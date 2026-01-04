Fenerbahçe'de yeni transfer hedefi Akor Adams!

Sezonun ikinci yarısına güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Anthony Musaba hamlesiyle hücum hattını güçlendiren sarı-lacivertliler, santrfor bölgesi için alternatif isimler üzerinde yoğunlaştı.

Akor Adams (AP) ADAMS LİSTEYE EKLENDİ Atletico Madrid'den Alexander Sörloth, Milan'dan Christopher Nkunku, Roma'dan Artem Dovbyk ve Napoli'den Romelu Lukaku gibi isimlerle temas kuran Fenerbahçe, bu girişimlerden sonuç alamaması halinde rotasını Akor Adams'a çevirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Sevilla forması giyen Nijeryalı forveti santrfor listesinin üst sıralarına eklediği ifade ediliyor.