Şubat'tan fırtınalı veda | İstanbul buz kesti: Çorapları üst üste giyin! İşte il il hava durumu

Ege: Kıyı kesimlerde güneş kendini zaman zaman gösterse de iç kesimlerde (Afyonkarahisar bölgesinde) dondurucu soğuklar ve buzlanma bekleniyor.

Marmara ve Ege'de Durum Ne?

Batı Karadeniz'den Doğu Karadeniz'e kadar tüm kıyı şeritlerinde yağışlı hava hakim.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun eğimli bölgelerinde yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesi mevcut.

3 SORUDA GÜNÜN HAVA RAPORU

Kar yağışı ne kadar sürecek? Yağışların özellikle iç ve doğu kesimlerde hafta başına kadar karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'da yağmur hakim olacak ancak yüksek kesimlerde ve şehrin çeperlerinde karla karışık yağmur görülebilir.