Trump’tan Güney Amerika’ya açık tehdit! “Kolombiya operasyonu kulağa iyi geliyor”

ABD Başkanı Donald Trump Venezuela Başkanı Maduro'ya yönelik düzenlenen operasyonun ardından Güney Amerika ülkelerine karşı tehditler yağdırmaya başladı. Trump Kolombiya ve Meksika'ya sert sözlerde bulunarak "Kolombiya hasta bir adam tarafından yönetiliyor. Bu durum uzun sürmeyecek. Kolombiya operasyonu kulağa iyi geliyor" dedi. Meksika için ise "Kendini toplamak zorunda" ifadelerini kullandı.

