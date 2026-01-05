Sayıştay raporu İETT'deki ihmali ortaya çıkardı! Günde 38 kazaya karışan araçlarda denetimsizlik had safhada...

Arnavutköy'de Cumartesi günü kaza yapan İETT'ye bağlı sefer yapan otobüste 2 yolcunun yaralanması, İstanbul'un toplu ulaşım sistemindeki güvenlik sorunları bir kez daha gündeme geldi. Sayıştay'ın İETT'ye ilişkin 2024 Denetim Raporu, İstanbul'da şehir içi toplu taşımada güvenliğin ciddi biçimde zedelendiğini gözler önüne serdi. Denetim bulgularına göre, 2024 yılı boyunca İETT otobüsleri toplam 13 bin 809 trafik kazasına karıştı. Bu tablo, şehir içi yolcu taşımacılığında günde 38 kazaya karıştığını ortaya koydu.

Fotoğraf (takvim.com.tr) YAYALARA ÇARPILDI

Rapora göre 10 bin 541 kez üçüncü kişilere ait araçlara çarpıldı. 179 kez duraklarda bekleyen yolcu veya yayalara çarpıldı. Bin 67 kez otobüsler yoldan çıktı. Bin 242 kez duraklarda bekleyen otobüsler birbirleriyle çarpıştı. Kazalar nedeniyle üçüncü kişilere ödenen tazminatlar, İETT bütçesinde ciddi bir yük oluşturdu.