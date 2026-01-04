Güvenli odanın kapısını açtı ama kapatamadı! Dakika dakika Maduro'nun son anları: Eşiyle yerlerde sürüklenerek kaçırıldı

NBC News'ün bildirdiğine göre, ABD askerleri binanın içine girmek için patlayıcılar kullandı. Özel harekat güçleri, kapıyı patlattıktan sonra Maduro'nun bulunduğu yere 3 dakika içinde ulaştı. Venezuela lideri ve eşi, çelik takviyeli bir odaya kaçmaya çalıştı ancak ABD güçleri tarafından durduruldu.

MADURO VE EŞİ YERDE SÜRÜKLENDİ

CNN International'ın konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD güçleri tarafından yatak odalarından çıkarılırken sürüklendiği bildirildi.