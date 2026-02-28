Spor yazarları Trabzonspor - Karagümrük maçını değerlendirdi! "Sessiz reaksiyon"
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk grubu içerisinde yer alan Trabzonspor, 24. hafta maçında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer, evindeki maçın ilk yarısında zorlansa da ikinci yarıda maçı kopardı ve sahadan 3-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Mücadelenin ardından zorlu randevuyu değerlendiren spor yazarları, önemli ifadeler kullandı. İşte o yorumlar...
Trabzonspor, Trendyo Süper Lig'de Fatih Karagmrük'ü 3-1 mağlup etti. İstanbul ekibi karşısında Paul Onuachu ile öne geçen Fırtına'ya karşı Daniele Verde skoru dengeleyen vuruşu yaptı ve ilk devre 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda ise Chibuike Nwaiwu sahneye çıktı. 47'de takımının bir kez daha öne geçmesini sağladı, 50'de de farkı ikiye çıkardı. Maç 3-1 bitti.
Fırtına, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu sınavları öncesinde puan farkını indirmeyi başardı. Gelecek hafta ise Kayserispor'a konuk olacak. Spor yazarları, Fatih Tekke ve öğrencilerini değerlendirdi.
YUNUS EMRE SEL: KAFALAR ÇALIŞTI 3 PUAN GELDİ
Trabzonspor'un ilk yarıdaki fotoğrafı netti: Top sende gibi, oyun rakipte. Çünkü düzen topu ilerletmeyi değil, aynı yerde çevirmeyi üretti. Stoperden stopere, bekten stopere dolaşan pas trafiği seyirlik kaldı; dikine pas yok, araya koşu yok, üçüncü bölgeye taşıyacak bağlantı yok. Karagümrük panik yapmadı, sadece hatayı bekledi. Trabzonspor adına ise kapanan takıma karşı kilidi açacak bireysel kalite, doğru yerleşim ya da sürekli hareket... İlk yarıda üçü de eksikti. İkinci yarıda "aynı planla biraz daha" değil, planın doğası değişmeliydi ve Fatih Tekke bunu yaptı. Bouchouari-Okay değişikliği merkeze farklı bir pas ritmi ve yön duygusu getirdi. Augusto-Zubkov hamlesi sağ kanada oyun aklı kattı; top ayağına geldiğinde ne yapacağı belli bir oyuncu ile kanat organizasyonu yeniden kuruldu.
Top artık geride değil, ileriye aktı. Bu değişim beklerin karar kalitesini de yükseltti; bindirmeler boş koşu olmaktan çıktı, planlı hale geldi ve Trabzonspor üçüncü bölgede çoğaldı. Sonuç goller duran toptan geldi ama rastgele değildi: Baskının getirdiği iki korner, çalışılmış iki organizasyon, arka direkte Nwaiwu'nun kafa vuruşları... Özetle Tekke'nin hamleleri oyuncu değil, zihniyet değişikliğiydi. Trabzonspor ilk yarıda kaybettiği oyunu ikinci yarıda sahiplendi; daha çok koşarak değil, daha doğru düşünerek ayağa kalktı.
ZEKİ UZUNDURUKAN: FATİH TEKKE ATOMU PARÇALIYOR
Trabzonspor, Papara Park'ta lig sonuncusu Karagümrük ile oynuyor ve ilk yarıda kaleyi bulan tek şutu vardı. O da gol oldu zaten!
Dünyanın en büyük şehir takımı Trabzonspor'un taraftarı nerede?
Tribünler neden bu kadar boş!
Trabzonspor, Ramazan'da ilk kez oynamıyor. Cuma maçına da ilk kez çıkmıyor!
Bilet fiyatları da öyle çok abartılacak kadar pahalı değil.
Disiplin Kurulu, yaklaşık 15 bin Trabzonspor taraftarının kartlarını bloke etmiş. Hepsini anladım da… (Bu arada başka takımların statlarında 20-25 bin taraftar toplu halde hakeme küfür ederken, bu Disiplin Kurulu acaba nerede?
Disiplin Kurulu'nun gücü sadece Trabzonspor'a mı yetiyor! Bu nasıl bir futbol adaleti!) Geriye kalan koltuklar neden bu kadar boş! Bu takım zirve yarışının içinde ve tribünlerinde bir avuç taraftarı var!
Trabzonspor, dar ve mütevazı kadrosu ile adeta suda ateş yakıyor.
Başarı ise başarı! Futbol ise futbol!
Hoca ise hoca! Her şey tamam.
Ama zincirin en önemli halkası olan taraftar tribünlerde yok!
Trabzonspor, Karagümrük karşısında ilk yarıda adeta orta sahası olmadan oynadı. Oulai tek başına ne yapabilirdi ki… Bouchouari ayağına aldığı her topu ya rakibine kaptırıyor, ya da pas hatası yapıyor.
Fatih Tekke, üçlü savunma anlayışı ile maça başladı. Üç stoperden Batagov sol bek gibi sık sık ileri çıkarken, Saviç yine yaptı yapacağını.
Bu kez ağır olmanın getirdiği hatadan daha facia olanı yaptı.
Bouchouari'ye çarparak savunma arkasına giden topu seyretti resmen.
Ne çevre kontrolü yaptı Saviç, ne de topu almaya çalıştı.
Verde araya girdi ve skoru eşitledi.
Saviç tecrübesindeki bir stoper nasıl böyle bir hata yapar!
Trabzonspor'un 'gökdeleni' Onuachu'nun attığı kafa golünde Ozan Tufan'ın asisti harikaydı.
İkinci yarıda o ilk yarıdaki temposuz Trabzonspor, yerini tam anlamıyla bir TSunamiye bıraktı.
Bunda Fatih Tekke'nin yaptığı iki nokta atışı değişikliğin rolü büyük oldu. Bouchouari ve Felipe kenara gelirken; Okay ve Zubkov oyuna dahil oldu.
Zubkov hücuma hareket; Okay orta alana direnç kazandırdı.
Ve Trabzonspor'un golleri art arda geldi. Yeni transfer Nwaiwu, peş peşe attığı iki kafa golüyle skoru bir anda 3-1'e getirdi.
Ligde 18 gole ulaşan Onuachu, 1 gol, 1 asistle yine maça damgasını vurdu.
Trabzonspor dünkü maçta kafayı çalıştırdı. Üç golde de kafalar konuştu.
Fatih Tekke, modern futbolda sınırları zorluyor adeta.
Batagov'un bir sol bek gibi sık sık ileri çıkıp ortalar yapması, Nwaiwu'nun duran toplarda gol arayıp, iki kez ağları sarsması Trabzonspor'un kalıplarının dışına çıktığının bir göstergesi.
Fatih Tekke, kafa yoruyor, dersine çalışıyor. Sahada bu takımla adeta atomu parçalıyor!
Fatih Tekke ile Trabzonspor'un geleceği aydınlık; yolu açık!
Trabzonspor camiasının ve taraftarının, Fatih Tekke'ye daha fazla destek vermesi şart!
Tablo ortada!
Puan durumuna bakın, ne dediğimi daha iyi anlarsınız!
MUSTAFA ÇULCU: GÖNÜLDEN KUTLARIM
Maça düşük tempo ile ama iyi başladı Trabzonspor... Klasik, Onana sağ kanada Ozan Tufan'a uzun top gönderdi, Muçi-Ozan al-ver yaptı, Ozan taşıdı, yüksek orta adrese teslim ve Onuachu'nun kafa golü ile 1-0 oldu. İlk yarı sol kanadı hiç etkili kullanamadılar. Saviç-Onana anlaşmazlığından Karagümrük'ün beraberlik golü geldi. Trabzonspor'un olası bir puan kaybına hiç tahammülü olmadığı gerçeği ortada. Çünkü ligin boyu kısaldı. Üstelik bordo-mavililer zirveye ortak ve fikstür avantajı olan bir Trabzonspor var. Karagümrük ise stressiz ve top rakipteyken savunmayı 5'leyerek garantiye oynamaya çalışıyor o kadar.
Trabzonspor ikinci yarıya iki değişiklikle ve birbirinin kopyası iki golle başladı. Ön direğe kesilen duran top aşırtma ve arka direkte Nwaiwu'nun golleri... Trabzonspor'un üç golü de hava indirme tugayından. Zubkov ve Okay oyuna girdikten sonra Trabzonspor üçlü oynuyormuş gibiydi. Baktığımızda Batagov sol bek, Ozan sağ bek, Savic ve Nwaiwu stoperdi. Trabzonspor vites büyütmeden ikinci yarıda oynadığı güzel oyunla haklı bir galibiyet aldı. Kutlarım. Hakem Ali Yılmaz belki de en rahat maçını yönetti. Oyuncular O'na, O da oyunculara ve oyuna çok saygılıydı. Oyunu hiç bozmadılar. Hakem de oyunda kendini sakladı ve sadece futbol oynandı. Her iki tarafın birer cılız penaltı beklentisi oldu, devam kararları doğruydu. Ozan'a gösterdiği kartı irdelemesini tavsiye ederim. Yeni jenerasyonun inişli çıkışlı grafiği olan Ali Yılmaz bu akşam sorunsuz bir maç yönetti. Ali Yılmaz'ı gönülden kutlarım. Bravo.
ULAŞ ÖZDEMİR: SESSİZ REAKSİYON
FATİH Tekke'nin maça başlangıç tercihi kâğıt üzerinde üç stoper gibi görünse de bu klasik bir üçlü savunma yerleşimi değildi. Daha çok hibrit bir geçiş planı vardı.
Yani 4-4-2 oynarsınız savunma dörtlüdür, 3-5-2 oynarsınız yerleşim üçlü sistem üzerinden şekillenir, 4-3-3'te yapı sabittir. Hibrit düzende de diziliş başka savunma yerleşimi başka hücum kurgusu başkadır. Bu öyle bir sistem ki kâğıt üzerindeki başlangıç formasyonu ile oyun içindeki organizasyonu tam tarif etmez.Sistemin uygulanması zordur ve oyuncu profilleri de önemlidir.
Çok fazla tekrar ve disiplin gerektirir. Hem Gaziantep hem de Karagümrük maçının ilk yarılarında maalesef bu sistemin sıkıntısını yaşadı Trabzonspor. İlk yarı boyunca Trabzonspor'un dar alan üretkenliği sınırlı kaldı. Saf bir kanat oyuncusunun eksikliği rakip set savunmasını genişletmeyi zorlaştırdı. Oyun merkezde sıkıştı.
İkinci yarı ise bambaşka bir hikâye sunuldu. Fatih Tekke'nin devre arası müdahaleleriyle bordo mavililer sahaya daha yüksek enerjiyle çıktı.
Trabzonspor'un sezon boyunca en istikrarlı kozu olan duran toplar sahnedeydi. Ön direkte aşırılan, arka direkte tamamlanan iki köşe vuruşu çalışılmış bir organizasyonun neticesiydi. Zubkov'un oyuna girişi ise büyük bir fark yarattı. Gerçek bir kanat oyuncusunun varlığı oyunun genişliğini değiştirdi ve merkezi de rahatlattı. İlk yarıdaki tutukluk yerini daha akışkan bir oyuna bıraktı.
Sonuç itibariyle oyun hâlâ gelişim istiyor. Set hücumunda çeşitlilik artmalı ve savunma konsantrasyonu da süreklilik kazanmalı. Ancak ikinci yarıda verilen reaksiyon sezonun kırılma anlarından birinde karakter ortaya koyulduğunu gösterdi.
İSKENDER GÜNEN: DEĞİŞİKLİKLER İŞE YARADI
Alınan 3 puan önemli. Çünkü üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak ve bundan sonraki karşılaşmalar için özgüveni artırmak açısından değerli. Fakat sonuç ve alınan 3 puan her ne kadar önemli de olsa ortaya konulan oyundan söz etmek gerekmekte. Fatih Tekke'nin Gaziantep maçıyla başlayan ve bu maçla da devam eden bir oyun formatı var. Teknik adamın kararlarına saygı duyulması gerekiyor. Ama bu maçta bir kez daha görüldü ki sorunlar öne çıkmakta. Maçın ilk yarısında temponun ve coşkunun Trabzonspor adına olmadığı, topa daha fazla sahip olmalarına rağmen üretkenlikten uzak bir oyun ortaya çıktı. Orta alanda Oulai ve Bouchouari son derece etkisiz ikili. Folcarelli olmadığında orta alanda sorunlar baş gösteriyor. İlk yarının Trabzonspor adına tek olumlu atağı Ozan-Muçi arasında ikili oyun, Ozan'ın asisti ve Onuachu ile gelen gol oldu. Karagümrük'ün attığı golde ise Savic'in hatası büyüktü.
İkinci yarı yapılan oyuncu değişiklikleri ve duran top kaynaklı gelen iki gol Trabzonspor'u rahatlattı. Bir başka gerçek var ki oyuncunun bölgesi değiştiğinde performans düşüklükleri var. Örneğin Batagov ve Mustafa'nın bulunduğu sol kenar ofansif anlamda hiçbir katkı yapamadı. Batagov savunmanın ortasında takıma çok daha fazla katkı yapan bir isim. Bir başka sözümüz ise taraftara… Süper Lig'de takımınız 3. sırada ve daha üst sıralar için ümidi hâlâ var. Bazı taraftar gruplarına ceza verilse bile diğer futbolseverler nerede? Böyle bir durumda takıma destek vermeniz ve ona sahip çıkmanız gerekmez mi? Bu durum ne yazık ki Trabzonspor gibi bir büyük takıma yakışmıyor. Yazık!