'nden alınmıştır.)

MAAŞ DEVLETTEN

Bakan Işıkhan'ın verdiği bilgiye göre 3 milyon gence ulaşması hedeflenen program değişik uygulamalardan oluşacak. İŞKUR'un yürüttüğü Staj Portalı ile Ulusal Staj Programı'nın entegre edilmesi sayesinde, öğrencilerin stajlara erişimi kolaylaştırılacak. 3 yılda 800 bin öğrenciye staj imkânı sağlanması planlanıyor.

Meslek lisesi ve meslek yüksekokulu son sınıf öğrencilerine yönelik "Geleceğim Meslekte" programı ile gençler henüz öğrenciyken işverenlerle bir araya gelecek. 3 yıl içinde 750 bin gence bireysel kariyer desteği verilmesi hedefleniyor. İlk kez iş hayatına atılacak 18–25 yaş arası gençler için "İşe İlk Adım" programı kapsamında ücret ve sigorta primi desteği sağlanacak.

İşe giren gençlerin 6 ay maaş ve primleri karşılanacak. 3 yıl içinde 750 bin gencin bu programdan yararlanması planlanıyor. Üniversite öğrencilerine yönelik İŞKUR Gençlik Programı ile 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Öğrenciler, ders dışında iş başında deneyim kazanacak.