PKK'dan yine 'darbe' çığırtkanlığı! Elebaşı Mustafa Karasu birinci ağızdan sabotaja kalktı: Süreç tıkanır

Skandal bununla da sınırlı değildi... SABOTAJ: HUKUKİ VE SİYASİ KARŞILIK OLMAZSA SÜREÇ TIKANIR PKK /KCK'lı Mustafa Karasu , "Hukuki ve siyasi karşılık olmazsa süreç tıkanır" diyerek sabotaja kalkıştı. Karasu, "Türkiye'nin artık bu süreci siyasi ve hukuki zemine taşıması gerekiyor. Bu adımlarımızın hukuki ve siyasi karşılığı olmalıdır. Barışın kalıcılaşması böyle gerçekleşir. Feshedilen PKK'nın kadrolarının hukuki durumu netleşmez ve özgür demokratik siyaset yapma koşullarını yaratacak yasalar çıkmazsa, bu süreç bir aşamada tıkanıp kalır " şeklinde konuştu.







10 MART'A UYMAYAN SDG'YE ARKA ÇIKTI: SİLAH BIRAKMASINLAR



Karasu, 10 Mart Mutabakatı'na uymayan SDG ve Ferhat Abdi Şahin'e de arka çıktı. SDG'nin silah bırakmaması gerektiğini savundu.



"Şu anda Türkiye'nin Rojava ve Kuzey ve Doğu Suriye'ye olumsuz yaklaşımı da, Türkiye içindeki Kürt sorununun bir çözüme kavuşmamasıyla ilgilidir" diyerek Ankara'yı suçlamaya yeltenen KCK elebaşı şu ifadeleri kullandı:



QSD'ye "tümden silah bırakın" deniliyor. Mevcut hükümet anayasa ve yasasıyla Kürtler ve Kuzey ve Doğu Suriye'deki halklara güven vermezken QSD'ye silah bırak, demek ne kadar gerçekçidir?



Özellikle Alevilere katliam yaşatmış ve Dürzilere yönelik saldırı yapılmışken Kürtler kendilerini silahsızlandırabilir mi? Dürzilere saldıran çeteler, "sıra Kürtlerde" demişlerdir.



