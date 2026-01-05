Türkiye sağlıkta devler liginde! Başkan Erdoğan'ın hayali milletin umudu oldu: 9 yılda otel konforunda 27 şehir hastanesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “hayalim” diyerek hayata geçirdiği şehir hastaneleri, Türkiye’yi sağlıkta dünya ligine taşıdı. Her hastaya tek oda anlayışıyla inşa edilen dev sağlık kompleksleri; konfor, teknoloji ve hizmet kalitesiyle dikkat çekiyor. Kısa sürede 27 şehir hastanesi hizmete girerken, yıl sonuna kadar bu sayının 34’e çıkması hedefleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim" dediği şehir hastaneleri, Türkiye'nin sağlık çıtasını dünyanın zirvesine taşıdı.
"Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşa edilen şehir hastanelerinin odalarının çoğu; içindeki tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı, eşya dolabı ile hasta ve yakınlarına konfor sunuyor.
44 BİN YATAK
İlk şehir hastanesi, Yozgat'ta 25 Ocak 2017'de açıldı ve 9 yıl gibi kısa sürede 27 şehir hastanesi hizmete girdi.
Yapımı devam eden 7 şehir hastanesinden 6'sının da bu yıl hizmete açılması hedefleniyor. Toplamda 34'e ulaşacak şehir hastanelerinin tamamının hizmete girmesiyle, yatak kapasitesi de 44 bini aşacak.
77 HASTANE HİZMETTE
Ülke genelinde Yozgat, Isparta Mersin, Adana, Kayseri, Elazığ, Manisa, Eskişehir, Ankara, Bursa, Başakşehir Çam ve Sakura, Konya, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu, Erzurum, İstanbul Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, Kartal Dr. Lütfi Kırdar, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın, Kahramanmaraş, Balıkesir, Etlik, Kocaeli, Gaziantep, İzmir, Antalya, Aydın, Kütahya, Samsun Şehir Hastanesi hizmet veriyor.