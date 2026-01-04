SDG uzatmaları oynuyor! Abdi İmralı'dan gelen çağrı sonrası Şam'a gitti... Yanında götürdüğü isimler ve kabul edilemez talepler

SDG'den gelen bu talepler Şam tarafından kesin dille reddedildi.







ANKARA TAVİZ VERMİYOR: GEREKENİ YAPARIZ

SDG'nin hükümet için müzakere edilemez ve uygulanamaz talepleri sonrası gözler sahaya çevrildi. Ankara, SDG'nin Suriye ordusuna birlik olarak değil ferdi olarak entegre olmasını savunuyor.

Suriye ordusu, SDG'nin entegre olmamasına karşın harekat hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye'nin "terörsüz bölge" hedefi ve ulusal güvenliğine ters bir durum gelişmesi durumunda Ankara'nın yol haritası da hazır. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç olursa gerekeni kimseye sormadan yaparız" dedi.

"KILIÇ" UYARISI HALA GEÇERLİĞİNİ KORUYOR

Başkan Erdoğan'ın "Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar eninde sonunda kaybedecektir. Şunu da biliyoruz ki kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz" uyarısı sahada geçerliğini koruyor.