İran topyekün saldırı başlattı! Katar, Bahreyn, BAE... ABD üsleri hedefte

ABD-İsrail ortak saldırılarının ardından Tahran bölge ülkelerindeki ABD üslerini hedef alıyor.

Orta Doğu’da topyekün savaş: İran bölgedeki tüm ABD üslerini vuruyor!

Katar ve Bahreyn'deki patlamaların ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde de büyük bir patlama duyulduğu bildirildi.

ABD ÜSLERİNE TOPYEKÜN SALDIRI

İran Orta Doğu'daki ABD üslerine topyekün saldırı başlattı. İran Devlet Televizyonu, üs bölgelerindeki patlama seslerinin ardından"ABD'nin bölgedeki üslerini hedef alıyoruz. Hepsi menzilimizde"açıklaması yaptı.