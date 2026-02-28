82 yaşındaki Nebahat Çehre'den estetik itirafı! Gençlik fotoğrafı olay oldu

Hızlı Özet Göster Oyuncu Nebahat Çehre, Etiler'de görüntülendiği sırada oyunculukta estetik yapılmaması gerektiğini belirterek sektördeki estetik furyasını eleştirdi.

82 yaşındaki Çehre, estetiğin oyunculuğun en önemli unsuru olan mimikleri yok ettiğini ve kendi yüzündeki çizgileri sevdiğini ifade etti.

Çehre'nin estetik açıklamasının ardından sosyal medyada paylaşılan gençlik fotoğrafları beğeni topladı.

Tarzı ve zarafetiyle her daim dikkatleri üzerine çeken Nebahat Çehre, geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere yansıdı. TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; oyuncular arasındaki estetik furyasına sert bir eleştiri getiren usta sanatçı, "Oyunculukta estetik olmamalı" diyerek sektördeki meslektaşlarına çarpıcı uyarılarda bulundu.

Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv "ÇİZGİLERİM BENİM YAŞANMIŞLIĞIM" Estetiğin oyunculuğun en büyük sermayesi olan mimikleri yok ettiğini belirten 82 yaşındaki Çehre, doğallığı şu sözlerle savundu: Ben estetiğe karşıyım, çizgilerimi seviyorum. Oyunculukta estetik olmamalı! Çeneyi gerdiriyorlar, fazla müdahale oluyor. Bu da mimikleri engelliyor. Oyunculuğun zararına bir şey