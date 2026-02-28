Beşiktaş'ın Kocaelispor maçı ilk 11'i belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta devam ediyor. Beşiktaş, deplasmanda Kocaelispor'a konuk oluyor. Siyah beyazlılar, zorlu randevuda rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak ve Avrupa kupalarına katılma iddiasını daha da güçlendirmek amacında. Teknik direktör Sergen Yalçın, kararını verdi ve Kartal'ın ilk 11'i belli oldu. Kocaelispor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Kocaeli'de Kocaelispor ile karşılaşıyor ve maçı hakem Cihan Aydın yönetiyor.
- Beşiktaş ligde 43 puanla 4. sırada yer alırken Kocaelispor 30 puanla 8. sırada bulunuyor.
- Teknik direktör Sergen Yalçın sarı kart cezası nedeniyle maçta takımın başında olamayacak ve yardımcı antrenör Murat Kaytaz yedek kulübesinde görev yapacak.
- Beşiktaş'ta Orkun Kökçü sarı kart cezalısı, Emirhan Topçu ve El Bilal Toure sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.
- Beşiktaş lig ve kupada oynadığı son 15 maçta yenilgi almadı ve en son 2 Kasım 2025'te Fenerbahçe'ye 3-2 kaybetmişti.
Beşiktaş, Süper Lig'de Kocaelispor'a konuk oluyor.
İLK 11'LER
KOCAELİSPOR:
BEŞİKTAŞ: Ersin, Murillo, Agbnadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Olaitan, Cengiz, Cerny, Oh
DÜDÜK AYDIN'DA
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Saat 16.00'da başlayan mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalıyor.
PUAN TABLOSU
Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı 23 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgiyle 43 puan topladı ve haftaya 4. sırada girdi. Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor ise 23 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 30 puanla 8. sırada yer aldı. Beşiktaş, deplasmandan galibiyetle ayrılıp gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral kazanmayı hedefliyor. Kocaelispor ise taraftarı önünde puan ya da puanlar almanın peşinde.
EKSİKLER
Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı öncesinde üç eksik bulunuyor. Sarı kart cezalısı kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra sakatlıkları süren Emirhan Topçu ile El Bilal Toure, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.
CEZA SINIRINDAKİLER
Beşiktaş'ta Salih Uçan sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Deneyimli orta saha, Kocaelispor karşısında kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek. Sakatlığı bulunan Emirhan Topçu da ceza sınırındaki isimler arasında bulunuyor.
KULÜBEDE ZORUNLU DEĞİŞİM
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, sarı kart cezası nedeniyle Kocaelispor karşısında takımının başında yer alamayacak. Bu sezon ligdeki dördüncü sarı kartını Göztepe maçında gören 53 yaşındaki teknik adamın yokluğunda, yardımcı antrenör Murat Kaytaz'ın yedek kulübesinde takımı yönetmesi bekleniyor.
OH GOLLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh, oynadığı 3 maçta 3 gol atarak dikkat çekti. Alanyaspor ve Başakşehir maçlarının ardından geçen hafta Göztepe karşısında da ağları havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, Kocaelispor deplasmanında da siyah-beyazlıların en önemli hücum kozları arasında yer alıyor.
KOCAELİ DEPLASMANI 16 SEZON SONRA
Beşiktaş, Kocaelispor ile ligde 16 sezon sonra Kocaeli'de karşı karşıya gelecek. Yeşil-siyahlı ekip, 2008-2009 sezonunda Süper Lig'den düştükten sonra uzun bir aranın ardından yeniden üst seviyede yer aldı. İki takımın Kocaeli'deki son lig maçında Beşiktaş, 3-1'lik skorla galip gelmişti.
15 MAÇTIR YENİLMİYOR
Beşiktaş, lig ve kupada oynadığı son 15 maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte Süper Lig'de 12, Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmada sahaya çıkan siyah-beyazlılar, yaklaşık dört aydır yenilgi yüzü görmedi. Beşiktaş, ligde son olarak 2 Kasım 2025'te Fenerbahçe'ye 3-2 kaybetmişti.
REKABETTE 42. RANDEVU
Beşiktaş ile Kocaelispor, ligde 42. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 41 maçta Beşiktaş'ın 24, Kocaelispor'un 5 galibiyeti bulunuyor; 12 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 82 gol atarken, Kocaelispor 40 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş 3-1 kazanmıştı.
KOCAELİ'DEKİ MAÇLARIN TABLOSU
Süper Lig'de iki takım Kocaeli'de daha önce 20 kez karşılaştı. Beşiktaş 10 kez kazanırken Kocaelispor 3 galibiyet aldı; 7 maç berabere bitti. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 32, Kocaelispor 17 gol attı.
FARKLI SKORLAR TARİHE GEÇTİ
Beşiktaş, Kocaelispor karşısında ligde en farklı galibiyetini 1994-1995 sezonunda İstanbul'daki 7-1'lik skorla aldı. Kocaelispor ise 1998-1999 sezonunda İstanbul'da 3-0 kazanarak rekabetteki en farklı galibiyetine imza attı. Ayrıca iki takım arasında 1995-1996 sezonunda İstanbul'da oynanan maçı Kocaelispor 5-3 kazanırken, Beşiktaş da 2008-2009 sezonunda rakibini 5-2 mağlup etti.
KOCAELİSPOR'UN BEŞİKTAŞ'A KARŞI SON GALİBİYETİ 1999'DA
Kocaelispor, Beşiktaş karşısındaki ligdeki son galibiyetini 6 Mart 1999'da İstanbul'da oynanan maçta 3-0'lık skorla aldı. Bu tarihten sonraki 11 lig maçında Kocaelispor galibiyet çıkaramazken, Beşiktaş bu 11 maçın 10'unu kazandı ve 1'inde berabere kaldı.