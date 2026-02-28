Şubat'tan fırtınalı veda | İstanbul buz kesti: Çorapları üst üste giyin! İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye genelindeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin düşeceğini belirterek kritik uyarılarda bulundu. Samsun ve Ordu için kuvvetli yağış Karadeniz kıyıları için fırtına uyarısı yapıldı. Peki kar yağışı, fırtına ve çığ tehlikesi hangi bölgeleri vuracak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirler için detaylı hava raporu.
- Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgelerinde karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
- Samsun ve Ordu çevrelerinde sabah saatlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve su baskını riski bulunuyor.
- Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında rüzgar hızının 70 km/sa'e ulaşması bekleniyor.
- Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun eğimli bölgelerinde yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesi mevcut.
- İç kesimlerde sıcaklıkların düşmesiyle buzlanma ve don olayı görülebilir.
Yurdun Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde çok bulutlu bir havayla beraber Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgelerinde karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte özellikle iç kesimlerde buzlanma ve don olayı görülebilir.
⚠️ Kritik Uyarılar: Sel, Fırtına ve Çığ Tehlikesi
Meteoroloji tarafından yayımlanan raporda üç ana başlıkta uyarılar öne çıkıyor:
Kuvvetli Yağış: Samsun ve Ordu çevrelerinde sabah saatlerinde beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve su baskılarına karşı tedbirli olunmalı.
Şiddetli Rüzgar: Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında rüzgar hızının 70 km/sa bulması bekleniyor
Çığ Riski: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun eğimli bölgelerinde yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesi mevcut.
Marmara ve Ege'de Durum Ne?
Marmara: Bölgede bugün gün boyu yağmur hakim olacak. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur beklenirken sabah saatlerinde sis ve pus görülebilir.
Ege: Kıyı kesimlerde güneş kendini zaman zaman gösterse de iç kesimlerde (Afyonkarahisar bölgesinde) dondurucu soğuklar ve buzlanma bekleniyor.
Karadeniz'de Fırtına Alarmı
Batı Karadeniz'den Doğu Karadeniz'e kadar tüm kıyı şeritlerinde yağışlı hava hakim.
Özellikle Bolu, Kastamonu ve Artvin hattında kar yağışı ulaşımı aksatabilir.
İL İL YURTTA HAVA DURUMU NASIL?
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|Beklenen Hava Durumu
|Adana
|16°C
|Parçalı, yer çok bulutlu
|A.Karahisar
|4°C
|Parçalı ve çok bulutlu (Buzlanma/Don Riski)
|Amasya
|4°C
|Karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|Ankara
|7°C
|Parçalı bulutlu
|Antalya
|18°C
|Parçalı
|Bolu
|4°C
|Karlı
|Denizli
|10°C
|Parçalı, yer çok bulutlu
|Diyarbakır
|7°C
|Parçalı bulutlu
|Düzce
|7°C
|Yağmur ve karla karışık (Yüksekler Kar)
|Edirne
|12°C
|Parçalı
|Erzurum
|-2°C
|Kar yağışlı (Çığ Riski)
|Eskişehir
|4°C
|Parçalı bulutlu
|Gaziantep
|10°C
|Parçalı bulutlu
|Hatay
|14°C
|Parçalı, yer çok bulutlu
|İstanbul
|8°C
|Parçalı bulutlu, Kuzey ve Doğu yağmurlu
|İzmir
|13°C
|Az
|Kars
|-2°C
|Kar yağışlı (Çığ Riski)
|Kastamonu
|3°C
|Karlı
|Kayseri
|1°C
|Kar yağışlı (Buzlanma/Don Riski)
|Kırklareli
|10°C
|Parçalı bulutlu
|Kocaeli
|9°C
|Aralıklı yağmurlu (Yüksekler KKY)
|Konya
|4°C
|Parçalı bulutlu
|Malatya
|4°C
|Çok
|Manisa
|11°C
|Parçalı
|Mersin
|16°C
|Parçalı, yer çok bulutlu
|Samsun
|6°C
|Kuvvetli Yağmurlu (Fırtına Bekleniyor)
|Siirt
|8°C
|Yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı
|Şanlıurfa
|11°C
|Parçalı bulutlu
|Tokat
|4°C
|Karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|Trabzon
|9°C
|Karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|Van
|2°C
|Kar yağışlı (Çığ Riski)
|Zonguldak
|8°C
|Yağmurlu (Yüksekler KKY)
3 SORUDA GÜNÜN HAVA RAPORU
Kar yağışı ne kadar sürecek? Yağışların özellikle iç ve doğu kesimlerde hafta başına kadar karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesi bekleniyor.
İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'da yağmur hakim olacak ancak yüksek kesimlerde ve şehrin çeperlerinde karla karışık yağmur görülebilir.
Hangi illerde fırtına bekleniyor? Özellikle Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon kıyılarında kuzeyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgarın fırtına boyutunda olması bekleniyor.
UYARILARA DİKKAT
Kış koşullarının şiddetini katladığı bu günlerde özellikle Samsun ve Ordu'nun sel riskine, Doğu Anadolu'nun ise çığ riskine karşı teyakkuzda olması hayati önem taşıyor. Araç sahiplerinin buzlanma riskine karşı kış lastikleri ve zincir bulundurması önemlidir.