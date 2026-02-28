ANKA'ya "İncirlik" soruşturması: 1 saat yayın yaptılar!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü'nden canlı yayınlar yapan ANKA Haber Ajansı hakkında soruşturma başlattı. İsrail ve İran arasında yaşanan gerginliğin ardından İran, Ürdün, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD üslerine hava saldırısı düzenledi. İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından bölgedeki stratejik askeri noktalar dikkatle izlenmeye başlandı.

MSB 2021'DE AÇIKLAMIŞTI: İNCİRLİK ÜSSÜ TÜRK ÜSSÜDÜR Milli Savunma Bakanlığı kaynakları 2021 yılında Adana'daki İncirlik Üssü'nün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait Hava Kuvvetleri üslerinden biri olduğunu, üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyetinin Türkiye Cumhuriyeti devletinde bulunduğunu vurgulamıştı.

ANKA'DAN "İNCİRLİK" SKANDALI ANKA Haber Ajansı ise büyük bir skandala imza atarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki İncirlik Üssü'nün canlı görüntülerini yayınladı. ANKA İncirlik Hava Üssü'nden yaklaşık 1 saat 14 dakika boyunca canlı yayın yapıp üssün görüntülerini paylaştı.

İncirlik Üssü Türk üssüdür (Fotoğraf arşiv görüntüsüdür AA, Takvim.com.tr)

2021'de açıklama yapan Bakanlık kaynakları İncirlik Üssü'ndeki belirli tesislerin kullanımının, Türkiye ile ABD arasında 29 Mart 1980'de imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasına göre yürütüldüğü belirtti.

Bu anlaşmanın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İncirlik'teki Türk Silahlı Kuvvetleri tesislerinde müşterek savunma tedbirlerine katılması için Birleşik Devletler Hükümetine izin verir"hükmünü içerdiğine işaret edildi.

Bakanlık kaynakları, "İncirlik Üssü, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Hava Kuvvetleri üslerimizden biridir, Türk üssüdür, üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti devletine aittir. Şanlı bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir ve hiçbir zaman da inmemiştir. İncirlik'te bulunan 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı, hiyerarşik olarak Eskişehir'de konuşlu Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına, daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlıdır. Üs Komutanlığı görev ve vazifesini, üs komutanının emir ve komutasında icra etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 10'uncu Tanker Üs Komutanlığında ABD'nin dışında İspanya, Katar ve Polonya'ya ait unsurların bulunduğunu, üsten Doğal Kararlılık Harekatı'nın da desteklendiğini kaydetti.