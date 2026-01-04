Maduro’nun dans görüntüleri ABD’yi askeri müdahaleye götürdü

ABD yönetimine yakın kaynaklara göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun son haftalarda kamuoyuna yansıyan dans görüntüleri ve sergilediği rahat tavırlar, Washington'da tepkiyle karşılandı. Trump ekibindeki bazı yetkililer, bu görüntülerin Maduro'nun ABD'nin askeri tehditlerini ciddiye almadığı ve Washington'la alay ettiği yönünde algılandığını belirtti.

BEYAZ SARAY'DA "BLÖF" DEĞERLENDİRMESİ Gizli değerlendirmelere aşina iki kaynağa göre, Beyaz Saray'da bu tavırların "blöf çağrısı" olarak yorumlanmasının ardından askeri seçenek masaya yatırıldı. Trump yönetimi, Maduro'nun tutumunun caydırıcılığı zayıflattığı kanaatine vararak daha sert adımlar atma kararı aldı.