Trafikte terör estirenlere verilecek cezalar artıyor! 180 bin TL'ye varan cezalar için görüşmeler başladı

TBMM, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ve 11. Yargı Paketi'nin Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından tatile girmişti. TBMM, 13 günlük tatilin ardından yeniden yoğun mesaiye başlıyor. Haftalık çalışmalarını salı günü devam ettirecek ve olan TBMM Genel Kurulu, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüşecek.

Fotoğraf (AA) 180 BİN LİRA CEZA Sabah'tan Burcu Şen'in haberine göre, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek. Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.