Başkan Erdoğan 28 Şubat'ın yasakçı uygulamalarını bu imza ile kaldırdı!

O dönem "İrtica ile mücadele" kılıfı altında binlerce dindar vatandaş fişlenmiş, genç kızlar başörtüleri nedeniyle okul kapılarından ağlatılarak çevrilmişti. On binlerce memurun hayatını karartan bu zulüm mekanizması sadece yasalarla değil, kamu kurumlarının derinliklerine gizlenmiş "talimat ve gizli direktiflerle" ayakta tutuluyordu.

Türkiye'nin üzerine bir karabasan gibi çöken 28 Şubat postmodern darbenin üzerinden 29 yıl geçti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN 28 ŞUBAT'I ÇÖPE ATAN İMZASI Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , yayımladığı 2010/27 sayılı genelge ile bu karanlık dönemin tüm dayanaklarını tek kalemde imha etti.

Milletin inancını "iç tehdit" sayan bu vesayetçi zihniyet yıllarca bürokrasiyi bir baskı aracı olarak kullandı.

Genelgede yer alan, "Ekli listede belirtilen genelge ve talimatlar ile bunlarla ilişkili olarak... yürürlüğe konulan her türlü işlem ve düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır" ifadesiyle, 28 Şubat'ın "bin yıl sürecek"denilen hukuk dışı mirası çöpe atıldı.

Bu hamle, başörtüsü yasağının ve fişlemelerin arkasına sığınılan o "görünmez" bürokratik kaleleri yerle bir etti.