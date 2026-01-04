Maduro sonrası Venezuela ordusu mercek altında: Rakamlarla askeri kapasite
ABD’nin düzenlediği operasyonun ardından Venezuela’nın askeri kapasitesi yeniden tartışmaya açıldı; Global Firepower verilerine göre ülke, dünyanın en güçlü orduları arasında 50’nci sırada yer alırken, askeri envanterinin büyük bölümünün Rusya, Fransa, Çin ve İran gibi farklı ülkelerden temin edildiği dikkat çekiyor. İşte Venezuela’nın kara, hava ve deniz gücü…
Dünya kamuoyu, son yılların en dikkat çekici askeri operasyonlarından biriyle sarsıldı. ABD güçlerinin Venezuela'ya düzenlediği operasyonda Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in ele geçirilerek ABD'ye götürülmesi küresel çapta büyük yankı uyandırdı. Gelişmenin ardından Venezuela'nın askeri kapasitesi ve savunma gücü yeniden tartışma konusu oldu.
ABD'nin operasyonunun ardından gözler, her yıl dünyanın en güçlü ordularını sıralayan Global Firepower verilerine çevrildi. Uluslararası sıralamalara göre Venezuela, 144 ülke arasında askeri güç bakımından 50'nci sırada yer alıyor.
ASKERİ HARCAMALAR DÜŞÜŞTE
Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (International Institute for Strategic Studies – IISS) ve Global Firepower verilerine göre Venezuela'nın savunma harcamalarında son yıllarda belirgin bir düşüş yaşandı. Ülkenin askeri bütçesi 2013 yılında 6,2 milyar dolar seviyesindeyken, 2022'de 4,6 milyar dolara, 2023'te ise 3,9 milyar dolara geriledi. Buna karşın mevcut askeri envanterin büyük ölçüde muhafaza edildiği değerlendiriliyor.
KARA KUVVETLERİ
Venezuela'nın kara gücü büyük ölçüde Rusya ve Fransa menşeli platformlara dayanıyor. Ülkede yaklaşık 172 ana muharebe tankının bulunduğu tahmin ediliyor. Kara unsurlarının omurgasını zırhlı araçlar oluşturuyor.
HAVA KUVVETLERİ VE HAVA SAVUNMASI
Venezuela Hava Kuvvetleri envanterinde: 23 adet Su-30MKV savaş uçağı, 15 adet F-16A, 8 adet Mi-17 helikopteri, 12 radar sistemi, 44 adet S-125 Pechora orta menzilli hava savunma sistemi, 5 bin adet Igla-S tipi portatif hava savunma füzesi, S-300VM hava savunma füzeleri bulunuyor. Hava savunma altyapısının büyük ölçüde Rus yapımı sistemlere dayandığı dikkat çekiyor.
ZIRHLI ARAÇLAR
Venezuela ordusunun envanterinde toplam 8 bin 802 zırhlı araç yer alıyor. Bunlar arasında: 173 adet AMX-13 (Fransız yapımı), 78 adet Scorpion-90 hafif tank (Fransız yapımı), VN-4 tipi zırhlı araçlar (Çin yapımı) öne çıkan platformlar arasında bulunuyor.
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI
Venezuela'nın İHA kapasitesinde: Mohajer-4 (İran üretimi), ANSU-100 ve ANSU-200 (yerli üretim), tipi insansız hava araçlarının yer aldığı kaydediliyor.
DENİZ GÜCÜ
Venezuela donanmasının envanterinde: 2 İtalyan yapımı fırkateyn, 9 sahil güvenlik gemisi, 3 çıkarma gemisi, 25 silahlı bot, 1 Sabalo sınıfı denizaltı,1 "Peykan-97" sınıfı füze botu bulunuyor.
Uzmanlar, Venezuela'nın askeri kapasitesinin niceliksel olarak güçlü, ancak bakım, modernizasyon ve lojistik sürdürülebilirlik açısından ekonomik koşullara bağlı olarak sınırlı olduğu değerlendirmesinde bulunuyor.