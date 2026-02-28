Başkan Erdoğan 28 Şubat'ın yasakçı uygulamalarını bu imza ile kaldırdı!
Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat postmodern darbesinin üzerinden tam 29 yıl geçerken, o karanlık dönemin "gizli" talimatlarını tarihe gömen hamle hafızalardaki tazeliğini koruyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2010/27 sayılı genelge, dindar vatandaşları fişleyen ve genç kızları başörtüsü nedeniyle eğitim hakkından mahrum bırakan tüm hukuk dışı direktifleri tek kalemde çöpe attı.
Türkiye'nin üzerine bir karabasan gibi çöken 28 Şubat postmodern darbenin üzerinden 29 yıl geçti.
O dönem "İrtica ile mücadele" kılıfı altında binlerce dindar vatandaş fişlenmiş, genç kızlar başörtüleri nedeniyle okul kapılarından ağlatılarak çevrilmişti. On binlerce memurun hayatını karartan bu zulüm mekanizması sadece yasalarla değil, kamu kurumlarının derinliklerine gizlenmiş "talimat ve gizli direktiflerle" ayakta tutuluyordu.
Milletin inancını "iç tehdit" sayan bu vesayetçi zihniyet yıllarca bürokrasiyi bir baskı aracı olarak kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN 28 ŞUBAT'I ÇÖPE ATAN İMZASI
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı 2010/27 sayılı genelge ile bu karanlık dönemin tüm dayanaklarını tek kalemde imha etti.
Genelgede yer alan, "Ekli listede belirtilen genelge ve talimatlar ile bunlarla ilişkili olarak... yürürlüğe konulan her türlü işlem ve düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır" ifadesiyle, 28 Şubat'ın "bin yıl sürecek"denilen hukuk dışı mirası çöpe atıldı.
Bu hamle, başörtüsü yasağının ve fişlemelerin arkasına sığınılan o "görünmez" bürokratik kaleleri yerle bir etti.
BAŞÖRTÜSÜ SERBEST OLDU
2010 yılındaki bu "mevzuat temizliği" ile hukuki engellerin temizlenmesinin ardından, başörtüsü yasağına son darbe 2013 yılındaki Demokratikleşme Paketi ile vuruldu. Kamu personeline yönelik kılık-kıyafet yönetmeliği değiştirilerek, kadınların inançları gereği taktığı başörtüsü kamuda tamamen serbest bırakıldı.
Yıllarca üniversite kapılarında, adliye koridorlarında ve devlet dairelerinde süregelen bu haksız yasak Erdoğan'ın kararlı duruşu ve peş peşe gelen hukuki düzenlemelerle Türkiye'nin tarihinden bir daha geri gelmemek üzere silindi.