Güvenli odanın kapısını açtı ama kapatamadı! Dakika dakika Maduro'nun son anları: Eşiyle yerlerde sürüklenerek kaçırıldı

Dünya, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD tarafından kaçırılmasının şokunu yaşıyor. Küresel sistemin çöktüğü, BM'nin iflas ettiği tescillenirken Karakas'ta yaşananların perde arkası netleşti. 01.55'te başkentte önce patlamalar yaşandı. Ardından elektrik kesildi. 6 dakika sonra Delta Force, Maduro'nun konutuna havadan indirme yaptı. Bu sırada Maduro güvenli odaya hamle yaptı. Odanın kapısına kadar ulaştı ancak çelik kapıyı kapatamadı. ABD özel kuvvetleri, Venezuela liderinin ve eşini yerlerde sürükledi. Helikoptere zorla bindirip kaçırdı.

Dünya "güçlü olanın hakim" olduğu yeni bir dünya düzenine doğru evriliyor. 2003'te Irak'ta yaşanan karanlık senaryonun bir benzeri 2026'nın ilk günlerinde Venezuela'da tekrarlanıyor.

ABD bir süredir "uyuşturucu" argümanına sığınarak açık denizlerde vurduğu Venezuela'yı bu kez havadan vurdu. Başkent Karakas'ta çok sayıda nokta isabet aldı. Saldırının ana hedefi ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro idi.

Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD Özel Kuvvetleri Delta Force tarafından düzenlenen baskınla haydutça kaçırıldı. Maduro ve eşi New York'a getirildi.

ESAS MESELE PETROL!

ABD'nin "narko-terör" maskesiyle Maduro'yu kaçırıp yargılama girişiminin altında yatan yegane gerçeklik ise Venezuela petrolleri.

Niketim hem ABD Başkanı Donald Trump hem de ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth bu durumu bizzat teyit etti. Trump, "Venezuela'yı ve petrollerini biz yöneteteceğiz" dedi. Hegseth, "Bizden çalınan petrolü geri alıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bir ülkenin başkentinden bir ülkenin devlet başkanının pijamalarıyla kaçırılması küresel sistemin geri dönülmez bir çöküş içerisinde olduğunu ve BM'nin işlevsiz kaldığını bir kez daha tescillendi.

DAKİKA DAKİKA MADURO'NUN SON ANLARI

Dünya, Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının şokunu yaşarken; Karakas'ta yaşananların arka planı netleşti.

Maduro'nun son anları şöyle kayda geçti:

Saat 01.55 civarında Karakas üzerinde uçaklar belirdi. Kentin birçok noktasında patlamalar meydana geldi.

"DEV BİR DUMAN BULUTU GÖRDÜM"

BBC'ye konuşan gazeteci Ana Vanessa Herrero, "Çok büyük bir ses duydum, şiddetli bir patlama. Camlar sallandı. Ardından neredeyse tüm manzarayı kaplayan dev bir duman bulutu gördüm" dedi. "Uçaklar ve helikopterler şehrin her yerinde uçuyordu" diye ekledi.

Karakas'ta patlamalar sürerken ABD güçleri kente girdi. Kentte tüm elektrikler kesildi. Saatler 02.01'i gösterdiğinde ABD ordusunun seçkin birliklerinden oluşan DELTA FORCE, Maduro'nun bulunduğu noktaya ulaştı.

ABD HAVADAN İNDİRME YAPTI

Belirlenen tim, Maduro'nun yerleşkesine havadan indirme yaptı. Çelik kapıları kırarak içeri girdiler.

Maduro bu sırada konutunda bulunan güvenli odaya doğru hamle yaptı. Kapıya kadar ulaştı ancak kapıyı kapatamadan ABD güçlerince derdest edildi.

Konuya ilişkin ABD Başkanı Trump, "Maduro güvenli sandığı bir yere ulaşmaya çalışıyordu ama orası güvenli değildi; çünkü yaklaşık 47 saniye içinde kapıyı patlatırdık. Kapıya kadar ulaştı ama kapatamadı. O kadar hızlı baskına uğradı ki o odaya giremedi" dedi.

NBC News'ün bildirdiğine göre, ABD askerleri binanın içine girmek için patlayıcılar kullandı. Özel harekat güçleri, kapıyı patlattıktan sonra Maduro'nun bulunduğu yere 3 dakika içinde ulaştı. Venezuela lideri ve eşi, çelik takviyeli bir odaya kaçmaya çalıştı ancak ABD güçleri tarafından durduruldu.

MADURO VE EŞİ YERDE SÜRÜKLENDİ

CNN International'ın konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD güçleri tarafından yatak odalarından çıkarılırken sürüklendiği bildirildi.

04.20'DE MADURO'YU KAÇIRDILAR

Saatler 04.20'yi gösterdiğinde ABD helikopterleri Maduro ve eşini alarak Venezuela hava sahasından ayrıldı. 04.29'da Maduro ve eşi, USS Iwo Jima savaş gemisine transfer edildi.

Öte yandan operasyonlarda ABD'ye ait helikopterlerden birinin isabet aldığı öne sürüldü. General Caine ise "Yakalama timi Maduro'nun yerleşkesine indi ve hız, hassasiyet ve disiplinle hareket etti" dedi.

150'DEN FAZLA HAVA ARACI KULLANILDI

ABD'li yetkililere göre gece boyunca bombardıman uçakları, savaş jetleri ve keşif uçakları da dahil olmak üzere 150'den fazla hava aracı kullanıldı.