Beşiktaş sol bek transferi için rotayı Brezilya’ya çevirdi

Brezilya basını Siyah-Beyazlılar’ın Vasco da Gama forması giyen 25 yaşındaki İtalyan futbolcunun transferini 7 milyon euro karşılığında bitirmeyi hedeflediğini öne sürdü

Giriş Tarihi :04 Ocak 2026
Sol bek takviyesi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili Brezilya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Palco Do Esporte'de yer alan haberde Beşiktaş'ın Vasco da Gama forması giyen 25 yaşındaki Lucas Piton ile ciddi şekilde ilgilendiği ve İtalyan futbolcunun transferini 7 milyon euro karşılığında bitirmeyi hedeflediği öne sürüldü. Beşiktaş'ın sol bek transferi için Young Boys forması giyen Hadjam, Boca Juniors'ta top koşturan Blanco ve Lazio formasını terleten Tavares ile birlikte listesindeki isimlerden biri olan Piton için ilerleyen günlerde somut gelişmeler yaşanabileceği de gelen bilgiler arasında. Brezilya ekibiyle bu sezon 55 maça çıkan 25 yaşındaki İtalyan sol bek söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 11 asistlik performans sergiledi. Deneyimli futbolcunun Brezilya ekibiyle olan kontratı 2028'de bitecek.

