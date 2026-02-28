Küresel uyuşturucu şebekesinin taşeron baronları deşifre oldu: Aralarında ressam Salih Selimoğlu da var

Hızlı Özet Göster İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK koordinasyonunda İstanbul merkezli 10 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu baronları adına mal varlığı devralan ve kara para aklayan 15 şüpheli gözaltına alındı.

Mehmet Şerif Yakşi'nin örgüt lideri Veysi Gündoğan'a bağlı olarak eroin sevkiyat ve nakliye ağını yönettiği tespit edildi.

Parseh Koeroglu'nun Haluk Yılmaz ve Serkan Keskin gibi isimleri yönettiği belirlendi.

Abdülmecit Selimoğlu'nun Ürfi Çetinkaya'nın operasyonel ayağını oluşturarak İran'daki imalattan başlayan eroin ticaretini organize ettiği saptandı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu baronlarının hem operasyonel hem de finansal ağını çökertmek amacıyla geçtiğimiz günlerde MASAK ile koordineli dev bir operasyona imza attı.



15 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA



İstanbul merkezli 10 ilde eşzamanlı gerçekleştirilen baskınlarda zehir tacirlerinin"taşeronu" olarak bilinen ve onlar adına mal varlığı devralarak kara para aklayan 15 şüpheli gözaltına alındı.

Milyonlarca insanı zehirleyen o isimlere ve detaylara ulaştı. "Başkan" olarak tanınan Mehmet Şerif Yakşi, uyuşturucu organizasyonunun sevkiyat ve nakliye ağını yöneten kritik isimlerden biri. Örgüt lideri Veysi Gündoğan'a bağlı olarak çalışan Yakşi'nin, eroin maddesinin hem yurtiçinde hem de yurtdışına nakledilmesini organize ettiği tespit edildi.



GÖLGE BARON YAKŞİ



Ali Osman Altuntop ile işbirliği içinde hareket eden Yakşi, Avrupa'ya uyuşturucu trafiğini yönetti. Yeraltı dünyasında "Gölge Baron" olarak tanınan Parseh Koeroglu da önemli tacirlerden. Koeroglu, Haluk Yılmaz ve Serkan Keskin gibi isimleri yönetiyor.