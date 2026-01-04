Yunanistan'da hava sistemi çöktü: Atina'ya inişler durduruldu

Yunanistan'ın Atina FIR hattında sabah saatlerinden itibaren yaşanan ciddi teknik arıza, ülke genelinde hava trafiğini durma noktasına getirdi. Saat 09.00'dan bu yana yaşanan sorun nedeniyle başta Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı olmak üzere, ülkenin en büyük ve bölgesel havalimanlarında çok sayıda iniş ve kalkış yapılamadı. Edinilen bilgilere göre arızanın, Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi'ne (ΥΠΑ) bağlı Atina ve Makedonya Bölge Kontrol Merkezleri'nin merkezi radyo frekans sistemlerinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

YUNANİSTAN'DA UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI Saat 10.25 itibarıyla ülke genelindeki tüm havalimanlarında kalkışlar tamamen durduruldu. Saat 12.30'da Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı'ndan 15 uçağın kalkışına izin verilse de sorunun henüz giderilemediği bildirildi. Dublin, Barselona ve Paris'ten Yunanistan'a gelen uçaklara kalkış yaptıkları havalimanlarına geri dönmeleri talimatı verildi. Kopenhag ve Malta çıkışlı bazı seferler ise tamamen iptal edildi. Diğer tüm Atina varışlı uçuşlar havada beklemeye alındı. Yaşanan teknik arıza nedeniyle Selanik Havalimanı'nın tamamen kapatıldığı açıklandı. Sorunun, Yunanistan'a yapılan tüm uçuşları etkilediği bildirildi.