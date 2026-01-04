Maduro sonrası Venezuela ordusu mercek altında: Rakamlarla askeri kapasite

Dünya kamuoyu, son yılların en dikkat çekici askeri operasyonlarından biriyle sarsıldı. ABD güçlerinin Venezuela'ya düzenlediği operasyonda Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in ele geçirilerek ABD'ye götürülmesi küresel çapta büyük yankı uyandırdı. Gelişmenin ardından Venezuela'nın askeri kapasitesi ve savunma gücü yeniden tartışma konusu oldu. ABD'nin operasyonunun ardından gözler, her yıl dünyanın en güçlü ordularını sıralayan Global Firepower verilerine çevrildi. Uluslararası sıralamalara göre Venezuela, 144 ülke arasında askeri güç bakımından 50'nci sırada yer alıyor.

ASKERİ HARCAMALAR DÜŞÜŞTE Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (International Institute for Strategic Studies – IISS) ve Global Firepower verilerine göre Venezuela'nın savunma harcamalarında son yıllarda belirgin bir düşüş yaşandı. Ülkenin askeri bütçesi 2013 yılında 6,2 milyar dolar seviyesindeyken, 2022'de 4,6 milyar dolara, 2023'te ise 3,9 milyar dolara geriledi. Buna karşın mevcut askeri envanterin büyük ölçüde muhafaza edildiği değerlendiriliyor.