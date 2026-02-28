CANLI YAYIN

Şubat'tan fırtınalı veda | İstanbul buz kesti: Çorapları üst üste giyin! İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye genelindeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin düşeceğini belirterek kritik uyarılarda bulundu. Samsun ve Ordu için kuvvetli yağış Karadeniz kıyıları için fırtına uyarısı yapıldı. Peki kar yağışı, fırtına ve çığ tehlikesi hangi bölgeleri vuracak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirler için detaylı hava raporu.

  • Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgelerinde karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
  • Samsun ve Ordu çevrelerinde sabah saatlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve su baskını riski bulunuyor.
  • Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında rüzgar hızının 70 km/sa'e ulaşması bekleniyor.
  • Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun eğimli bölgelerinde yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesi mevcut.
  • İç kesimlerde sıcaklıkların düşmesiyle buzlanma ve don olayı görülebilir.

Yurdun Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde çok bulutlu bir havayla beraber Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgelerinde karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte özellikle iç kesimlerde buzlanma ve don olayı görülebilir.

⚠️ Kritik Uyarılar: Sel, Fırtına ve Çığ Tehlikesi

Meteoroloji tarafından yayımlanan raporda üç ana başlıkta uyarılar öne çıkıyor:

  • Kuvvetli Yağış: Samsun ve Ordu çevrelerinde sabah saatlerinde beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve su baskılarına karşı tedbirli olunmalı.

  • Şiddetli Rüzgar: Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında rüzgar hızının 70 km/sa bulması bekleniyor

  • Çığ Riski: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun eğimli bölgelerinde yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesi mevcut.

Marmara ve Ege'de Durum Ne?

  • Marmara: Bölgede bugün gün boyu yağmur hakim olacak. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur beklenirken sabah saatlerinde sis ve pus görülebilir.

  • Ege: Kıyı kesimlerde güneş kendini zaman zaman gösterse de iç kesimlerde (Afyonkarahisar bölgesinde) dondurucu soğuklar ve buzlanma bekleniyor.

Karadeniz'de Fırtına Alarmı

Batı Karadeniz'den Doğu Karadeniz'e kadar tüm kıyı şeritlerinde yağışlı hava hakim.

Özellikle Bolu, Kastamonu ve Artvin hattında kar yağışı ulaşımı aksatabilir.

İL İL YURTTA HAVA DURUMU NASIL?

ŞehirSıcaklık (°C)Beklenen Hava Durumu
Adana16°CParçalı, yer çok bulutlu
A.Karahisar4°CParçalı ve çok bulutlu (Buzlanma/Don Riski)
Amasya4°CKarla karışık yağmur ve kar yağışlı
Ankara7°CParçalı bulutlu
Antalya18°CParçalı
Bolu4°CKarlı
Denizli10°CParçalı, yer çok bulutlu
Diyarbakır7°CParçalı bulutlu
Düzce7°CYağmur ve karla karışık (Yüksekler Kar)
Edirne12°CParçalı
Erzurum-2°CKar yağışlı (Çığ Riski)
Eskişehir4°CParçalı bulutlu
Gaziantep10°CParçalı bulutlu
Hatay14°CParçalı, yer çok bulutlu
İstanbul8°CParçalı bulutlu, Kuzey ve Doğu yağmurlu
İzmir13°CAz
Kars-2°CKar yağışlı (Çığ Riski)
Kastamonu3°CKarlı
Kayseri1°CKar yağışlı (Buzlanma/Don Riski)
Kırklareli10°CParçalı bulutlu
Kocaeli9°CAralıklı yağmurlu (Yüksekler KKY)
Konya4°CParçalı bulutlu
Malatya4°CÇok
Manisa11°CParçalı
Mersin16°CParçalı, yer çok bulutlu
Samsun6°CKuvvetli Yağmurlu (Fırtına Bekleniyor)
Siirt8°CYağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı
Şanlıurfa11°CParçalı bulutlu
Tokat4°CKarla karışık yağmur ve kar yağışlı
Trabzon9°CKarla karışık yağmur ve kar yağışlı
Van2°CKar yağışlı (Çığ Riski)
Zonguldak8°CYağmurlu (Yüksekler KKY)

3 SORUDA GÜNÜN HAVA RAPORU

Kar yağışı ne kadar sürecek? Yağışların özellikle iç ve doğu kesimlerde hafta başına kadar karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'da yağmur hakim olacak ancak yüksek kesimlerde ve şehrin çeperlerinde karla karışık yağmur görülebilir.

Hangi illerde fırtına bekleniyor? Özellikle Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon kıyılarında kuzeyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgarın fırtına boyutunda olması bekleniyor.

UYARILARA DİKKAT

Kış koşullarının şiddetini katladığı bu günlerde özellikle Samsun ve Ordu'nun sel riskine, Doğu Anadolu'nun ise çığ riskine karşı teyakkuzda olması hayati önem taşıyor. Araç sahiplerinin buzlanma riskine karşı kış lastikleri ve zincir bulundurması önemlidir.

