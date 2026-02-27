Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan 28 Şubat mesajı: O günleri hatırlamak geleceğimizi şekillendirmek adına da önemlidir!

"TOPLUMUN HER KESİMİ İÇİN EŞİT HAKLARIN TEMİNAT ALTINA ALINDIĞI BİR GELECEK İNŞA ETMEK ZORUNDAYIZ"

Bayraktar, 28 Şubat'ın aynı zamanda toplumsal dokuyu derinden sarsan, bireysel hak ve özgürlükleri hiçe sayan, ekonomik hayata doğrudan müdahale eden, sermaye yapısını yeniden dizayn etmeye yönelen, iş dünyasına yönelik baskı ve tasfiyeleri beraberinde getiren bir dönem olduğunu söyledi.

Bayraktar, kamu ihalelerinden finansal denetime, şirketlere yönelik fişlemelerden iş insanlarına uygulanan açık ve örtülü yaptırımlara kadar uzanan bu müdahalelerin milyonlarca insanın hayatını etkileyen sistematik bir baskı ve ayrımcılık düzeni oluşturduğuna dikkati çekerek,"Üniversitelerde ve kamu kurumlarında uygulanan yasaklar nedeniyle binlerce kadın eğitim hayatından koparılmış, meslek sahibi olma hayallerinden vazgeçmek zorunda bırakılmıştır. Kamuoyunda 'ikna odaları' olarak bilinen çağ dışı ve karanlık uygulamalar döneme damgasını vuran olaylardan sadece birkaçıdır." diye konuştu.

İmam hatip ve meslek lisesi öğrencilerinin üniversiteye girmesini engellemek için getirilen katsayı uygulamasının eğitimde ciddi bir adaletsizliğe yol açtığını, binlerce öğrencinin akademik geleceğini kararttığını vurgulayan Bayraktar,"Memurlar, akademisyenler, öğretmenler ve özel sektörde çalışan pek çok insan sadece dini değerlerine bağlı oldukları için işlerinden edilmiş ya da istifaya zorlanmıştır. Medyanın bir kısmı 28 Şubat sürecinde taraflı bir tavır sergileyerek halkın dini değerleri üzerinden algı operasyonları yapmış, başörtülü kadınlar, sakallı veya namaz kılan erkekler gibi toplumun belli kesimlerini 'irticai faaliyet' bahanesiyle hedef haline getirmiştir."dedi.

"GELECEĞİMİZİ ŞEKİLLENDİRMEK ADINA DA ÖNEMLİDİR"

Bayraktar, 28 Şubat'ı yaşayanların hafızasından o günlerin hiç silinmediğini anlatarak, şunları söyledi:

"Bugün bazıları 'Bu konu artık kapanmadı mı?' diyor, '28 Şubat edebiyatı yapılıyor.' deniliyor, 'Artık böyle sorunlar yok.' deniliyor. Bugün 28 Şubat'ı hatırlamak, yalnızca geçmişi anlamak değil, aynı zamanda geleceğimizi şekillendirmek adına da önemlidir. Çünkü demokrasiye, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkma bilinci ancak bu tür olayların unutulmamasıyla ve tamamen silinmesiyle mümkün olabilir. Bugün, 'hak, adalet ve özgürlük' ilkelerini savunmaya devam etmek, toplumun her kesimi için eşit hakların teminat altına alındığı bir gelecek inşa etmek zorundayız."

"28 ŞUBAT'I ANMAK, BİR GRUBUN DEĞİL, TOPLUMUN TAMAMININ ORTAK SORUMLULUĞUDUR"

28 Şubat zihniyetinin kamusal alandan kalksa da bazı alanlarda bu zihniyetin tezahürlerine rastlayabildiklerini dile getiren Bayraktar, başörtülü olduğu için özel şirketler tarafından mülakatta elenen, tesettür mayosu giydiği için site havuzlarına alınmayan, patronunun ve yöneticisinin sözlü baskısına maruz kalan kadınların haberlerini herkesin gördüğünü anlattı.

Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Unutmak, yok saymaktır. Yok saymak ise aynı hatalara zemin hazırlamaktır. Eğer hak ihlalleriyle yüzleşmezsek, benzer süreçlerin tekrar etme riski her zaman vardır. Bizim için bu mesele bir mağduriyet dili üretmek değil; hukuk devleti ilkesini ve demokratik hafızayı canlı tutmaktır. Unutarak değil, hatırlayarak daha adil bir gelecek inşa etmek istiyoruz. Bugün gençlerle konuştuğumuzda, 28 Şubat'ta yaşananları duyduklarında şaşırıyorlar. 'Gerçekten böyle şeyler oldu mu?' diye soruyorlar. Bu soru bile hafızanın ne kadar hızlı silinebildiğini gösteriyor. Evet, genç kuşakların büyük çoğunluğunun inanca, düşünceye, kıyafete karşı bir tahammülsüzlüğü yok. Bu, bizim için umut verici. Ancak az da olsa hala özellikle bazı kurumsal ve özel sektör pratiklerinde karşımıza çıkabilen dışlayıcı, topluma zarar veren bir zihniyet varlığını sürdürüyor."

"BİZ UNUTMADIK, HİÇBİR SAHNESİNİ UNUTMADIK"

Bayraktar, 28 Şubat'ı konuşmaya devam edeceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çünkü demokratik hafıza güçlü toplumların temelidir. Çünkü hak ihlalleriyle yüzleşmek, hukuk devletini güçlendirir. 29 yıl önce yaşananlar yalnızca belli bir kesimin değil, bu ülkenin demokrasi tecrübesinin bir parçasıdır. Bu nedenle 28 Şubat'ı anmak, bir grubun değil, toplumun tamamının ortak sorumluluğudur. Biz unutmadık, hiçbir sahnesini unutmadık. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Ama bunu öfkeyle değil, adalet talebiyle yapacağız. Kutuplaşma diliyle değil, hak temelli bir duruşla yapacağız. Geçmişe saplanarak değil, daha özgür bir gelecek inşa etmek için yapacağız."