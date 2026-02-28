82 yaşındaki Nebahat Çehre'den estetik itirafı! Gençlik fotoğrafı olay oldu
Usta oyuncu Nebahat Çehre, estetik müdahalelerin oyunculuğu ve mimikleri öldürdüğünü savunarak doğallık dersi verirken, açıklamasının ardından paylaşılan gençlik fotoğrafları sosyal medyayı salladı.
Tarzı ve zarafetiyle her daim dikkatleri üzerine çeken Nebahat Çehre, geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere yansıdı. TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; oyuncular arasındaki estetik furyasına sert bir eleştiri getiren usta sanatçı, "Oyunculukta estetik olmamalı" diyerek sektördeki meslektaşlarına çarpıcı uyarılarda bulundu.
"ÇİZGİLERİM BENİM YAŞANMIŞLIĞIM"
Estetiğin oyunculuğun en büyük sermayesi olan mimikleri yok ettiğini belirten 82 yaşındaki Çehre, doğallığı şu sözlerle savundu:
Ben estetiğe karşıyım, çizgilerimi seviyorum. Oyunculukta estetik olmamalı! Çeneyi gerdiriyorlar, fazla müdahale oluyor. Bu da mimikleri engelliyor. Oyunculuğun zararına bir şey
ZAMANSIZ GÜZELLİK: SEKRETERLİKTEN DÜNYA KÜRSÜSÜNE
Bugün estetiğe karşı duruşuyla hayranlık uyandıran Nebahat Çehre'nin güzelliği aslında tescilli bir tarihçeye dayanıyor. 1944 Samsun doğumlu olan usta isim, İstanbul'daki eğitim hayatının ardından bir trikotaj fabrikasında sekreterlik yaparken hayatının dönümü noktasını yaşadı.
1960 Türkiye Güzeli: 1959 yılında Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen yarışmada birinci seçilen Çehre, Londra'da ülkemizi temsil etti.
Sinema Kariyeri:1961'de "Yaban Gülüm" filmiyle başlayan serüveni, onu Türk sinemasının en önemli isimlerinden biri haline getirdi.
SOSYAL MEDYA GENÇLİK FOTOĞRAFIYLA ÇALKALANDI: "HALA AYNI BAKIŞ!"
Nebahat Çehre'nin estetik açıklamalarının ardından, arşivlerden çıkan gençlik fotoğraflarıı sosyal medyada günün en çok konuşulan görseli oldu. Henüz kariyerinin başındaki karakteristik duruşu, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
İşte Nebahat Çehre'nin estetik açıklamasına ve gençlik fotoğraflarının altına gelen sosyal medya yorumları:
"Kadın 1960'ta nasılsa 2026'da hala aynı asalet, estetikçiler ağlıyor!"
"İşte gerçek vizyon; çizgilerini sevmeyen bir oyuncu, duygusunu seyirciye geçiremez."
"82 yaşında böyle görünmek için gerçekten estetiğe değil, ruha yatırım yapmak gerekiyormuş."
"Gençlik fotoğrafındaki o bakışlar hiç değişmemiş, estetik yok ama asalet baki."
MERAK EDİLENLER
Nebahat Çehre estetik yaptırdı mı?
Usta oyuncu verdiği son röportajda estetiğe karşı olduğunu ve kendi yüzündeki çizgileri sevdiğini açıkça ifade etmiştir.
Nebahat Çehre kaç yaşında?
1944 doğumlu olan sanatçı, 2026 yılı itibarıyla 82 yaşındadır.
Nebahat Çehre Türkiye Güzeli mi?
Evet, 1959 yılında düzenlenen yarışmada birinci seçilerek 1960 Türkiye Güzeli unvanını almıştır.