CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır AK Parti'ye katılacağını açıkladı

Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır (İHA)

"AK PARTİ, DEVLETİNİN, MİLLETİNİN YANINDA"



AK Parti'yi tercih ettiğini nedenlere de değinen Çakır, "AK Parti'nin yaptığını Türkiye'ye kimse yapmadı. AK Parti, devletinin, milletinin yanında" diye konuştu. AK Parti'nin süper milli otoyollar gibi bir çok hizmeti getirdiğine vurgu yapan Çakır, milletin birlik, kardeşlik ve barışı için de her şeyi yerine getirdiğini anlattı.