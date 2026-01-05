Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisine attığı ses kayıtları aile içi gerilimi açığa çıkardı!

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter

'İKİSİNDEN DE BIKTIM'

Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, üvey annesi Nilüfer ile telefonda konuşan Tuğyan'ın konuşmaları sevgilisi Kervan'a ilettiği ortaya çıktı. Konuşmanın ekran görüntüsünü alarak sevgilisi Kervan'a "Bıktım, annem ve babamın (Gürol Gülter) Allah belasını versin" diyerek mesaj gönderen Tuğyan, "Annem çok yalancı bir kadın, bizi kandırmış bu zamana kadar. Ben bunlarla görüşmek istemiyorum, beni katil edecekler, ben yarın anneme ne yapacağımı biliyorum" ifadelerini kullandı. Whatsap yazışmalarında üvey annesi Nilüfer'in kendisine anlattıklarını sevgilisine ileten Tuğyan'ın şu sözleri dikkat çekiyor: "Bana olayları çok farklı anlattı. Ama olaylar o kadar farklıymış ki, kadın her şeyi doğru dürüst anlatıyor bana. 'Sen küçüktün baban seni görmeye gelirdi, sen babanın ayaklarına yapışırdın, annen zorla seni alırdı' diyor. Annem de diyor ki 'Asla baban benim kapıma gelip seni görmek istemedi, seni hep reddetti' diyor."