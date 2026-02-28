CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında! Zincir marketlerden küfürle rüşvet istedi: Ya seve seve ya da...

TANJU ÖZCAN'DAN KÜFÜRLÜ TEHDİT: YA SEVE SEVE YA DA... Dosyada yer alan tanık beyanlarına göre; belediye şirketi tarafından hazırlanan reklam teklifleri market temsilcilerine iletildi. Teklif bedelinin yüksek bulunması üzerine yapılan toplantıda Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, "Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz, ya da … vereceksiniz" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

DENETİMLER PEŞ PEŞE GELDİ

Başsavcılık açıklamasına göre, verilen sürenin ardından belediye zabıta ekipleri zincir marketlere yönelik kapsamlı denetim başlattı.

Denetim yapılan şube sayıları şöyle açıklandı:

BİM: 32 şube

A101: 44 şube

ŞOK: 26 şube

CarrefourSA: 5 şube

Denetimlerde çeşitli eksiklikler tespit edildiği belirtilerek tutanak tutulduğu ve süre verildiği bildirildi. Soruşturma dosyasına göre BİM, CarrefourSA, Nuhmar/1N ve Avantaj isimli market zincirlerinin reklam sözleşmesini kabul ettiği A101 ve ŞOK'un ise sözleşme imzalamayı reddettiği belirtildi.

SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEYENLER DENETİM YEDİ

Başsavcılık, ikinci denetimlerin yalnızca sözleşmeyi kabul etmeyen A101 ve ŞOK şubelerine yapıldığını tespit etti. Bu denetimler sonucunda idari para cezaları uygulandığı ve bazı şubelerin 5 gün süreyle ticaretten men edildiği kaydedildi. Uygulamanın ilgili mevzuata aykırı olup olmadığı soruşturma kapsamında inceleniyor. Reklam sözleşmesini kabul eden marketlere ikinci denetim yapılmaması ise dosyada dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.

ŞAFAK OPERASYONU

Sabah saat 06.30 sıralarında Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can