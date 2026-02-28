CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında! Zincir marketlerden küfürle rüşvet istedi: Ya seve seve ya da...
CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “irtikap” soruşturması kapsamında jandarma tarafından gözaltına alındı. Özcan ile birlikte gözaltına alınan 13 kişi arasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan da yer alıyor. Şüphelilerin Bolu'da bulunan 6 büyük zincir marketin sorumlularından zorla rüşvet istedikleri iddia edildi. Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, "Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz, ya da … vereceksiniz" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.
Hızlı Özet Göster
- Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 13 kişi 'irtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
- Özcan'ın zincir marketlerden tehditle rüşvet aldığı iddia edildi.
- Soruşturma, marketlere belediye lehine reklam sözleşmesi imzalatılmak istendiği iddiasına dayanıyor.
- Sözleşmeyi kabul etmeyen marketlere yönelik denetimler ve cezalar uygulandı.
- Gözaltına alınanlar arasında belediye yetkilileri ve meclis üyeleri de bulunuyor.
Cumhuriyet Halk Partili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte 13 isim "irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Özcan'ın zincir marketlerden tehditle rüşvet aldığı iddia edildi.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı!
CHP'Lİ BELEDİYELER YOLSUZLUKLA GÜNDEMDE
CHP'li belediyeler, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla gündemden düşmüyor. Ekrem İmamoğlu "Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Elebaşı" olarak yolsuzluktan tutuklanırken, Esenyurt, Beşiktaş, Şişli, Beylikdüzü, Büyükçekmece gibi İstanbul ilçelerinden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve çeşitli ilçe başkanlarına kadar uzanan operasyonlarda çok sayıda CHP'li isim tutuklandı.
SON ADRES BOLU: TANJU ÖZCAN GÖZALTINA ALINDI
Yolsuzluğun son adresi Bolu oldı. Bolu'da belediye yönetimine yönelik "icbar suretiyle irtikap" iddiasıyla başlatılan soruşturmada, aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 13 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Özcan X üzerinden,"Jandarma tarafından gözaltına alındım." paylaşımında bulundu.
ZİNCİR MARKETLERDEN RÜŞVET İSTEMİŞLER
Özcan'ın gözaltına alındığı soruşturma dosyasına, zincir market temsilcileriyle yapılan toplantıda sarf edildiği öne sürülen "Bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz, ya da…" şeklindeki ifadeler de girdi.
Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Nisan 2024- Kasım 2024 tarihleri arasında Bolu'da faaliyet gösteren bazı zincir marketlere, belediyeye bağlı Bolu Bel Sanayi ve Ticaret A.Ş. lehine reklam sözleşmesi imzalatılmak istendiği iddiasına dayanıyor.
TANJU ÖZCAN'DAN KÜFÜRLÜ TEHDİT: YA SEVE SEVE YA DA...
Dosyada yer alan tanık beyanlarına göre; belediye şirketi tarafından hazırlanan reklam teklifleri market temsilcilerine iletildi. Teklif bedelinin yüksek bulunması üzerine yapılan toplantıda Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın,"Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz, ya da … vereceksiniz" ifadelerini kullandığı iddia edildi.
Market temsilcilerine sözleşmeyi imzalamaları için bir hafta süre verildiği öne sürüldü.
DENETİMLER PEŞ PEŞE GELDİ
Başsavcılık açıklamasına göre, verilen sürenin ardından belediye zabıta ekipleri zincir marketlere yönelik kapsamlı denetim başlattı.
Denetim yapılan şube sayıları şöyle açıklandı:
BİM: 32 şube
A101: 44 şube
ŞOK: 26 şube
CarrefourSA: 5 şube
Denetimlerde çeşitli eksiklikler tespit edildiği belirtilerek tutanak tutulduğu ve süre verildiği bildirildi. Soruşturma dosyasına göre BİM, CarrefourSA, Nuhmar/1N ve Avantaj isimli market zincirlerinin reklam sözleşmesini kabul ettiği A101 ve ŞOK'un ise sözleşme imzalamayı reddettiği belirtildi.
SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEYENLER DENETİM YEDİ
Başsavcılık, ikinci denetimlerin yalnızca sözleşmeyi kabul etmeyen A101 ve ŞOK şubelerine yapıldığını tespit etti. Bu denetimler sonucunda idari para cezaları uygulandığı ve bazı şubelerin 5 gün süreyle ticaretten men edildiği kaydedildi. Uygulamanın ilgili mevzuata aykırı olup olmadığı soruşturma kapsamında inceleniyor. Reklam sözleşmesini kabul eden marketlere ikinci denetim yapılmaması ise dosyada dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.
ŞAFAK OPERASYONU
Sabah saat 06.30 sıralarında Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler arasında Özcan'ın dışında Bolu Belediyesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can da bulunuyor.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şu şekilde:
Tanju Özcan – Belediye Başkanı
Süleyman Can – Belediye Başkan Yardımcısı
Ali Sarıyıldız – Meclis Üyesi
Ergün Temel – Bolu Bel. Şti. Yetkilisi
Hakan Yılmaz – Zabıta Müdür Vekili
H. Ekrem Serin – Encümen Başkanı
Cahit Görüş – Meclis Üyesi
Buse Özkan – Meclis Üyesi
Mehmet Ağan – Meclis Üyesi
Naim Ayhan – Meclis Üyesi
Sinan Pekcan – Meclis Üyesi
Tahsin Arslan – Belediye Yazı İşleri Müdürü
Yasin Bargaç – İmar ve Şehircilik Müdür Vekili
İRTİKAP NEDİR?
İrtikap, "Görev veya yetkiyi kötüye kullanarak rüşvet almak" demektir. Yani bir kamu görevlisinin, görevini yaparken kendi çıkarı için para veya değerli bir şey talep etmesi veya kabul etmesi durumuna irtikap denir.