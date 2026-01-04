Maduro'nun kaderini değiştiren 1 hafta! NYT yazdı: Türkiye teklifini reddetti düğmeye basıldı

Bununla beraber ABD'li yetkililer, Maduro'nun son haftalarda devlet televizyonunda dans ederek ve ABD tehditlerini küçümseyen mesajlar vererek kamuoyuna çıkması da Trump'ın ekibinde "Washington'la alay ettiği ve blöf yaptığını düşündüğü" kanaatini güçlendirdi. Bu gelişmeler sonrasında ise Beyaz Saray'dan daha önce dile getirilen askerî tehditlerin uygulamaya konulması yönünde kararı çıktı.

ÖZEL TİM DEVASA PÜRMÜZLERLE DONATILDI

ABD'nin özel askeri birlikleri operasyon için aylar öncesinden çok geniş çaplı bir hazırlık yaptı. NYT'nin iddiasına göre operasyonda görevli Delta Force timlerinin devasa pürmüzlerle donatıldı.

ABD'nin operasyonundan bir görüntü

MADURO'NUN REPLİKA KONUTUNDA AYLARCA PROVA YAPTILAR

Bununla beraber yine askerlerin aylar öncesinden Maduro'nun konutunun birebir kopyasını inşa edip provalar yaptığı kaydedildi.