Maduro’nun dans görüntüleri ABD’yi askeri müdahaleye götürdü
ABD yönetimine yakın kaynaklara göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun son haftalarda sergilediği rahat tavırlar ve dans görüntüleri, Washington’da askeri tehditlerin ciddiye alınmadığı yönünde algılandı ve bu durum şafak öncesi operasyona giden süreci hızlandırdı.
ABD yönetimine yakın kaynaklara göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun son haftalarda kamuoyuna yansıyan dans görüntüleri ve sergilediği rahat tavırlar, Washington'da tepkiyle karşılandı. Trump ekibindeki bazı yetkililer, bu görüntülerin Maduro'nun ABD'nin askeri tehditlerini ciddiye almadığı ve Washington'la alay ettiği yönünde algılandığını belirtti.
BEYAZ SARAY'DA "BLÖF" DEĞERLENDİRMESİ
Gizli değerlendirmelere aşina iki kaynağa göre, Beyaz Saray'da bu tavırların "blöf çağrısı" olarak yorumlanmasının ardından askeri seçenek masaya yatırıldı. Trump yönetimi, Maduro'nun tutumunun caydırıcılığı zayıflattığı kanaatine vararak daha sert adımlar atma kararı aldı.
ASKERİ SEÇENEK MASAYA YATIRILDI
Bu çerçevede cumartesi günü, seçkin ABD askeri unsurlarının katılımıyla başkent Caracas'ta şafak öncesi bir operasyon düzenlendi. Operasyonda Maduro ve eşi Cilia Flores gözaltına alınarak ABD'ye götürüldü. Washington, adımı uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında attığını açıkladı.
KARAR SÜRECİNDE ETKİLİ OLDU
Üst düzey bir ABD'li yetkili, Maduro'nun son dönemdeki kamuoyu görüntülerinin karar sürecinde etkili olduğunu kabul ederek, "Bu davranışlar, tehdidin ciddiye alınmadığını gösteriyordu" değerlendirmesinde bulundu.
TRUMP'TAN SERT MESAJ
Trump, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, Venezuela'ya yönelik askeri baskının sürebileceğini belirterek, ABD'nin ülkedeki çıkarlarını korumakta kararlı olduğunu vurguladı. Başkan, Washington'un gerektiğinde daha ileri adımlar atmaktan çekinmeyeceğini de sözlerine ekledi.
GÖRÜNTÜLER SÜRECİ HIZLANDIRDI
Yaşanan gelişmeler, Maduro'nun kamuoyuna yansıyan "umursamaz" görüntülerinin, Washington'da askeri müdahaleye giden süreci hızlandıran unsurlardan biri olduğu yorumlarına yol açtı.