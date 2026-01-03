Galatasaray Noa Lang için ilk resmi adımı attı! Ara transfer bombası patlıyor

Galatasaray yönetimi, 26 yaşındaki futbolcunun menajeriyle doğrudan görüşmelere başladı. Hollandalı yıldızın İstanbul hakkındaki düşünceleri, maliyeti ve transferiyle ilgili tüm konular masaya yatırıldı.

Noa Lang (REUTERS) HÜCUM HATTINDA PROFİL ARAYIŞI Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, kanatlarda bire birde etkili, dripling gücü yüksek ve tempo artırabilecek bir oyuncu arıyor. Bu özellikleriyle öne çıkan Noa Lang'ın, transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı ifade ediliyor.