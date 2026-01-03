Galatasaray Noa Lang için ilk resmi adımı attı! Ara transfer bombası patlıyor
Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, hücum hattı için yıldız bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların, Napoli forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang için resmi temaslara başladı.
Galatasaray yönetimi, 26 yaşındaki futbolcunun menajeriyle doğrudan görüşmelere başladı. Hollandalı yıldızın İstanbul hakkındaki düşünceleri, maliyeti ve transferiyle ilgili tüm konular masaya yatırıldı.
HÜCUM HATTINDA PROFİL ARAYIŞI
Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, kanatlarda bire birde etkili, dripling gücü yüksek ve tempo artırabilecek bir oyuncu arıyor. Bu özellikleriyle öne çıkan Noa Lang'ın, transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı ifade ediliyor.
NAPOLI PERFORMANSI
Bu sezon Napoli formasıyla 21 resmi maçta süre alan Noa Lang, rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Hollandalı oyuncunun, Serie A'daki rolü ve dakika istikrarı nedeniyle yeni bir meydan okuma fikrine sıcak baktığı da kulislerde konuşuluyor.
NOA LANG KİMDİR?
- Doğum Tarihi: 17 Haziran 1999
- Uyruğu: Hollanda
- Boy: 1.70 m
- Mevki: Kanat / Hücum oyuncusu
- Mevcut Kulüp: Napoli
- Sözleşme Bitiş: 2030
Noa Noëll Lang, 17 Haziran 1999'da Hollanda'nın Capelle aan den IJssel kentinde doğan profesyonel bir futbolcudur. Kariyerinde kanat oyuncusu olarak yer alan Lang, günümüzde İtalyan Serie A takımı Napoli formasıyla sahaya çıkmaktadır.
OYUN TARZI VE MEVKİ
Lang, genellikle sol kanat pozisyonunda görev yapan, teknik becerisi yüksek ve hücum yönü güçlü bir futbolcu olarak tanınıyor. Sağ ayağını tercih eden futbolcu, kanat aksiyonlarında çabuk ve yaratıcı bir performans sergilemektedir.
KULÜP KARIYERİ
Noa Lang'ın altyapı kariyeri Hollanda'da başladı. Küçük yaşta futbola adım attıktan sonra ülkenin önemli kulüplerinde altyapı düzeyinde forma giymiştir. Yıllar içinde Ajax ve ardından Avrupa'nın farklı liglerinde forma giyerek deneyim kazandı. 2025'ten itibaren Napoli kadrosunda yer alıyor ve uluslararası arenada İtalya'da mücadele ediyor.
BEŞİKTAŞ ALT YAPISINDA OYNADI
Yıldız futbolcu, üvey babası Nordin Boukhari'nin Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde İstanbul'da yaşadı. Hollandalı sol kanat o dönem Beşiktaş alt yapısında ter döktü. Hatta siyah beyazlı eşofmanıyla uzun süre gündemde yer aldı.