Sayıştay raporu İETT'deki ihmali ortaya çıkardı! Günde 38 kazaya karışan araçlarda denetimsizlik had safhada...
Arnavutköy'de Cumartesi günü kaza yapan İETT’ye bağlı sefer yapan otobüste 2 yolcunun yaralanması, İstanbul’un toplu ulaşım sistemindeki güvenlik sorunları bir kez daha gündeme geldi.
Arnavutköy'de Cumartesi günü kaza yapan İETT'ye bağlı sefer yapan otobüste 2 yolcunun yaralanması, İstanbul'un toplu ulaşım sistemindeki güvenlik sorunları bir kez daha gündeme geldi. Sayıştay'ın İETT'ye ilişkin 2024 Denetim Raporu, İstanbul'da şehir içi toplu taşımada güvenliğin ciddi biçimde zedelendiğini gözler önüne serdi. Denetim bulgularına göre, 2024 yılı boyunca İETT otobüsleri toplam 13 bin 809 trafik kazasına karıştı. Bu tablo, şehir içi yolcu taşımacılığında günde 38 kazaya karıştığını ortaya koydu.
YAYALARA ÇARPILDI
Rapora göre 10 bin 541 kez üçüncü kişilere ait araçlara çarpıldı. 179 kez duraklarda bekleyen yolcu veya yayalara çarpıldı. Bin 67 kez otobüsler yoldan çıktı. Bin 242 kez duraklarda bekleyen otobüsler birbirleriyle çarpıştı. Kazalar nedeniyle üçüncü kişilere ödenen tazminatlar, İETT bütçesinde ciddi bir yük oluşturdu.
ŞOFÖRLER TECRÜBESİZ
Rapora göre kazaların önemli bir bölümü; hız limitlerine uyulmaması, seyir halindeyken şoförlerin telefonla meşgul olması, duraklara nizami yanaşılmaması gibi doğrudan şoför kusurlarından kaynaklandı. Raporda, şoförlerin yeterli tecrübeye sahip olmadığı ve yoğun çalışmaya bağlı olarak hata riskini arttırdığı kaydedildi.
ARIZALI VE BAKIMSIZ
Sayıştay, toplu taşımadaki bir diğer büyük sorunun ise otobüs arızaları olduğuna dikkat çekti. İETT filosunun büyük bölümü eski model ve yüksek kilometreli araçlardan oluşuyor. Mevcut tabloyla, bu sorumluluğun gereği gibi yerine getirilmediği değerlendirmesi yapıldı.
2 YILDA 4 ÖLÜ 90 YARALI
İstanbul'da İETT otobüsleri ve metrobüslerin karıştığı trafik kazalarında yaşanan ölümler ve çok sayıda yaralanma ile kamuoyunun gündemine geldi:
8 OCAK 2024: Gaziosmanpaşa'da bir otomobilin İETT otobüsüyle çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
15 ARALIK 2024:4. Levent'te minibüsten indikten sonra durağa yürüyen 38 yaşındaki Lütfiye Koyunoğlu, İETT otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
29 AĞUSTOS 2024: Küçükçekmece metrobüs hattında iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 yolcu hayatını kaybetti.
3 TEMMUZ 2024:
İstanbul'da görev başındaki trafik polisi Ogün Yürümez, İETT otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
12 ARALIK 2024: Avcılar'da arkadan gelen bir metrobüsün durakta bekleyen başka bir metrobüse çarpması sonucu 21 kişi yaralandı.
1 OCAK 2025: Çekmeköy'de İETT otobüsü araçla çarpıştı bir kişi hayatını kaybetti.
22 TEMMUZ 2025: Beyoğlu'nda duramayan otobüs park halindeki araçlara çarptı, 6 kişi yaralandı.
15 EKİM 2025: Çekmeköy'de İETT otobüsü durağa daldı. Çok sayıda kişi yaralandı.
Haber: Barış Savaş