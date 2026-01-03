Alo Nkunku ben Tedesco

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Christopher Nkunku ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Domenico Tedesco'nun Nkunku transferini çok istediği ve bu yüzden de kendisinin sorumluluk aldığı ortaya çıktı. İtalyan teknik adamın, Fransız golcü ile telefonda görüşme yaptığı ve projelerinden bahsettiği gelen haberler arasında. Tedesco'nun tecrübeli golcüye oyun sistemini ve kendisinden ne beklediğini anlattığı da aktarıldı. Nkunku, bu sezon 11 lig maçında 2 asist üretti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN