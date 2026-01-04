Elif Kumal'ı arama çalışmalarının 8'inci gününde acı haber geldi
Balıkesir'in Erdek ilçesinde sevgilisi Enis G. ile kamp yaparken kaybolduğu öne sürülen Elif Kumal'ı bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 8'inci günün sonucunda cansız bedenine ulaşıldı. Elif Kumal'ın ağabeyi İbrahim Kumal, yaptığı açıklamada, 'Şüphelerin odağında Enis G. var. Bu olayın bir kayıp vakası değil, organize bir cinayet olduğunu düşünüyoruz. Çok sayıda çelişki mevcut' ifadelerinin ardından şüpheler, genç kızın sevgilisi Enis G. ile arkadaşı Yavuz’a çevrildi.
Balıkesir Erdek'te Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla 27 Aralık'ta, Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti. 28 Aralık saat 12.09'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal'ın gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi. Elif Kumal'ı arama çalışmaları 8. günde 27 jandarma ekibi ve 121 personelle sürdüğü sırada acı haber geldi.Elif Kumal’ın cansız bedeni bulundu
Çalışmalar AFAD koordinesinde jandarma, polis, su altı arama ekipleri ve gönüllü sivil toplum kuruluşları ve İzmir, Manisa, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Balıkesir'den gelen takviye ekiplerin de katılımıyla gölet ve çevresinde karadan, havadan ve su altından arama tarama faaliyetleri devam ediyor.
Göletin alt tarafında, Elif Kumal'ın kamp yaptığı alana yaklaşık 2,5-3 kilometre mesafede 5 arkadaş kamp yaptıklarını belirtti.
'8 SAATLİK KAYIP BİR ZAMAN VAR'
Kumal'ı arama çalışmaları 8'inci günde 27 jandarma ekibi ve 121 personelle sürüyor. Ekiplerin karadan, havadan ve su altından arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Arama çalışmalarını bölgede yakından takip eden ağabey İbrahim Kumal, "Kardeşim kaybolduktan sonra bölgedeki geçlere arabayı soruyor, Elif'i değil. 'Kız arkadaşım kayboldu' demiyor. Burası kaybolan birini tek başına arayabileceğin bir bölge değil. Enis, polise hiçbir devlet kurumuna haber vermemiş. Ertesi gün sabah saat 12.06'da jandarmaya bilgi düşüyor. Elif kaybolduktan sonra 8 saatlik kayıp bir zaman var. Bu kadar zamanda her şeyi yapabilirsin.
'BÖLGEYİ İYİ BİLİYOR'
Bu şahıs bölgedeki alternatif bütün yolları bilen biri. O gece paylaştığı videolarda yanında tüfek görünüyor. Eksik fişekler var. Kamera kayıtlarında Enis'in aracı görünüyor, Elif bölgeden ayrılmış olsa arabasının hiçbir kameraya takılmaması imkansız. Birinin onu kasıtlı şekilde çıkarmış olması lazım. Bu olayın bir kayıp vakası değil, organize cinayet olduğundan şüpheleniyoruz" dedi.
'SİLAH SESİ DUYDUK'
Elif Kumal'ın kaybolduğu gece bölgede kamp yapan genç, yaşananları şöyle anlattı: 5 arkadaş kamp yapıyorduk. Saat 21.30 sıralarında bayağı bir silah sesi duyduk. Yarım saat kadar sürdü. Silah seslerinden sonra müzik sesleri geldi. Bunun ardından saat 23.30-00.00 civarında buradan koşturarak bir abi geldi. Bize bir aracın kaybolduğunu söyledi. Geçip geçmediğini sordu. Biz de geçmediğini söyledik. Bunun üzerine "Of aga ya, of" diyerek geri döndü.
SEVGİLİSİ SERBEST BIRAKILDI
Erdek Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen ve gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ifadesinde, kavga ettiği kız arkadaşı Elif'in, otomobiline binip, kamp alanından ayrıldığını söyleyen Enis G. dün adliyeye sevk edildi. Yüzünde tırnak izleri olduğu da iddia edilen Enis G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
EVLERİN GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENECEK
Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda, kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürülen ve 8 gündür bölgede aranan Elif Kumal, dalgıçlar tarafından Yukarıyapıcı Göleti'nde 16 ATB 289 plakalı aracın içinde cansız bedeni bulundu.
Balıkesir Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "28.12.2025 tarihinde Erdek ilçesi Yukarıyapıcı Mahallemizde kaybolan Elif Kumal isimli vatandaşımızın cansız bedeni kullandığı araçla birlikte Yukarıyapıcı Göletinde bulunmuştur. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum" ifadelerine yer verildi.
ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ
Elif Kumal'I bulmak için 8 gündür jandarma, itfaiye, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekiplerince arama çalışması yürütüldü. 41 araç, 11 dron ve 414 kişiyle dağdaki patika yollarda araçla ve yaya olarak inceleme yapan ekipler, Kumal'a ulaşmak için bölgedeki tavuk çiftliklerini, depoları, sazlık alanları, dereleri ve çok sayıda noktayı araştırdı. Jandarma dalgıçları, gölete dalış yaparak Kumal'a ait iz bulmaya çalıştı.
Termal sonar arama cihazı, dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalara, bölgeyi bilen off-road ekipleri de destek verdi. Fırtınanın etkili olduğu bölgede, Bandırma'nın Edincik, Erdek'in Tatlısu, Ormanlı ve Ballıpınar Mahallelerinin üst bölgelerine de ekipler sevk edildi.
Akşam saatlerinde Yukarıyapıcı Göleti'ne dalış yapan ekipler, Kumal'ın kullandığı otomobili suyun altında tespit etti. Ekiplerce araçtan çıkarılan Kumal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kumal'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otomobilin göletten çıkarılması için daha sonra çalışma yapılacağı öğrenildi.
