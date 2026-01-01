Transferde Galatasaray'a müjde! David Alaba neredeyse bedavaya bitecek
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, transferde gaza bastı. Cimbom, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı David Alaba için devreye girerken İspanyollar da Avusturyalı futbolcunun bonservisini belirledi.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı bilinen David Alaba ile ilgili İspanya'dan dikkat çeken bir gelişme geldi. Real Madrid'in, Avusturyalı savunmacı için belirlediği bonservis bedeli ortaya çıktı.
GALATASARAY TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR
Transfer politikasını üst düzey isimler üzerine kuran Galatasaray, David Alaba dosyasını yakından izlemeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, tecrübeli futbolcunun sakatlık geçmişi ve son dönemdeki fiziksel durumu hakkında detaylı bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.
SÖZLEŞME DETAYI AVANTAJ OLUŞTURUYOR
David Alaba'nın Real Madrid ile olan sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması, transfer sürecini farklı bir noktaya taşıdı. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Galatasaray'ın, uygun şartların oluşması halinde ocak ayında resmi adım atmayı değerlendirdiği ifade ediliyor.
AYRILIĞA YEŞİL IŞIK YAKILDI
İspanyol basınında yer alan bilgilere göre David Alaba, Real Madrid kariyerini noktalama kararı aldı. Kulüp yönetiminin de bu düşünceye sıcak baktığı ve oyuncunun ayrılığına onay verdiği aktarıldı.
REAL MADRID'İN BEKLENTİSİ ORTAYA ÇIKTI
Haberde, Real Madrid'in Alaba için yüksek bir bonservis talebinde bulunmadığı belirtildi. İspanyol devinin, Avusturyalı futbolcu için 1,5 milyon euro seviyesinde gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi.
MLS'TEN İLGİ VAR
David Alaba'ya ABD'den de ilgi olduğu kaydedildi. MLS ekiplerinden Charlotte FC'nin, Real Madrid'e yaklaşık 1,5 milyon euro tutarında bir teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi. Madrid yönetiminin bu rakama sıcak baktığı ve alternatif tekliflere de açık olduğu aktarıldı.
MAAŞ YÜKÜ TRANSFERİN ANAHTARI
Real Madrid cephesinde transfer sürecindeki en önemli başlığın maaş bütçesi olduğu vurgulandı. David Alaba'nın yıllık 22,5 milyon euro ile takımın en yüksek maaş alan oyuncularından biri olması, ayrılık kararında belirleyici rol oynuyor. İspanyol kulübü, bu ayrılıkla birlikte maaş yükünü azaltmayı hedefliyor.