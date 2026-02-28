THY'den Ortadoğu seferlerine "savaş" ayarı: İptaller geldi

Türk Hava Yolları, ABD-İsrail-İran savaşı sebebiyle seferlerde iptallere gitti.

10 ÜLKEDE SEFERLER İPTAL

THY'den yapılan açıklamada Ortadoğu'da bazı ülkelerin hava sahalarını kapatması nedeniyle Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün seferlerini 2 Mart 2026'ya kadar Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman seferlerini ise 28 Şubat 2026 için iptal edildi.