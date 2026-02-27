Epstein’in ölümünde "4chan" bilmecesi: Resmî açıklamadan 30 dakika önce paylaşıldı

Adalet Bakanlığı tarafından konuya ilişkin hazırlanan diğer bir belgede ise "Hükümet, 4chan gönderisiyle ilgili elde ettiğimiz tüm kayıtları sunmuştur. Gönderiyi yapan kişi dinamik IP kullanmış olduğundan, elde edilen kayıtlarda gönderinin yazarı açıklanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Epstein ve suç ortağı Maxwell

BİR PAYLAŞIM DAHA: "TİTRİYORUM SANIRIM ONU DEĞİŞTİRDİLER"

Belgelerin arasında tarih kısmı Epstein'in ölümünden 4 gün sonrasını gösteren rapor da sosyal medyada şüphe uyandırmış ve basına yansımıştı.

Mahkeme celbi üzerine oluşturulduğu öne sürülen raporda Epstein'in öldüğü 10 Ağustos 2019 gününde anonim bir kişinin,"Dün gece 0415 sayımından sonra onu düz kelepçeleyip tekerlekli sandalyeyle revire götürdüler ama triyajdaki tek bir hemşire dahi onunla konuştuğunu söylemiyor. Sonra bir kamyonetin geldiğini öğrendik. Yargıç kararı yoksa hafta sonları tahliye yapmıyoruz. Sonrasında öğrendik ki tek kişilik hücreye alınmış ve kendini asmış. Mesele şu: Kamyonet kayıtlara giriş yapmadı ve plaka numarasını da kaydetmemişiz. Kapıdan içeri alan nöbetçinin dediğine göre kamyonetin arkasında yeşil asker üniformalı biri de varmış. Millet, şu anda titriyorum, sanırım onu değiştirdiler." ifadeleri yer alıyordu.

Bu ifadelerin, "Roberto Grijalva" isimli cezaevi görevlisinin "4chan" adlı çevrim içi forumda yaptığı yorumun aynısı olduğu öne sürülmüştü.

Ağustos 2019 tarihli belgede de Grijalva'nın, Epstein'in ölümünden bir gün önce New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde nöbette olduğu görülüyordu.