ABD'nin kaçırdığı Venezuela Başkanı Maduro darbeyi içerden yedi! İşte "Kesin çözüm" harekatının perde arkası...

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD Özel Kuvvetleri Delta Force'un Caracas'a düzenlediği operasyonla kaçırılmasının yankıları sürerken operasyonla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Amerikan Fox News, operasyonun bu kadar hızlı ve kolay olmasının akıllarda yol açtığı sorulara dair iki önemli iddiada bulundu. Latin Amerikan medyasında da yer alan iddiaya göre Maduro'ya yakın çevresi ihanet etti. Fox News, gözlerin özellikle iki isim üzerinde yoğunlaştığına dikkat çekti. CIA gölgesinde Maduro operasyonu Bu isimlerden biri İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello. Diğeri ise Silahlı Kuvvetleri'nin başında bulunan Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez. Hem Cabello hem Lopez, ABD'nin eylemlerini hızla kınadı, ancak tepkilerinin yetersiz olduğu kaydedildi. Hakkında soru işaretleri oluşan bir diğer isim de Maduro'nun yardımcısı Dercy Rodrigez. Operasyon sırasında Rusya'da bulunan Rodrigez sonra dönüp yönetimin başına geçti. Trump da Rodrigez'e sıcak baktığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump AYLAR ÖNCE PLANLANDI Maduro'ya yönelik şafak operasyonunun sadece askeri değil, uzun süredir örülen bir istihbarat operasyonu olduğu ortaya çıktı. CIA'nın devşirdiği ve Maduro'nun yakın koruma ekibine yerleştirdiği ajanlar operasyoda etkin rol oynadı. İngiliz haber ajansı Reuters, operasyonla ilgili çarpıcı detaylara yer verdi. Buna göre, sürpriz bir hamle olarak görülen operasyon aylar öncesinde planlandı. Son ana kadar detaylı tatbikatlar içeriyordu. ABD ordusunun seçkin özel kuvvetler birimi "Delta Force" de dahil üst düzey askerler Maduro'nun kaldığı güvenli konutun birebir kopyasını oluşturdu. Yoğun bir şekilde korunan bu konuta nasıl girileceğini "çelik kapıları hızla patlatma alıştırmaları" da dahil birçok şey defalarca prova edildi.