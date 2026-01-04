Maduro'nun kaderini değiştiren 1 hafta! NYT yazdı: Türkiye teklifini reddetti düğmeye basıldı
New York Times, ABD Başkanı Donald Trump’ın 23 Aralık’ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’ya, görevden çekilmesi karşılığında Türkiye’de sürgün teklifinde bulunduğunu yazdı. Maduro’nun bu teklifi kesin bir dille reddetmesi, Washington’da “diplomasinin tükendiği” değerlendirmesine yol açtı. Ardından ise ABD yönetimi askerî seçeneği devreye sokarak operasyon için düğmeye bastığına yer verildi. Yine haberde Amerikan Delta Force kuvvetlerinin aylar öncesinden Maduro'nun replika bir evinde hazırlık yaptığı ve operasyonda ise devasa pürmüzlerle donatıldığı kaydedildi.
ABD ile Venezuela arasında haftalardır tırmanan gerilimin ardından ABD operasyon için düğmeye bastı ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşini yakalayarak ülke dışına çıkardı.
Operasyon dünyada geniş yankı bulurken perde arkasına dair ise çarpıcı detaylar ortaya çıktı. New York Times, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun, ABD Başkanı Donald Trump tarafından iletilen Türkiye'de sürgün teklifini reddetmesinin ardından Washington yönetiminin askerî operasyon kararını hayata geçirdiğini yazdı.
"MADURO TÜRKİYE'DE SÜRGÜN TEKLİFİNİ REDDETTİ"
Habere göre Trump yönetimi Aralık ayı boyunca Maduro'nun görevden çekilmesi için diplomatik baskıyı artırdı. Bu kapsamda Maduro'ya, görevden ayrılması ve Türkiye'de "güvenceli bir sürgün" hayatını kabul etmesi yönünde 23 Aralık tarihinde bir ültimatom iletildi. Ancak Maduro bu teklifi kesin bir dille reddetti.
SON GÖRÜŞME 23 KASIM HAFTASINDA YAPILDI
Trump ile Maduro arasındaki son doğrudan temas 23 Kasım haftasında gerçekleşti. Telefon görüşmesine, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da katıldı. Görüşmede, Maduro'nun görevi bırakması halinde af koşulları ve ülkeyi terk etmesi gibi seçenekler masaya yatırıldı.
BEYAZ SARAY'DA "BLÖF YAPIYOR" DEĞERLENDİRMESİ
Görüşme sonrasında Venezuela yönetimi, ABD'nin saldırı hazırlığı yaptığı yönünde açıklamalar yapmıştı. Maduro, Hava Kuvvetlerine "tetikte olun" talimatı vermiş, ülkesinin egemenliğine yönelik tehditlere boyun eğmeyeceklerini söylemişti.
NYT'ye göre, Türkiye'de sürgün seçeneğinin reddedilmesi, Washington'da "diplomasi bitti" değerlendirmesinin yapılmasına ve askerî planın devreye alınmasına neden oldu.
Bununla beraber ABD'li yetkililer, Maduro'nun son haftalarda devlet televizyonunda dans ederek ve ABD tehditlerini küçümseyen mesajlar vererek kamuoyuna çıkması da Trump'ın ekibinde "Washington'la alay ettiği ve blöf yaptığını düşündüğü" kanaatini güçlendirdi. Bu gelişmeler sonrasında ise Beyaz Saray'dan daha önce dile getirilen askerî tehditlerin uygulamaya konulması yönünde kararı çıktı.
ÖZEL TİM DEVASA PÜRMÜZLERLE DONATILDI
ABD'nin özel askeri birlikleri operasyon için aylar öncesinden çok geniş çaplı bir hazırlık yaptı. NYT'nin iddiasına göre operasyonda görevli Delta Force timlerinin devasa pürmüzlerle donatıldı.
MADURO'NUN REPLİKA KONUTUNDA AYLARCA PROVA YAPTILAR
Bununla beraber yine askerlerin aylar öncesinden Maduro'nun konutunun birebir kopyasını inşa edip provalar yaptığı kaydedildi.