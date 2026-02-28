ABD ve İsrail İran'a saldırıyor: 5 ayrı kent vuruldu! Tahran'dan ilk açıklama: Misilleme yapacağız
İsrail ve ABD İran'ı vuruyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Tel Aviv'in İran'a karşı "önleyici bir saldırı başlattığını" bildirdi. İsrail basını saldırıların ABD ile ortak düzenlendiğini duyurdu. İsrail İran Cumhurbaşkanlığı tesisi ve Hamaney'in bulunduğu bölgenin vurulduğunu iddia etti. İsrail-ABD ortak saldırılarında İran'ın başkenti Tahran'ın yanı sıra İsfahan, Kum, Kereç ve Kirmahan'ı hedef aldı. Saldırıların ardından İran'dan ise "Misilleme yapacağız" açıklaması geldi. ABD'li bir yetkili Reuters'e verdiği demeçte, İran'a karşı hava ve deniz yoluyla saldırılar düzenlendiğini söyledi. Bölgeden son gelişmeler Takvim.com.tr'de...
İsrail ve ABD İran'a resmen savaş açtı. Ortak saldırılarda İran'ın 5 ayrı kenti hedef alındı.
CANLI ANLATIM
NETANYAHU'DAN SIĞINAKTA TOPLANTI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran'a başlattıkları saldırılar sonrası güvenlik kurmaylarıyla sığınakta durum değerlendirme toplantısı yaptığı bildirildi.
Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun güvenlik yetkilileriyle bir sığınakta toplantı yaptığı belirtildi.
Söz konusu toplantıda ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı saldırıların ele alındığı bildirildi.
İSRAİL'DEN GENELKURBAY BAŞKANI İDDİASI
İsrail basını, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi'nin de hedef alındığını öne sürdü.
Kanal 12 televizyonu, bir güvenlik kaynağına dayandırarak, İran'a saldırıların birkaç gün süreceğini aktardı.
İran’a yönelik saldırıların, "rejime ait hedefler ve askeri noktalara" yoğunlaştığı öne sürülen ve tüm üst düzey İran liderlerinin de hedefte olduğu belirtilen haberde, İran Genelkurmay Başkanı Musevi'nin de hedef alındığı iddia edildi.
İSRAİL'DE ALARM: HASTANELER YERALTINA TAŞINIYOR
İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken İsrail Sağlık Bakanlığı İsrail'deki tüm hastanelerin en yüksek alarm seviyesinde çalışması ve korunaklı, yer altı tesislerine taşınması talimatı verdiğini açıkladı.
İRAN DA DUYURDU: HAMANEY'İN KONUTUNA SALDIRI
İran haber ajansları, İsrail-ABD saldırılarının İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in konutu ve ayrıca cumhurbaşkanlığı sarayını hedef aldığını belirtti.
TEL AVİV'DEN DUMANLAR YÜKSELİYOR
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv'den de dumanlar yükselmeye başladı.
ABD RESMEN DUYURDU
ABD'li bir yetkili Reuters'e verdiği demeçte, İran'a karşı hava ve deniz yoluyla saldırılar düzenlendiğini söyledi. CNN'e konuşan bir ABD'li yetkili ise saldırıların sadece askeri hedeflerle sınırlı olduğunu söyledi.
"MİSİLLEME YAPACAĞIZ"
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını bildirdi.
5 AYRI ŞEHİR VURULDU
İsrail-ABD ortak saldırılarında İran'ın başkenti Tahran'ın yanı sıra İsfahan, Kum, Kereç ve Kirmahan'ı hedef aldı.
İSRAİL'DEN CUMHURBAŞKANLIĞI VE HAMANEY İDDİASI
İsrail basını "doğruluğu teyit edilmemiş habere göre hedeflerden biri İran cumhurbaşkanlığı tesisi" olduğunu iddia etti. Açıklamada ayrıca, saldırıların İran'ın İsrail'e saldırabileceği noktaların ve Hamaney'in bulunduğu bölgenin hedef aldığı belirtildi. İran ise Hamaney'in güvenli bölgeye götürüldüğünü belirtti.
ABD İLE ORTAK SALDIRI
İsrail'in Channel 12 televizyonunun haberine göre, İsrailli bir güvenlik kaynağı, İran'da devam eden saldırının ABD-İsrail ortak operasyonu olduğunu söyledi.
TAHRAN'DA PATLAMALAR DEVAM EDİYOR
İsrail İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırılara devam ederken bölgeden ise dumanlar yükseliyor.
İSRAİL'DE MİSİLLEME ALARMI
İsrail'de İran'ın olası misillemesine karşı alarm durumuna geçildi. İsrail ordusu, ülke genelinde okulların kapatıldığını, halka evden çalışmalarının söylendiğini, kamuya açık toplanmaların yasaklandığını duyurdu.
İSRAİL İRAN'A SALDIRDI
İsrail Savunma Bakanı İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattıklarını duyurdu. Reuters'ın bildirdiğine göre İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Tel Aviv'in İran'a karşı "önleyici bir saldırı başlattığını" bildirdi.
İRAN'DA PATLAMA SESLERİ
İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu. Tam olarak hangi noktanın vurulduğu bilinmezken bölgeden dumanlar yükseldiği bildirildi.