David Alaba (Takvim Foto Arşiv) AYRILIĞA YEŞİL IŞIK YAKILDI İspanyol basınında yer alan bilgilere göre David Alaba, Real Madrid kariyerini noktalama kararı aldı. Kulüp yönetiminin de bu düşünceye sıcak baktığı ve oyuncunun ayrılığına onay verdiği aktarıldı.

David Alaba (Takvim Foto Arşiv) REAL MADRID'İN BEKLENTİSİ ORTAYA ÇIKTI Haberde, Real Madrid'in Alaba için yüksek bir bonservis talebinde bulunmadığı belirtildi. İspanyol devinin, Avusturyalı futbolcu için 1,5 milyon euro seviyesinde gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi.