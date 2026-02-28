Spor yazarları Trabzonspor - Karagümrük maçını değerlendirdi! "Sessiz reaksiyon"

Trabzonspor dünkü maçta kafayı çalıştırdı. Üç golde de kafalar konuştu. Fatih Tekke, modern futbolda sınırları zorluyor adeta. Batagov'un bir sol bek gibi sık sık ileri çıkıp ortalar yapması, Nwaiwu'nun duran toplarda gol arayıp, iki kez ağları sarsması Trabzonspor'un kalıplarının dışına çıktığının bir göstergesi. Fatih Tekke, kafa yoruyor, dersine çalışıyor. Sahada bu takımla adeta atomu parçalıyor! Fatih Tekke ile Trabzonspor'un geleceği aydınlık; yolu açık! Trabzonspor camiasının ve taraftarının, Fatih Tekke'ye daha fazla destek vermesi şart! Tablo ortada! Puan durumuna bakın, ne dediğimi daha iyi anlarsınız!

Maça düşük tempo ile ama iyi başladı Trabzonspor... Klasik, Onana sağ kanada Ozan Tufan'a uzun top gönderdi, Muçi-Ozan al-ver yaptı, Ozan taşıdı, yüksek orta adrese teslim ve Onuachu'nun kafa golü ile 1-0 oldu. İlk yarı sol kanadı hiç etkili kullanamadılar. Saviç-Onana anlaşmazlığından Karagümrük'ün beraberlik golü geldi. Trabzonspor'un olası bir puan kaybına hiç tahammülü olmadığı gerçeği ortada. Çünkü ligin boyu kısaldı. Üstelik bordo-mavililer zirveye ortak ve fikstür avantajı olan bir Trabzonspor var. Karagümrük ise stressiz ve top rakipteyken savunmayı 5'leyerek garantiye oynamaya çalışıyor o kadar.

Trabzonspor ikinci yarıya iki değişiklikle ve birbirinin kopyası iki golle başladı. Ön direğe kesilen duran top aşırtma ve arka direkte Nwaiwu'nun golleri... Trabzonspor'un üç golü de hava indirme tugayından. Zubkov ve Okay oyuna girdikten sonra Trabzonspor üçlü oynuyormuş gibiydi. Baktığımızda Batagov sol bek, Ozan sağ bek, Savic ve Nwaiwu stoperdi. Trabzonspor vites büyütmeden ikinci yarıda oynadığı güzel oyunla haklı bir galibiyet aldı. Kutlarım. Hakem Ali Yılmaz belki de en rahat maçını yönetti. Oyuncular O'na, O da oyunculara ve oyuna çok saygılıydı. Oyunu hiç bozmadılar. Hakem de oyunda kendini sakladı ve sadece futbol oynandı. Her iki tarafın birer cılız penaltı beklentisi oldu, devam kararları doğruydu. Ozan'a gösterdiği kartı irdelemesini tavsiye ederim. Yeni jenerasyonun inişli çıkışlı grafiği olan Ali Yılmaz bu akşam sorunsuz bir maç yönetti. Ali Yılmaz'ı gönülden kutlarım. Bravo.

ULAŞ ÖZDEMİR: SESSİZ REAKSİYON

FATİH Tekke'nin maça başlangıç tercihi kâğıt üzerinde üç stoper gibi görünse de bu klasik bir üçlü savunma yerleşimi değildi. Daha çok hibrit bir geçiş planı vardı.

Yani 4-4-2 oynarsınız savunma dörtlüdür, 3-5-2 oynarsınız yerleşim üçlü sistem üzerinden şekillenir, 4-3-3'te yapı sabittir. Hibrit düzende de diziliş başka savunma yerleşimi başka hücum kurgusu başkadır. Bu öyle bir sistem ki kâğıt üzerindeki başlangıç formasyonu ile oyun içindeki organizasyonu tam tarif etmez.Sistemin uygulanması zordur ve oyuncu profilleri de önemlidir.