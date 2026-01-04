Okan Buruk ve Fatih Tekke Süper Kupa'yı istiyor! Dev maç öncesi sakatlık mesajı ve transfer açıklaması
İlk kez düzenlenen formatıyla oynanacak olan Süper Kupa'da Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını Gaziantep'te paylaşacak. İki takımın teknik direktörü Okan Buruk ve Fatih Tekke, derbi öncesinde açıklamalarda bulundu. Buruk, "Çok iyi iki takım. Çok başarılı bir teknik adam ve başarılı bir Trabzonspor var bu sene. Bizim de hedeflerimiz var. İnşallah güzel bir maç olur. Oyunun güzel olduğu bir maç olur inşallah." dedi. Tekke ise; "İki takım da tam değil. Trabzonspor olarak oynayacağımız her maç değerli. Kimle nasıl oynarsak oynayalım planı olan ve kazanmak için oynayan Trabzonspor olacak. Zor bir maç bizim açımızdan. Temennim, beklentim şu; sakatlığın olmaması." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Kupa yarı finali öncesinde konuştu.
"KADRO KURMAKTA ZORLANDIĞIMIZ ZAMANLAR"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında; "Gaziantep şehrine teşekkürler öncelikle. Hem benim hem Fatih Hocanın geçmişi var burada. Bizim için Süper Kupa önemli, değerli. Galatasaray olarak birçok defa bu kupayı kazandık. Her kupa bizim için değerli. Bu zaman, iki takım için de zor zamanlar. Afrika Kupası, ligdeki yoğun tempo ve sakatlık sayıları, kadro kurmak zorlandığımız zamanlar. İki takım için de bu geçerli. Bu zaman Trabzonspor için daha geçerli belki. Çok iyi iki takım. Çok başarılı bir teknik adam ve başarılı bir Trabzonspor var bu sene. Bizim de hedeflerimiz var. İnşallah güzel bir maç olur. Oyunun güzel olduğu bir maç olur inşallah." diye konuştu.
"SEZONA HAZIRLIK MAÇI GÖRMEK LAZIM"
Süper Kupa'nın sezon ortasında düzenlenmesiyle ilgili soruya yanıt veren Buruk; "Kamp dönemi yapamadık. Birkaç antrenman yaptık. Oyuncular biraz dinlendi. Yoğun tempodan çıktılar. Maç haftası gibi bir şey oldu bizim için. Bir kamp dönemi geçirsek daha farklı bir şeyi var ilerleyen dönemler için. Şu andaki durum itibarıyla biraz daha hazırlık maçı görmek... Tabii önemli maçlar ama sezona hazırlık maçı gibi görmek lazım. Sakatlık riski olması, lig için, Avrupa için... Buralara inşallah sakatlıksız girmek önemli ve değerli. Oralara hazırlanmak daha değerli olabilirdi. Hazırlık gibi ama çok ciddi bir hazırlık gibi... En iyi kadromuzla çıkacağız ama bir yandan da ligde kazandığımız tempoyu devam ettirme maçı gibi olacak. En önemlisi maçı sakatlıksız geçirmek." sözlerini sarf etti.
"3 sezon Fenerbahçe ile yarıştınız. Bu sezon yarışa Trabzonspor'un da dahil olması sizi mutlu etti mi?"
- Okan Buruk: "Futbol açısından bir teknik adam olarak, ne kadar çok takım bu yarışın içinde olursa aslında mutlu ediyor. Trabzonspor'un performansı değerli ve önemli. Geçen seneden beri performansları yükseliyor. Hep üstüne koyarak gittiler. Bir futbol adamı olarak beni mutlu ediyor tabii ki. Elbette bu bir yarış ve rakipsiniz. O takımı geçmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Maçlarını seyrederken puan kaybetmesini istiyorsunuz ama sert yarışın içinde çok fazla yol var. Beşiktaş çok uzak gözükse de sonuçta futbol bu. Samsunspor ve Beşiktaş da bu yarışa yakın. Bu yarışın içinde hala olan takımlar. Biz Galatasaray olarak bu dönemde çok fazla taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu yarışı doğru yürütebilmek için birlikteliğe ihtiyacımız var. Duyguyu yakalamak için güçlü olmamız gereken zamanlar. Bu süreçte kaosa ihtiyacımız yok, birlikte olmaya ihtiyacımız var. Birbirimize sıkı sarılmalıyız. Çok önemli bir aydayız ve bu ayda birlikte olmaya çok ihtiyacımız var."
"BERKAN KUTLU VEDA ETTİ"
Transfer çalışmalarına değinen ve bir de ayrılık açıklayan Okan Buruk; "Transfer... Çok doğru şeyler söyledi Fatih Hoca. Transfer dönemi, kulüpler için çok zor gerçekten. Dışarıdan kolay gözüküyor. Her istediğiniz oyuncuyu alabilirsiniz gibi görünüyor ama çok detay var. Getireceğiniz her oyuncunun o kalitede olması gerekiyor. Çok deneme şansınız olmuyor. Biz bunun biraz son yıllarda çok sıkıntılar yaşadık. İlk defa bu sene transferde 5 oyuncu aldık, 5 tane oyuncu direk kadroda oynatabildiğimiz oyuncular. Bu transfer döneminde de bunu istiyoruz. Bu maç transfer döneminin ortasında. Önemli bir kadroya sahibiz. Güçlendireceğimiz oyuncular var. Hiç bilemediğiniz süreçlerden geçiyorsunuz. 2-3 hafta önce 8-9 oyuncu eksildi kadrodan. Bu da ders oluyor. Bu süreçleri atlatmak zor oluyor ama devre arasında da buralara, kadroyu genişletecek oyuncular eklemek istiyoruz. Bu süreçte de kadro yapımızı koruyarak ve üstüne önemli oyuncular için çalışmalar yapıyoruz. Net, direk katkı sağlayacak oyuncular üzerinde çalışıyoruz. Berkan Kutlu bize veda etti. Ayrıldı. Teşekkür ediyorum ona. Yusuf Demir ile konuştuk. Yollarımızı ayırma kararı verdik." dedi.
Buruk, futbolun gelişimi hakkında ise; "Türk futbolundaki hataları ne kadar düzeltebiliriz. Düşmanlığı, kini nasıl kaldırabiliriz? Sokakta, her yerde beraberiz. Taraftarlar çok iç içe ama stadyumdaki şiddetin önüne geçemiyoruz. Önce aynaya bakacağız ve sonra ortamı sakinleştirmek için bir şans var. Futbol önemli ve değerli. Bu kadar önemli olan sporun içerisinde de gündemi meşgul eden sadece futbol oluyor." mesajını verdi.
"BİR KUPA DAHA KAZANMAK İSTİYORUZ"
Sarı kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, organizasyonlarla ilgili olarak; "Biz oyuncular olarak bir kupa daha kazanmak istiyoruz. Bu maç bizim için çok önemli, bir yarı final. Bir yandan maç üstüne maç oynuyoruz. Bunun arasında yarı finale adapte olmamız gerekiyor. Galatasaray olarak kupayı kazanmamız gerekiyor. Biz hazırlıklarımızı yaptık, maçta da büyük bir rakibe karşı oynayacağımızın farkında olarak sahaya çıkmak ve finale yükselik kupayı kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Sakatlığı hakkındaki soruyu yanıtlayan Icardi; "Zor bir sakatlık yaşadım. İyi döndüm diyebiliriz 7-8 ay içerisinde. Bu süreç içinde tedavimde sağlık ekibi ve teknik ekip bana çok destek oldu, çok yardımcı oldu. Dakikalar da almaya başladım. Şu an çok daha iyi noktadayım.
Hagi'nin mektubu benim için büyük bir onur. Bir döneme imza atmış büyük bir insan. Galatasaray ailesi için önemli bir kişilik. Onun rekorunu kırmak büyük bir onur. İleride de benim rekorum kırılacak, bu da futbolun güzel yanlarından bir tanesi. Ben bu hikayenin parçası olduğum için büyük bir onur duyuyorum." cevabını verdi.
"BİRKAÇ TRANSFER MÜJDESİ BEKLİYORUM"
Basın toplantısı öncesinde flaş röportajda konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke; "Gaziantep'i bilen biriyim. Gaziantep'te olması güzel. Zamanlama olarak farklı bir tarihte olabilirdi. Oynayan 4 takım için tarih daha makul olabilirdi. Bizim açımızdan zamanlama çok önemli. 9 tane oyuncumuz yok maalesef. Dün ayağından darbe alan Dani sekerek geldi. Serdar hastalandı. Tim iğneyle antrenmana çıktı. Bir sürü dezavantajla geldik. Neticesinde final öncesi bir maç. Trabzonspor olarak bir oyun anlayışımız, formasyonumuz, planımız olacak. Hiçbir mazerete sığınmadan Trabzonspor taraftarlarına bordo mavinin nasıl mücadele ettiğini göstermek istiyoruz. Skordan bağımsız sadece sakatlık olmaması çok çok önemli." vurgusu yaptı.
Rakipleri hakkında da önemli ifadeler kullanan Tekke; Karşımızda çok iyi bir kadro var. Türkiye'nin değil Avrupa'nın en iyi oyuncularının bir arada olduğu bir kadro var. Anlarda her an her şeyi yapabilecek oyuncuları var. Biz de Trabzonspor olarak çıktığımız her maçı bir plan ve duyguyla oynamaya çalışıyoruz. Son Gençlerbirliği maçı hariç oyunun bazı bölümlerinde veya tamamında yansıttığımız bir duygu var. Genç, bir yola çıkmış, eksikleri olan bir takımız. Biz başı dik bu stadyumdan ayrılmak istiyoruz. Bu önemli. Şu an yarışın içindeyiz. Sakatlık ve olabilecek kötü şeyler, Beşiktaş maçından bu yana söylüyorum kimse dinlemiyor, sıkıntı yaşayacağımızı söylemiştim. Zor maç olacak. Tur atlayan biz olmak istiyoruz ama karşımızda da çok iyi bir grup var." dedi.
Transer dönemine de değinen tecrübeli çalıştırıcı; "Nwakaeme müjdesi bekliyorum. Birkaç tane müjde bekliyorum. 2-3 aydır bunun üzerine çalışıyoruz, yönetim kurulumuz ve başkanımız elinden gelenin son haddinde çalışıyor ama koşullar, istenen rakamlar, devre arası transfer gibi parametreler var, zor. Performansı altında kalan ve göndermek istediğimiz oyuncular var. Zamanlama olarak tüm bunların bir anda hallolması kolay değil. Beşiktaş maçından sonraki süreç kolay değil. Ligin ikinci yarısı başladığında bir nebze rahat hissettirmek istiyorum. Kolay değil, zor. Teknik adam olarak bu durumda olmayı kimse istemez. Değiştiremeyeceğim şeyleri konuşmak istemiyorum ama insanlar ya dinlemiyor ya dinlemek istemiyor. Kimle oynarsak oynayalım, camiamızın bizden istediği duyguyu vermemiz gerekiyor. Takımın durumunu ve potansiyelini hepimiz biliyoruz, en çok ben biliyorum. Şu an yakalandık ama öyle söyleyebilirim." dedi.
Basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke; "Güzel sözleri için Okan Ağabey'e teşekkür ediyorum. İki takım da tam değil. Trabzonspor olarak oynayacağımız her maç değerli. Kimle nasıl oynarsak oynayalım planı olan ve kazanmak için oynayan Trabzonspor olacak. Zor bir maç bizim açımızdan. Temennim, beklentim şu; sakatlığın olmaması. Bir sonraki maç var geçebilirsek, lig var. Beşiktaş maçından sonra zor süreci yaşıyoruz. Karşımızda çok iyi bir teknik adam ve kadro var. Anlarda dünyanın her takımını zora sokacak oyuncuları var. Benim oyundan ve oyuncularımdan beklentim şu; duygu olarak camiamıza hangi halde olursak olalım çalıştığımızı, tekrar ettiğimiz şeyleri sahada görmek ve bunu pes etmeden, o mücadele gücünü taraftarımıza geçirmek istiyoruz. Rakibimiz adına söylenecek çok şey var, zor maç. Onlara da başarılar. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun." sözlerini sarf etti.
TEKRAR VURGUSU
Süper Kupa organizasyonunun yanı sıra maçtaki kadro seçimini de değerlendiren tecrübeli antrenör; "Geçen senenin başarılı takımları... Normalde ödüllendirilmesi gerekirken cezalandırıldık gibi gözüküyor ama takvim bu. Trabzonspor olarak kamp yapmadık ama dinlenmeden sonra olabilecek en uygun fiziksel antrenmanları yaptık. Birkaç gün yoğun geçti. Olabilecek, mevcut oyuncularla 11'i bulmaya çalıştık. Galatasaray'a karşı neler yapabiliriz, farklılıklar olacak. Tekrar tekrar tekrar... Bakalım ne olacak." diye konuştu.
"AHLAKİ OLARAK BANA UYGUN OLACAK"
Transferle ilgili tespitlerini de ortaya koyan Tekke şunları söyledi: "Kadro yapılanmaları, sizin dışarıdan gördüğünüz, okuduğunuz, anlattığınız gibi değil. Bu sakatlıkları öngörmekte bir problem yok, konuşmakta da bir problem yok. Koşullar, mali yapılar, oyuncuların istekleri, oyun formasyonuna uygunlukları, geç kalınmışlık gibi bir sürü neden var. Normalde sezon başında ortaya koyduğumuz bir kadro var. O kadronun kaçta kaçı bizimle, onu ben biliyorum, sizin bilmenize gerek yok. Kulüplerimiz de maalesef, yaşadıklarım üzerinden söylüyorum, söylediğiniz gibi olmuyor. Fatih Hoca al dedi alınmıyor diye bir şey yok. Bizim açımızdan daha zor bu işler. İyi bir oyuncuyu alırken belli maliyetler ödemek zorundasınız. Şu an o güçte değiliz biz. Devre arasında normalde bizimle olması gereken oyuncular vardı. Bazen beğendiğimiz, bizi beğenmiyor. Transfer işi kolay değil, özellikle devre arasında. Oyunculuğu öncesinde koyduğum kriterler var, ahlaki olarak kulübe ve bana uygun olacak. Bunları bulmak kısa sürede mümkün değil. Başkanımız da çok arzu ediyor. Her istediğiniz olacak bir alan değil. Bizim insanımzı futbolu çok seviyor doğru ama dünyada da bizim futbolumuza bir bakış var. Dışarıdan bizim kulüplerimize bir bakış var. Yukarıda falan değil bu. Kimse sesli söylemiyor, ben söylemiyorum. Aşağılarda... Çünkü oyunu ve futbolu konuşmuyoruz. Ben konuşunca absürt olacak."
Fatih Tekke: "Türkiye'ye istediğiniz maliyetlerde, istediğiniz kalitede oyuncu almak mümkün değil. 1 değerindeki oyuncuya 5 verip alabiliyorsunuz. Yanılıyor muyum ağabey?"
Okan Buruk: "Haklısın öyle."
Fatih Tekke: "Öyle! Bu ülke futbolunun gerçeği, yaşıyoruz biz."
"YENİLDİĞİMİZDE DELİ OLUYORUM"
Sezonun değerlendirmesini de yapan Fatih Tekke; "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu konuda bizden daha fazla para harcayabiliyor, tutumlu olmak zorundayız biz. Bizim şartlarımız daha kısıtlı. Benim olduğum dönemde oyunun üzerinden... Oyun! Yetecek mi bilmiyorum. Bir şeyler denemek, değer katmak ve bunun üzerinden konuşmak. Amacım bu. 1-2 oyuncu eksik kaldığımda çok zarar göreceğimi söyledim, şu anda 9 oyuncu eksik. Benim ilk geldiğim gün şey söyledim, değiştirmeyeceğim şeyle ilgilenmiyorum. Orada oyuncular var, oynayacaklar. Oyun, böyle bir oyun. Bir gol atarsın hayatın değişir, bir gol kurtarırsın değişir. Bu kadrodaysan genç yaşlı önemi yok, güvenim tam. İşin gerçeği tabii ki var. Çok kaliteli bir takıma karşı oynuyorsun. Anlar önemli, 90 dakika sürdürebilirsek o mücadeleyi, bu Trabzon'a ait bir şey. Beni üzen şeyler oluyor. Çok beğendiğim bir oyuncu çok para istiyor, acayip üzülüyorum. Bizde olsa çok iyi olur diyorum ama üzülüyorum. Mağlup olduğumuz zaman deli oluyorum." dedi.
"TEKNİK ADAMLIK BASİT DEĞİL"
Futbol dünyasına mesaj veren 48 yaşındaki çalıştırıcı; "Yaptığımız işle insanlığı falan kurtarmıyoruz. Bir oyun oynuyoruz. İnsanlar açlıktan susuzluktan, savaştan ölüyor. Doktorlarımız, öğretmenlerimiz var. Yaptığımız bir şey var, insanların bu oyundan keyif almasını sağlamak. Tribüne geldiğinde bunu benimsemiyorum, birine küfür ettiği, başkasını üzdüğü... Bunu kabul etmiyorum. Biri muhakkak kaybedecek. İnsanları mutlu etmek için yaptığımız profesyonel bir iş. Biz insanız, insanlar hata yaparlar. Birbirimize saygılı olalım. Bu ülkenin çok özel değerleri var. Onlardan uzaklaştırıcı, bu oyunu böyle kurdular, biz yakınlaştırmak için hareket edelim. Trabzonspor şampiyon oldu. 3 sene mi ne geçti. Ne konuşuyorum burada. Okan Hoca 3 sene arka arkaya şampiyon oldu, 2 maç kötü gidince, eleştiriliyor, hem de nasıl... Teknik adamlık öyle basit bir şey değil, çok zor bir iş." ifadelerini kullandı.
Fatih Tekke: "Teknik adamlık öyle basit bir şey değil, çok zor bir iş. Ben 10 kilo kaybettim."
Okan Buruk: "Ben kilo aldım hocam."
Fatih Tekke: "Sende bu kadar para, bu kadar oyuncu varsa alırsın tabii. Sen kilo almayacaksın da ben mi alacağım."
Okan Buruk: "Gaziantep'te kilodan bahsetmeyelim."
"GÜZEL BİR MAÇ OLACAK
Uzun süre sonra sahalara dönen ve lisansı çıkarılan Anthony Nwakaeme şunları söyledi: "Elbette mutluyum. 6 ay aradan sonra takımla olacağım. Ben hep takımın yanında ve beraberdim, destek veriyordum. Böylesine maçları, böylesi rakibe karşı oynamak önemli. Çok mutluyuz. Umarım güzel bir maç olacak. Antrenmanlarımı uzun süredir sürdürüyordum. İyiyim ve hazır hissediyorum. Kimin oynayacağına karar verecek olan hocamız ama Galatasaray maçını dört gözle bekliyorum. Trabzonspor her maçı kazanmak ister. Sonra da kupayı istiyoruz. Ligde iyi gidiyoruz, çok daha iyi olabilirdik. Şu an öncelik yarınki maçı kazanmak ve ardından kupaya uzanmak."
Nijeryalı futbolcu basın toplantısında ise iddialarını; "Eksik oyuncularımız var. Aramızda olmayan arkadaşlar var ama en önemlisi Trabzonspor forması yarın sahada olacak. Galatasaray gibi maçlar futbola daha farklı bir tat katabiliyor. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Trabzonspor oynadığı her maçı, her kupayı kazanmak ister. Antrenmanlara uzun süredir devam ediyorum. Hocamızın büyük yardımı ve sabrı oldu. Sağlık ekibi bana çok iyi davrandı. Yüzde yüzüm diyemem, uzun süredir maç oynamadım. Hocamızın ihtiyacı olursa girip oynamak isterim." sözleriyle ortaya koydu.