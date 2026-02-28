MOSSAD yine oyun peşinde: İranlılardan fotoğraf istediler!

İşgalci İsrail ABD ortaklığı ile İran'a saldırı düzenledi. Başta Tahran olmak üzere çok sayıda bölgeden dumanlar yükselirken İsrail'in kirli örgütü Mossad yine algı faaliyetine başladı. MOSSAD İRANLILARDAN FOTOĞRAF İSTEDİ

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad, İran halkını kendileriyle fotoğraf ve video paylaşmaya çağırdı.

Görsel yapay zeka tarafından üretilmiştir (TAKVİM Grafik Servisi) Mossad'ın Farsça Telegram kanalından İran halkına yönelik "Birlikte İran'ı eski görkemli günlerine döndüreceğiz." ifadesi kullanıldı. "Sizin için özel olarak yüksek güvenlikli bir Telegram kanalı açtık." ifadesine yer verilen açıklamada, İran halkından "rejime karşı mücadelede" fotoğraf ve videoları Mossad ile paylaşma çağrısı yapıldı.