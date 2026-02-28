CANLI YAYIN

İran topyekün saldırı başlattı! Katar, Bahreyn, BAE... ABD üsleri hedefte

ABD-İsrail ortak saldırılarının ardından Tahran bölge ülkelerindeki ABD üslerini hedef alıyor. Katar ve Bahreyn'deki patlamaların ardıdan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde de büyük bir patlama duyulduğu bildirildi. İran Orta Doğu'daki ABD üslerine topyekün saldırı başlattı. İran Devlet Televizyonu, üs bölgelerindeki patlama seslerinin ardından "ABD'nin bölgedeki üslerini hedef alıyoruz. Hepsi menzilimizde" açıklaması yaptı.

