ABD ve İsrail İran'a saldırıyor: 5 ayrı kent vuruldu! Tahran'dan ilk açıklama: Misilleme yapacağız

İSRAİL'DEN CUMHURBAŞKANLIĞI VE HAMANEY İDDİASI

İsrail basını "doğruluğu teyit edilmemiş habere göre hedeflerden biri İran cumhurbaşkanlığı tesisi" olduğunu iddia etti. Açıklamada ayrıca, saldırıların İran'ın İsrail'e saldırabileceği noktaların ve Hamaney'in bulunduğu bölgenin hedef aldığı belirtildi. İran ise Hamaney'in güvenli bölgeye götürüldüğünü belirtti.