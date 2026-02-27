15 yaşından küçükler artık hesap açamayacak: Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi

BTK'da gerçekleşen programa çok sayıda davetli katılım sağladı. İftardan önce konuşan Bakan Uraloğlu, çocukların internet üzerinde geçirdikleri sürelerin fazlalığına değinerek , "Bakın, dünyada 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının her gün interneti kullanarak geçirdiği zaman yaklaşık 6,5 saat, Türkiye'de ise 7 saat 13 dakikadır. Sosyal medya platformlarında dünyadaki günlük vakit geçirme süresi ortalaması ise 2 saat 21 dakika olarak ölçülürken, ülkemizde yaklaşık 3 saati buluyor. Bu süreler, boş bırakılamayacak kadar kritik bir alanı işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

"KİMLİK DOĞRULAMA UYGULAMASINA DA GEÇİLECEK"

İnterneti ve sanal medya platformlarını bilinçli bir şekilde kullanmanın gerekli olduğunu vurgulan Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

"Ramazan ayının maneviyatını iliklerine kadar hissettiğimiz bu günlerde çocuklarımızı dijital dünyada da yalnız bırakmayalım. Ekranların cazibesi karşısında onların küçük kalplerini yapay zekanın ürettiği sahte gerçekliklere, yalan dolan içeriklere teslim etmemeliyiz. Yapay zeka gibi bir teknolojiyle çok daha gerçekçi hazırlanabilen içerikler karşısında bilinçli seçimler yapmayı öğretelim. Bu noktada zaten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla birlikte koordineli olarak çalıştığımız çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde de sona gelindi. İlerleyen günlerde kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Teklifle, 15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacak, sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilecek. Bu konuda kimlik doğrulama uygulamasına da geçilecek. Biz de bu hususta internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını arttıracağız ve denetimleri daha da sıklaştıracağız."