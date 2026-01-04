PKK'dan yine 'darbe' çığırtkanlığı! Elebaşı Mustafa Karasu birinci ağızdan sabotaja kalktı: Süreç tıkanır
Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye dönük adımlar peş peşe geliyor. İmralı'nın darbe mekaniği söylemine PKK da sarıldı. "Darbeler için her zaman gerekçeler vardır" diyen PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu, "Kürt sorunu çözülmediği müddetçe Türkiye’de darbe habitusu her zaman var olacaktır" tehdidinde bulundu. Ayrıca Karasu "Hukuki ve siyasi karşılık olmazsa süreç tıkanır" sözleriyle sabotaja kalkıştı. Suriye'de entegre olmayan SDG'ye "Silah bırakmasınlar" aklı verip "Türkiye'deki süreç Suriye'yi, Suriye'deki süreç Türkiye'yi etkiler" dedi.
Terörsüz Türkiye sürecini selamete erdirmek çalışmalar cerrah titizliğinde sürüyor.
Meclis çatısı altında çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu "müşterek rapor" aşamasına geldi. DEM Parti İmralı Heyeti, Adalet Bakanlığı'na gitti.
Başkan Erdoğan'dan da randevu isteyen heyetin önümüzdeki günlerde yeniden İmralı'ya gitmesi bekleniyor.
YİNE "DARBE" SÖYLEMİNE SIĞINDILAR
Sürece dair peşi sıra adımların atıldığı böylesi kritik bir zaman diliminde Kandil'deki terör baronları provokatif eylem ve söylemlerden vazgeçmiyor.
Geride bıraktığımız günlerde Öcalan tarafından söylenen ve DEM'li komisyon üyesi Gülistan Kılıç Koçyiğit tarafından dile getirilen "darbe mekaniği" söylemine PKK da sarıldı.
PKK'DAN KÜSTAH TEHDİT
PKK'nın kurucuları arasında yer alan sözde KCK Yürütme Konseyi üyesi Mustafa Karasu, 12 Eylül ve 15 Temmuz'u işaret edip "Darbeler için her zaman gerekçeler vardır" dedi. Karasu, "Apo darbe mekaniğini onlarca yıl önce ifade etmişti. Nitekim Apo'nun dediği gerçekleşti. 15 Temmuz darbesi de Kürt sorununun çözümsüzlüğünün yarattığı bir durumdur" ifadelerini kullandı.
Elebaşı Karasu'nun "Kürt sorunu çözülmediği müddetçe Türkiye'de darbe habitusu, yani darbeye yol açacak bir zemin her zaman var olacaktır" şeklinde tehditkar sözler sarf etti.
Skandal bununla da sınırlı değildi...
SABOTAJ: HUKUKİ VE SİYASİ KARŞILIK OLMAZSA SÜREÇ TIKANIR
PKK/KCK'lı Mustafa Karasu, "Hukuki ve siyasi karşılık olmazsa süreç tıkanır" diyerek sabotaja kalkıştı.
Karasu, "Türkiye'nin artık bu süreci siyasi ve hukuki zemine taşıması gerekiyor. Bu adımlarımızın hukuki ve siyasi karşılığı olmalıdır. Barışın kalıcılaşması böyle gerçekleşir. Feshedilen PKK'nın kadrolarının hukuki durumu netleşmez ve özgür demokratik siyaset yapma koşullarını yaratacak yasalar çıkmazsa, bu süreç bir aşamada tıkanıp kalır" şeklinde konuştu.
10 MART'A UYMAYAN SDG'YE ARKA ÇIKTI: SİLAH BIRAKMASINLAR
Karasu, 10 Mart Mutabakatı'na uymayan SDG ve Ferhat Abdi Şahin'e de arka çıktı. SDG'nin silah bırakmaması gerektiğini savundu.
"Şu anda Türkiye'nin Rojava ve Kuzey ve Doğu Suriye'ye olumsuz yaklaşımı da, Türkiye içindeki Kürt sorununun bir çözüme kavuşmamasıyla ilgilidir" diyerek Ankara'yı suçlamaya yeltenen KCK elebaşı şu ifadeleri kullandı:
QSD'ye "tümden silah bırakın" deniliyor. Mevcut hükümet anayasa ve yasasıyla Kürtler ve Kuzey ve Doğu Suriye'deki halklara güven vermezken QSD'ye silah bırak, demek ne kadar gerçekçidir?
Özellikle Alevilere katliam yaşatmış ve Dürzilere yönelik saldırı yapılmışken Kürtler kendilerini silahsızlandırabilir mi? Dürzilere saldıran çeteler, "sıra Kürtlerde" demişlerdir.