Güvenli odanın kapısını açtı ama kapatamadı! Dakika dakika Maduro'nun son anları: Eşiyle yerlerde sürüklenerek kaçırıldı
Dünya, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD tarafından kaçırılmasının şokunu yaşıyor. Küresel sistemin çöktüğü, BM'nin iflas ettiği tescillenirken Karakas'ta yaşananların perde arkası netleşti. 01.55'te başkentte önce patlamalar yaşandı. Ardından elektrik kesildi. 6 dakika sonra Delta Force, Maduro'nun konutuna havadan indirme yaptı. Bu sırada Maduro güvenli odaya hamle yaptı. Odanın kapısına kadar ulaştı ancak çelik kapıyı kapatamadı. ABD özel kuvvetleri, Venezuela liderinin ve eşini yerlerde sürükledi. Helikoptere zorla bindirip kaçırdı.
