Elif Kumal'ı arama çalışmalarının 8'inci gününde acı haber geldi

Balıkesir Erdek'te Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla 27 Aralık'ta, Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti. 28 Aralık saat 12.09'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal'ın gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi. Elif Kumal'ı arama çalışmaları 8. günde 27 jandarma ekibi ve 121 personelle sürdüğü sırada acı haber geldi.

Elif Kumal’ın cansız bedeni bulundu

Çalışmalar AFAD koordinesinde jandarma, polis, su altı arama ekipleri ve gönüllü sivil toplum kuruluşları ve İzmir, Manisa, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Balıkesir'den gelen takviye ekiplerin de katılımıyla gölet ve çevresinde karadan, havadan ve su altından arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

Göletin alt tarafında, Elif Kumal'ın kamp yaptığı alana yaklaşık 2,5-3 kilometre mesafede 5 arkadaş kamp yaptıklarını belirtti.

'8 SAATLİK KAYIP BİR ZAMAN VAR'

Kumal'ı arama çalışmaları 8'inci günde 27 jandarma ekibi ve 121 personelle sürüyor. Ekiplerin karadan, havadan ve su altından arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Arama çalışmalarını bölgede yakından takip eden ağabey İbrahim Kumal, "Kardeşim kaybolduktan sonra bölgedeki geçlere arabayı soruyor, Elif'i değil. 'Kız arkadaşım kayboldu' demiyor. Burası kaybolan birini tek başına arayabileceğin bir bölge değil. Enis, polise hiçbir devlet kurumuna haber vermemiş. Ertesi gün sabah saat 12.06'da jandarmaya bilgi düşüyor. Elif kaybolduktan sonra 8 saatlik kayıp bir zaman var. Bu kadar zamanda her şeyi yapabilirsin.