Yılın ilk Kabinesi Beştepe’de toplanıyor: kritik başlıklar masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2026 yılının ilk Kabine Toplantısı, Beştepe 'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.

Kabinenin gündeminde, ekonomik gelişmeler, terörle mücadelede gelinen aşama, bölgesel gelişmeler ile Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik temasların yer alacağı öğrenildi. Görüşmelerde, yeni yılın yol haritasına ilişkin değerlendirmelerin de yapılacağı ifade ediliyor.