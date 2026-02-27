Başkan Erdoğan İslam dünyasında güvenin adı: İşte The Economist analizi

Hızlı Özet Göster İngiltere merkezli The Economist dergisi, yayımladığı bir analizde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Müslüman dünyasındaki en etkili liderlerden biri olduğunu belirtti.

Analizde, Arap Barometresi ve Gallup gibi araştırmaların Erdoğan'ın Orta Doğu, Asya ve Suriyeliler arasındaki yüksek popülaritesini gösterdiği aktarıldı.

Erdoğan'ın Gazze, Keşmir ve Rohingya gibi konulardaki tutumu ile Somali'ye yardım ve Suriyeli sığınmacıları kabul etme politikalarının etkisini artırdığı ifade edildi.

Haberde, Erdoğan'ın 2011'deki Arap Baharı sürecinde bölge halklarına verdiği destekle popülaritesini önemli ölçüde artırdığı kaydedildi.

The Economist, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman gibi diğer liderlerin etkisinin Erdoğan'a kıyasla daha sınırlı olduğunu yazdı.

İngiltere merkezli The Economist dergisi, "Müslüman dünyasını kim temsil ediyor?" başlığıyla yayımladığı kapsamlı analizinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Müslüman dünyasında en güvenilen ve etkisi en geniş liderlerden biri olarak öne çıktığını ortaya koydu. Analizde Erdoğan'ın yalnızca Türkiye'de değil, Asya'dan Afrika'ya uzanan geniş coğrafyada güçlü bir liderlik profili sergilediği vurgulandı. Müslüman dünyasındaki siyasi liderlerin popülaritesi ve bölgesel etkisinin ele alındığı değerlendirmede, Başkan Erdoğan'ın geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu ve kriz dönemlerinde sergilediği kararlı tutum sayesinde İslam dünyasında güven veren lider konumuna yükseldiği belirtildi.

BAŞKAN ERDOĞAN VİZYONER VE BİRLEŞTİRİCİ LİDER OLARAK ÖNE ÇIKTI The Economist, Başkan Erdoğan'ı vizyoner ve ileri görüşlü bir lider olarak tanımlarken, dini ve siyasi meselelerde açık, kararlı ve cesur şekilde konuşmasının onu Müslüman toplumların ortak sesi haline getirdiğini yazdı. Analizde Başkan Erdoğan'ın, küresel ölçekte Müslüman toplulukların karşı karşıya kaldığı sorunlarda aktif tutum alan nadir liderlerden biri olduğu ifade edildi. "Müslüman dünyasını kim temsil ediyor?" başlıklı haberde Başkan Erdoğan'ın ümmetin birleştirici ve güvenilir sesi hâline geldiği değerlendirmesine yer verildi.