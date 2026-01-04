Fenerbahçe'de yeni transfer hedefi Akor Adams!
Ara transfer dönemine Anthony Musaba ile hızlı giren Fenerbahçe, hücum hattına bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’e yakınlığıyla bilinen Sevilla forveti Akor Adams’ı gündemine aldı.
Sezonun ikinci yarısına güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Anthony Musaba hamlesiyle hücum hattını güçlendiren sarı-lacivertliler, santrfor bölgesi için alternatif isimler üzerinde yoğunlaştı.
ADAMS LİSTEYE EKLENDİ
Atletico Madrid'den Alexander Sörloth, Milan'dan Christopher Nkunku, Roma'dan Artem Dovbyk ve Napoli'den Romelu Lukaku gibi isimlerle temas kuran Fenerbahçe, bu girişimlerden sonuç alamaması halinde rotasını Akor Adams'a çevirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Sevilla forması giyen Nijeryalı forveti santrfor listesinin üst sıralarına eklediği ifade ediliyor.
AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA
25 yaşındaki golcü, şu sıralar Nijerya Milli Takımı ile birlikte Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ediyor. Adams'ın Sevilla ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.
BONSERVİS BEDELİ VE PROFİLİ
Yeni Asır'ın haberine göre Fenerbahçe'nin radarındaki 1.90 boyundaki santrforun piyasa değeri yaklaşık 7 milyon euro seviyesinde. Fizik gücü ve ceza sahası etkinliğiyle öne çıkan Akor Adams, bu sezon Sevilla formasıyla La Liga'da 14 maça çıktı, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
KARAR ALTERNATİFLERE BAĞLI
Fenerbahçe yönetiminin, listedeki üst düzey isimlerden sonuç alamaması durumunda Akor Adams transferi için somut adımlar atabileceği öğrenildi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda sürecin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.