Başkan Erdoğan İslam dünyasında güvenin adı: İşte The Economist analizi
İngiltere merkezli The Economist dergisi, “Müslüman dünyasını kim temsil ediyor?” başlıklı analizinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın İslam dünyasında en güvenilen ve en etkili liderlerden biri olduğunu ortaya koydu. Arap Barometresi ve Gallup araştırmalarına dayandırılan analizde Erdoğan’ın Endonezya’dan Pakistan’a, Orta Doğu’dan Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada güçlü destek gördüğü belirtilirken, Gazze, Keşmir, Rohingya ve Uygur meselelerindeki kararlı tutumunun Müslüman toplumlar nezdinde liderlik etkisini artırdığı vurgulandı. Erdoğan’ın insani diplomasi, aktif dış politika ve kriz dönemlerinde sergilediği net duruş sayesinde Müslüman dünyasında birleştirici ve güven veren lider konumunu koruduğu ifade edildi.
İngiltere merkezli The Economist dergisi, "Müslüman dünyasını kim temsil ediyor?" başlığıyla yayımladığı kapsamlı analizinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Müslüman dünyasında en güvenilen ve etkisi en geniş liderlerden biri olarak öne çıktığını ortaya koydu. Analizde Erdoğan'ın yalnızca Türkiye'de değil, Asya'dan Afrika'ya uzanan geniş coğrafyada güçlü bir liderlik profili sergilediği vurgulandı.
Müslüman dünyasındaki siyasi liderlerin popülaritesi ve bölgesel etkisinin ele alındığı değerlendirmede, Başkan Erdoğan'ın geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu ve kriz dönemlerinde sergilediği kararlı tutum sayesinde İslam dünyasında güven veren lider konumuna yükseldiği belirtildi.
BAŞKAN ERDOĞAN VİZYONER VE BİRLEŞTİRİCİ LİDER OLARAK ÖNE ÇIKTI
The Economist, Başkan Erdoğan'ı vizyoner ve ileri görüşlü bir lider olarak tanımlarken, dini ve siyasi meselelerde açık, kararlı ve cesur şekilde konuşmasının onu Müslüman toplumların ortak sesi haline getirdiğini yazdı. Analizde Başkan Erdoğan'ın, küresel ölçekte Müslüman toplulukların karşı karşıya kaldığı sorunlarda aktif tutum alan nadir liderlerden biri olduğu ifade edildi.
"Müslüman dünyasını kim temsil ediyor?" başlıklı haberde Başkan Erdoğan'ın ümmetin birleştirici ve güvenilir sesi hâline geldiği değerlendirmesine yer verildi.
ANKETLER BAŞKAN ERDOĞAN'A YÖNELİK GÜÇLÜ DESTEĞİ ORTAYA KOYDU
Analizde Arap Barometresi ve Gallup araştırmalarına da yer verilerek Başkan Erdoğan'ın uzun süredir Orta Doğu'nun en popüler liderleri arasında bulunduğu aktarıldı.
Gallup'un 2017 araştırmasına göre Başkan Erdoğan'ın net beğeni oranı Endonezya'da +45, Pakistan'da ise +27 olarak ölçüldü. Bu verilerin Erdoğan'ın Güneydoğu Asya'dan Orta Doğu'ya kadar geniş bir Müslüman nüfus üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu gösterdiği ifade edildi.
Türkiye'nin Somali'de kıtlık döneminde yaptığı yardım çağrıları, ülkedeki Türk yardım kuruluşları ve yatırımcıların aktif faaliyetleri ile Türk şirketlerinin Afrika ve Orta Asya'da yürüttüğü yatırımların da Başkan Erdoğan liderliğindeki dış politikanın etkisini artırdığı kaydedildi.
GAZZE KONUSUNDA CESUR DURUŞ
The Economist'e göre Başkan Erdoğan, Gazze'de İsrail'in saldırgan tutumuna yönelik sert eleştirileri ve uluslararası platformlardaki aktif girişimleriyle Müslüman dünyasında cesur bir liderlik sergiledi. Erdoğan'ın Filistin meselesindeki net tavrının, İslam dünyasında geniş destek bulduğu ifade edildi.
ARAP BAHARI BAŞKAN ERDOĞAN'IN POPÜLARİTESİNİ ZİRVEYE TAŞIDI
2011 Arap Baharı sürecinde bölge halklarına verdiği aktif destekle Başkan Erdoğan'ın Arap dünyasındaki popülaritesini önemli ölçüde artırdığı belirtilen analizde, "Bugün Erdoğan, hâlen yüksek seviyede destek görüyor." değerlendirmesine yer verildi.
SURİYELİLER ARASINDA YÜKSEK DESTEK
Analizde Başkan Erdoğan'ın Suriye iç savaşı sürecinde izlediği insani politikaların da bölgesel algıyı güçlendirdiği vurgulandı. Araştırmalara göre Suriyelilerin yüzde 69'u Erdoğan'a olumlu bakıyor.
Türkiye'nin savaş sürecinde 3 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıyı kabul etmesi, Başkan Erdoğan'ın insani diplomasi yaklaşımının en somut örneklerinden biri olarak gösterildi.
BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELERDE AKTİF LİDERLİK
Analizde Başkan Erdoğan'ın Keşmir meselesinde Hindistan'ı eleştirmesi, Avrupa'daki İslam karşıtlığına karşı çıkması, Myanmar'daki Rohingya Müslümanlarına yönelik baskılar ile Çin'in Uygur azınlığa yönelik uygulamalarına yönelik açıklamalarının Müslüman dünyasında dikkatle takip edildiği ifade edildi.
20 yılı aşkın süredir Türkiye'yi yöneten Başkan Erdoğan'ın Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde Afganistan, Somali ve Brunei dahil neredeyse tüm Müslüman çoğunluklu ülkelere ziyaret gerçekleştirdiği hatırlatıldı. Erdoğan'ın 2011 yılında Afrika dışından Mogadişu'yu ziyaret eden ilk lider olması da küresel liderlik vizyonunun göstergesi olarak değerlendirildi.
Analize göre Başkan Erdoğan, Gazze'den Keşmir'e, Rohingya krizinden Avrupa'daki Müslüman topluluklara kadar uzanan geniş dış politika hattıyla Müslüman dünyasının dikkatini ve desteğini en fazla üzerinde toplayan lider konumunda yer aldı.
DİĞER LİDERLERLE KARŞILAŞTIRMA
The Economist analizinde diğer liderlerin etkisine de değinildi. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Şii topluluklar arasında etkili olduğu ancak Sünni dünyada sınırlı nüfuza sahip bulunduğu belirtildi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara'nın bazı Arap ülkelerinde destek gördüğü ifade edilirken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ise Başkan Erdoğan'ın aksine dini ve siyasi meselelerde aynı düzeyde aktif bir liderlik sergilemediği kaydedildi.