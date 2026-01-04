SDG uzatmaları oynuyor! Abdi İmralı'dan gelen çağrı sonrası Şam'a gitti... Yanında götürdüğü isimler ve kabul edilemez talepler
Suriye'de SDG uzatmaları oynuyor... "Entegrasyon" için verilen süre doldu. Ankara son uyarılarını yaptı. Saha ısınırken İmralı'dan muğlak bir "entegrasyon" çağrısı geldi. Bunun üzerine elebaşı Abdi, Sipan Hamo ile Sozdar Derik gibi üst düzey SDG'lilerle Şam'a gitti. Abdi'nin yanında götürdüğü isimler SDG'nin kabul edilemez taleplerini de yansıtıyor... SDG, YPJ'nin lağvedilmeden entegre edilmesi ve 3 bağımsız tümen gibi konularda diretiyor. Şam'da bu görüşmenin önümüzdeki günlerde sahaya yansımalarının olacağı değerlendiriliyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, SDG'yi son kez uyardı. Erdoğan, "Adı, iddiası ve istismar ettiği değer ne olursa olsun hiçbir terör örgütünün hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Bahçeli, "SDG'nin İsrail'in tetikçisi olmak yerine 10 Mart Mutabakatı'nın parçası olması herkesin ortak menfaatinedir" ifadelerini kullandı.
Öte yandan İmralı'dan SDG'ye dönük bir mesaj geldi. PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan, "10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması, süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır" ifadelerini kullandı.
SDG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'e "Merkezi yapıyla (Şam) müzakere et" diyen Öcalan bir yandan da "Halkların kendi kendini bir arada yönetebileceği demokratik bir siyasal model" formülü dile getirdi.
SDG'nin Adem-i Merkeziyetçilik taleplerine zemin oluşturan muğlak ifadeler sarf etti.
Yaşanan tüm bu gelişmelerin gölgesinde Şam'dan çarpıcı bir haber geldi.
İMRALI'DAN GELEN MESAJ SONRASI SDG HEYETİ ŞAM'A GİTTİ
SDG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve SDG'nin sözde genel komutanlarından Sipan Hamo ile Sozdar Derik, "10 Mutabakatı" gündemiyle Şam'a gitti.
SDG'den yapılan açıklamada, "Suriye Demokratik Güçleri liderliğinden bir heyet, askeri entegrasyon süreciyle ilgili görüşmeler kapsamında şu anda Suriye'nin başkenti Şam'da hükümet yetkilileriyle bir araya geliyor. Heyette Suriye Demokratik Güçleri Başkomutanı Mazlum Abdi'nin yanı sıra genel komutanlıktan Sozdar Derik ve Sipan Hamo da yer alıyor. Bu ön bilgilerdir; detaylar daha sonra yayınlanacaktır" denildi.
Toplantıya ABD'yi temsilen General Kevin J. Lambert'in katıldığı söyleniyor.
Hatırlanacağı üzere SDG elebaşı Abdi, 29 Aralık'ta görüşmelerin teknik bir nedenden ötürü ertelendiğini duyurmuş, ardından da İmralı'dan çağrı gelmişti.
İmralı'dan gelen çağrı sonrası Abdi'nin sözde komuta heyetiyle Şam'a gitmesi dikkatleri üzerine topladı.
ABDİ'NİN YANINDAKİ İSİMLER VE SDG'NİN KABUL EDİLEMEZ TALEPLERİ
Abdi'nin yanında götürdüğü heyet, SDG'nin kabul edilemez taleplerini savunan isimlerden oluşuyor.
SDG'nin kadın elebaşlarından Sozdar Derik, YPJ'nin lağvedilmeden orduya entegre edilmesi için Şam'a götürüldü. SDG aynı zamanda 3 bağımsız tümen ve üst düzey teröristlerin savunma bakanlığında koltuk edinmesini istiyor.
Buna ek olarak Suriye'nin doğusunu temsilen edecek "Savunma Bakan Yardımcısı"nı yine SDG'den bir isim olmasını talep ediyor. Bölgenin "adem-i merkeziyetçi" bir yapıyla yönetilmesini savunuyor.
SDG'den gelen bu talepler Şam tarafından kesin dille reddedildi.
ANKARA TAVİZ VERMİYOR: GEREKENİ YAPARIZ
SDG'nin hükümet için müzakere edilemez ve uygulanamaz talepleri sonrası gözler sahaya çevrildi. Ankara, SDG'nin Suriye ordusuna birlik olarak değil ferdi olarak entegre olmasını savunuyor.
Suriye ordusu, SDG'nin entegre olmamasına karşın harekat hazırlıklarını sürdürüyor.
Türkiye'nin "terörsüz bölge" hedefi ve ulusal güvenliğine ters bir durum gelişmesi durumunda Ankara'nın yol haritası da hazır. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç olursa gerekeni kimseye sormadan yaparız" dedi.
"KILIÇ" UYARISI HALA GEÇERLİĞİNİ KORUYOR
Başkan Erdoğan'ın "Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar eninde sonunda kaybedecektir. Şunu da biliyoruz ki kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz" uyarısı sahada geçerliğini koruyor.