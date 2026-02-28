MOSSAD yine oyun peşinde: İranlılardan fotoğraf istediler!
Kandan beslenen İsrail ABD'nin ortaklığında İran'a saldırı başlatırken İsrail'in istihbarat servisi Mossad psikolojik harbe başladı. Mossad İranlılardan fotoğraf ve video paylaşmalarını isteyerek halkı rejime karşı işbirliğine çağırdı. Farsça Telegram kanalından yapılan açıklamada, "Birlikte İran’ı eski görkemli günlerine döndüreceğiz" denilirken, özel yüksek güvenlikli bir kanal üzerinden içeriklerin iletilmesi istendi.
İşgalci İsrail ABD ortaklığı ile İran'a saldırı düzenledi. Başta Tahran olmak üzere çok sayıda bölgeden dumanlar yükselirken İsrail'in kirli örgütü Mossad yine algı faaliyetine başladı.
MOSSAD İRANLILARDAN FOTOĞRAF İSTEDİ
İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad, İran halkını kendileriyle fotoğraf ve video paylaşmaya çağırdı.
Mossad'ın Farsça Telegram kanalından İran halkına yönelik "Birlikte İran'ı eski görkemli günlerine döndüreceğiz." ifadesi kullanıldı.
"Sizin için özel olarak yüksek güvenlikli bir Telegram kanalı açtık." ifadesine yer verilen açıklamada, İran halkından "rejime karşı mücadelede" fotoğraf ve videoları Mossad ile paylaşma çağrısı yapıldı.
MOSSAD'IN AMACI NE?
Mossad'ın bu çağrı ile hem İran'daki askeri ve güvenlik hareketlerini izlemeyi, hem operasyon planlarını hassaslaştırmayı hem de rejim üzerinde psikolojik baskı kurmayı hedefliği yorumları yapılıyor.
İsrail basını İran'a yönelik devam eden saldırıların İsrail ve ABD tarafından ortaklaşa yürütüldüğünü kaydederken ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a karşı büyük çaplı bir operasyon başlattık" diyerek ortaklığı doğruladı.