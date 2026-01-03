PODCAST CANLI YAYIN
Alo Nkunku ben Tedesco

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco’nun, Milan’ın golcüsü Nkuku ile telefonda görüştüğü ve projelerinden bahsettiği bildirildi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ocak 2026
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Christopher Nkunku ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Domenico Tedesco'nun Nkunku transferini çok istediği ve bu yüzden de kendisinin sorumluluk aldığı ortaya çıktı. İtalyan teknik adamın, Fransız golcü ile telefonda görüşme yaptığı ve projelerinden bahsettiği gelen haberler arasında. Tedesco'nun tecrübeli golcüye oyun sistemini ve kendisinden ne beklediğini anlattığı da aktarıldı. Nkunku, bu sezon 11 lig maçında 2 asist üretti.

